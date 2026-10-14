Dietetycy polecają te ryby w puszce. Kosztują niewiele, a mają 24 g białka i 400 mg wapnia

Zazwyczaj sięgamy po łososia i inne gatunki ryb, pomijając te mniej znane. To jednak błąd, ponieważ w ten sposób pozbawiamy się wartościowego źródła składników odżywczych. Doskonałym przykładem są między innymi sardynki.

Te ryby poleca dietetyk

Zdaniem dietetyka dr. Bartosza Kulczyńskiego do jednych z najzdrowszych ryb należą sardynki. Zaznaczył on, że są to ryby małych rozmiarów, które praktycznie nie kumulują toksyn. Zazwyczaj sprzedawane są w puszkach, zanurzone w oleju roślinnym, jednak zdaniem eksperta najlepsze są sardynki w oliwie. Alternatywnie można sięgnąć też po te w sosie pomidorowym. Okazuje się również, że te ryby zawierają jeszcze więcej białka niż śledź.

W 100 g sardynek znajduje się aż 24 g tego składnika. Ponadto mają one więcej selenu, bo około 50 mikrogramów. Oznacza to, że 100 g tych ryb w prawie 100 proc. pokrywa nasze zapotrzebowanie na ten pierwiastek – powiedział.

Dodatkowo sardynki od wielu innych ryb wyróżnia wysoka zawartość wapnia. W 100 g mamy go aż 400 mg, czyli 40 proc. naszego dziennego zapotrzebowania. Ten pierwiastek wspiera zdrowie kości i zębów. Szczególnie ważny jest dla dzieci i młodzieży w okresie wzrostu, kobiet w ciąży oraz osób starszych, u których rośnie ryzyko osłabienia kości i osteoporozy.

Oczywiście mowa tu o sardynkach spożywanych wraz z ośćmi, stąd jeśli ktoś z Państwa nie je na co dzień produktów mlecznych, to można potraktować je jako dobre źródło tego pierwiastka – dodał.

Dlaczego jeszcze warto jeść sardynki?

Poza wspomnianymi właściwościami te małe rybki mają jeszcze więcej zalet. Z kolei dietetyczka Paulina Korol w opublikowanym nagraniu na Instagramie wyjaśniła, że sardynki doskonale działają na skórę, ponieważ są bogate w białko, niezbędne do produkcji kolagenu, żelazo, witaminę D, wspomniany wcześniej wapń oraz fosfor.

Dostarczają też kwasów tłuszczowych omega-3, które wspierają barierę ochronną skóry i pomagają utrzymać jej odpowiednie nawilżenie.

Jak jeść te ryby? Ciekawe pomysły

Sardynki można spożywać na wiele ciekawych i pysznych sposobów. Najprostszą formą jest jedzenie ich po prostu razem ze świeżym pieczywem, z masłem, twarożkiem, ogórkiem i pomidorem. Możesz też przygotować z nich wyborną pastę kanapkową. Wystarczy, że wymieszasz je razem z jajkiem, jogurtem naturalnym, odrobiną musztardy i szczypiorku. Sardynki doskonale sprawdzą się również jako dodatek do sałatek, makaronów, pizzy czy wytrawnych tart. Można podawać je z pieczonymi ziemniakami, ryżem lub kaszą.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sardynki

Czy sardynki są zdrowe i jakie mają właściwości odżywcze?

Tak, sardynki są uważane za jedne z najzdrowszych ryb. Są bardzo dobrym źródłem pełnowartościowego białka (ok. 24 g w 100 g ryby), a także cennego selenu (100 g pokrywa niemal 100% dziennego zapotrzebowania), żelaza, fosforu, witaminy D oraz kwasów tłuszczowych omega-3. Ponadto, ze względu na swoje małe rozmiary, sardynki praktycznie nie kumulują toksyn w porównaniu do większych gatunków ryb.

Dlaczego sardynki są dobrym źródłem wapnia?

Sardynki jedzone wraz z miękkimi ośćmi dostarczają bardzo dużych ilości wapnia – aż 400 mg w 100 g ryby, co stanowi około 40% dziennego zapotrzebowania. Z tego względu mogą być świetną alternatywą i źródłem tego pierwiastka dla osób, które nie spożywają na co dzień produktów mlecznych. Wapń zawarty w sardynkach wspiera zdrowie kości i zębów, co jest szczególnie istotne dla dzieci w okresie wzrostu, kobiet w ciąży oraz osób starszych narażonych na osteoporozę.

Jakie sardynki w puszce wybrać – w oleju, oliwie czy sosie pomidorowym?

Zdaniem ekspertów najlepszym wyborem są sardynki w oliwie. Dobrą alternatywą są również sardynki w sosie pomidorowym. Warto natomiast ograniczać ryby w zwykłym oleju roślinnym.

Jak można jeść i z czym podawać sardynki?

Sardynki można przygotować na wiele prostych i smacznych sposobów:

Na kanapkach: jedzone bezpośrednio na świeżym pieczywie z masłem, twarożkiem, ogórkiem i pomidorem.

W formie pasty: rozgniecione i wymieszane z ugotowanym jajkiem, jogurtem naturalnym, odrobiną musztardy i szczypiorkiem.

Do dań ciepłych i sałatek: jako dodatek do sałatek, makaronów, pizzy, wytrawnych tart, a także serwowane z pieczonymi ziemniakami, ryżem lub kaszą.

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