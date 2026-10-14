Ta granola z Lidla ma 21 g białka i 18 g błonnika. Ekspert: jedna z najlepszych na rynku

Dietetyk Patryk Puszkarz przyjrzał się proteinowej granoli z Lidla. Produkt występuje w różnych wariantach smakowych. Ekspert zwrócił szczególną uwagę na wersję z migdałami i czekoladą. Uznał ją za jedną z najlepszych propozycji na rynku. Zobacz, czym zasłużyła sobie na tak wysoką ocenę.

Dobry skład to dopiero początek

Polecana granola z Lidla to mieszanka pełnoziarnistych płatków owsianych, otrębów owsianych, błonnika kukurydzianego oraz białka pszennego. W recepturze znajdziemy również olej słonecznikowy, mąkę pszenną, czekoladę, maltitole czy migdały. Co ważne, w składzie nie ma dodatku cukru. Jego miejsce zajmują substancje słodzące. Skład jest stosunkowo prosty jak na gotowy wyrób. Jednak to nie on zrobił na dietetyku największe wrażenie. Ekspert docenił przede wszystkim wartość odżywczą produktu.

Na 100 gramów dostarcza 416 kilokalorii, 21 g białka i aż 18 g błonnika. To jedna z najlepszych granoli na rynku – zauważył Patryk Puszkarz w udostępnionym nagraniu.

Wysoki udział protein oraz włókna pokarmowego w granoli sprawia, że zapewnia ona długie uczucie sytości po posiłku, zmniejsza ryzyko podjadania czy nagłych „skoków” poziomu glukozy we krwi. Dobrze sprawdzi się więc między innymi na redukcji. Może pomóc w lepszym kontrolowaniu apetytu, a tym samym ułatwić proces utraty nadprogramowych kilogramów. Choć trzeba pamiętać, że żaden pojedynczy artykuł spożywczy nie jest gwarancją sukcesu w odchudzaniu.

Granola proteinowa – na to uważaj

Granola proteinowa z Lidla jest lepszym wyborem niż większość wysokoprzetworzonych produktów dostępnych na rynku. Nie oznacza to jednak, że może być spożywana bez ograniczeń. Zawiera substancje słodzące. Ich nadmiar w codziennym jadłospisie może doprowadzić do wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego (bólów brzucha, mdłości, biegunek itp.).

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