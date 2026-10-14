Nie dolewaj tego do pomidorowej na oko. Naukowcy widzą związek z otyłością

Gdy zupie brakuje głębi, wiele osób bez zastanowienia sięga po przyprawę w płynie. Ta jednak nie doda jej smaku w magiczny sposób. Może najwyżej lekko go podbić, ale i tak pozostanie płaski. Istnieją jednak inne, zdrowsze sposoby, które są też całkiem proste. Pomogą ograniczyć spożycie glutaminianu sodu, który wywołuje uzasadnione kontrowersje.

Szkodliwość glutaminianu sodu w badaniach

Ten związek występuje w jedzeniu naturalnie, ale jest także szeroko stosowanym dodatkiem do żywności. Należy do grupy substancji wzmacniających smak i zapach, często kryjąc się pod symbolem E621. Choć uznano go za bezpieczny, wyniki prowadzonych prac dają sprzeczne wyniki. Na przykład u nadwrażliwych osób może wywoływać wysypki i zaburzać oddychanie. Nawet bez tego mogą jednak pojawiać się skutki uboczne.

Badania wykazały, że spożycie kwasu glutaminowego czy glutaminianu sodu w dużych ilościach może wywoływać niekorzystne objawy fizjologiczne – zawroty głowy, osłabienie, palpitacje serca, nadmierną potliwość, uczucie niepokoju, drętwienie – podaje na swojej stronie Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Objawy te nazwano syndromem chińskiej restauracji, bo właśnie w kuchni tego kraju powszechnie używa się glutaminianu sodu w proszku. Jak się okazuje, negatywne efekty dotyczą nie tylko nadmiernego, ale również długotrwałego przyjmowania tego związku. A o to wcale nietrudno, bo stosuje się go w wielu produktach.

W pracy opisanej w piśmie „Obesity Reviews” w 2025 roku uznano E621 za możliwy dodatkowy czynnik ryzyka rozwoju otyłości. W tym czasie ukazała się ponadto analiza badań w „Journal of Environmental Science and Health, Part C”.

Przewlekła ekspozycja na glutaminian sodu może mieć znaczenie patologiczne dla człowieka – stwierdzili autorzy publikacji „Ponowne rozważenie wpływu glutaminianu sodu na zdrowie”.

Wnioski z ich analizy są niepokojące, bo choć substancja ta jest ogólnie uważana za bezpieczną w niskich dawkach, te wysokie i powtarzające się powiązano z negatywnymi efektami. W przeglądzie wymieniono działanie toksyczne dla płodu, serca, wątroby, nerek i układu nerwowego. Według zgromadzonych dowodów może też zaburzać funkcje śródbłonka naczyń krwionośnych oraz metabolizm glukozy i lipidów.

Dodaj do pomidorówki zamiast maggi i kostki rosołowej

Niesławny dodatek można znaleźć w wielu produktach przyprawowych, nie tylko w płynnej maggi, ale także w kostkach rosołowych i suchych mieszankach. Warto więc czytać etykiety i wybierać wyroby bez niego.

Natomiast zupę pomidorową można podkręcić w zdrowy i pyszny sposób. Warto użyć do niej nie tylko świeżych pomidorów lub przecieru, ale również koncentratu pomidorowego. Zamiast dokładać go od razu do garnka, lepiej przesmażyć go na maśle klarowanym lub oleju, co złagodzi jego nuty i wydobędzie słodycz. Dużo daje ponadto dorzucenie do gotowania kilku posiekanych suszonych pomidorów.

Bardziej zbalansowany smak zapewni porcja słodyczy, ale niekoniecznie z cukru, tylko na przykład ze startego jabłka lub paru suszonych śliwek (do przygotowania wywaru), ewentualnie z neutralnego syropu. Natomiast na koniec zamiast maggi można dodać świeży lubczyk (suszony wrzuca się na 15-20 minut przed wyłączeniem gazu) oraz naturalny jasny sos sojowy.

FAQ – najczęstsze pytania o dodawanie przyprawy do zup do pomidorowej

Czy maggi poprawia smak zupy pomidorowej?

Przyprawa w płynie nie dodaje zupie smaku. Może najwyżej lekko go podbić, ponieważ zawiera substancje wzmacniające smak i zapach, ale nie doda go w magiczny sposób.

Czy przyprawa do zup w płynie jest szkodliwa?

Przyprawy w płynie często zawierają glutaminian sodu (E621). Choć substancja ta jest ogólnie uważana za bezpieczną w niskich dawkach, to jej wysokie i powtarzające się spożycie powiązano z negatywnymi efektami. W dużych ilościach może wywołać objawy, takie jak zawroty głowy, osłabienie czy palpitacje serca. Natomiast powtarzająca się ekspozycja wiąże się z ryzykiem działania toksycznego dla układu nerwowego, serca, wątroby i nerek.

Czym zastąpić maggi w zupie pomidorowej?

Zamiast przyprawy w płynie, pod koniec gotowania można dodać świeży lubczyk (suszony na 15–20 minut przed końcem) oraz naturalny jasny sos sojowy. Smak zupy warto też podkręcić przesmażonym na oleju lub maśle klarowanym koncentratem pomidorowym, posiekanymi suszonymi pomidorami albo słodyczą ze startego jabłka bądź suszonych śliwek.

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