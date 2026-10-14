Zamieniłam żelki i chipsy na to. Jest 100 razy smaczniejsza i zdrowsza, a jelita ją kochają

Słodycze i inne przekąski, takie jak żelki, chipsy itd., są pyszne, jednak źle wpływają na nasze zdrowie. Warto więc sięgać po nie jak najrzadziej. Dla niektórych osób jednak jest to bardzo trudne, dlatego wtedy należy poszukać bardziej wartościowych alternatyw. Jedną z nich są między innymi suszone owoce.

Jedz to zamiast żelek i słodyczy

I choć do najpopularniejszych należą rodzynki, suszone śliwki, morele czy żurawina, to ja ostatnio odkryłam coś bardziej egzotycznego, ale sto razy smaczniejszego. Chodzi o suszoną marakuję. To przekąska, która charakteryzuje się słodko-kwaśnym smakiem. Dzięki suszeniu owoce są wygodne w przechowywaniu i można je zabrać ze sobą do szkoły, pracy lub w podróż. To jednak nie wszystko, ponieważ świetnie sprawdzi się też jako dodatek do deserów, ciast czy musli lub owsianki. Suszona marakuja będzie świetną odmianą z nutą egzotycznego smaku.

Jest bogata w błonnik pokarmowy, który doskonale działa na nasze jelita, a dodatkowo sprawi, że dłużej jesteśmy nasyceni. W procesie suszenia owoc traci większość wody, co z kolei prowadzi do zagęszczenia naturalnie występujących w nim cukrów, witamin oraz składników mineralnych.

To także bogactwo witaminy C, która wzmacnia odporność naszego organizmu. Co więcej, zawiera dużą ilość antyoksydantów, które pomagają neutralizować szkodliwe wolne rodniki w naszym organizmie.

Pułapka suszonych owoców

Musisz jednak pamiętać, że suszenie czyni owoc bardziej kalorycznym. Tak samo jest w przypadku marakui, dlatego nie jedz jej w nadmiarze. Świeża marakuja składa się w około 73–75% z wody. W trakcie suszenia ona odparowuje. Konsekwencją tego jest znacznie większa kaloryczność. Świeża marakuja ma około 97 kcal w 100 g, podczas gdy suszona marakuja bez dodatku cukru – 280–320 kcal. Suszona marakuja kandyzowana może mieć nawet 380 kcal.

Gdy decydujesz się kupić suszone owoce, to najlepiej wybrać te bez dodatku cukru. Jego nadmiar w diecie jest szkodliwy dla naszego zdrowia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o suszoną marakuję

Czy suszona marakuja jest zdrową alternatywą dla słodyczy?

Tak, suszona marakuja stanowi wartościowy zamiennik żelek czy chipsów. Zawiera mnóstwo błonnika pokarmowego, który wspiera pracę jelit i zapewnia długie uczucie sytości. Jest również bogata w witaminę C wzmacniającą odporność oraz antyoksydanty pomagające neutralizować szkodliwe wolne rodniki.

Ile kalorii ma suszona marakuja i czy można od niej przytyć?

Kaloryczność zależy od sposobu przygotowania owocu:

Świeża marakuja: ok. 97 kcal w 100 g

Suszona marakuja (bez dodanego cukru): 280–320 kcal w 100 g

Suszona marakuja kandyzowana: nawet do 380 kcal w 100 g

W procesie suszenia owoc traci większość wody (świeża składa się z niej w 73–75%), co powoduje zagęszczenie naturalnych cukrów i znaczny wzrost kaloryczności. Dlatego należy spożywać ją z umiarem.

Do czego można wykorzystać suszoną marakuję w kuchni?

Dzięki słodko-kwaśnemu smakowi i wygodnej formie suszona marakuja sprawdzi się jako:

Samodzielna przekąska do szkoły, pracy lub w podróż

Dodatek do porannej owsianki, jaglanki lub musli

Składnik domowych deserów, ciast i wypieków

Na co zwrócić uwagę przy zakupie suszonej marakui?

Przede wszystkim należy wybierać owoce bez dodatku cukru. Nadmiar cukru w diecie jest szkodliwy dla zdrowia, a wersje kandyzowane dostarczają znacznie więcej zbędnych kalorii niż owoce suszone w sposób naturalny.

Czytaj też:

Jesz zdrowo, aż nagle rzucasz się na słodycze? Dietetyczka zna proste rozwiązanie Czytaj też:

Nie deser po obiedzie, a na śniadanie. To tiramisu ma aż 37 g białka