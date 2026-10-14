Są smaczniejsze od jabłek i mają 3,1 g błonnika. Polacy wciąż o nich zapominają

Jesień jest tą porą roku, kiedy najchętniej sięgamy po jabłka. Nic dziwnego, ponieważ właśnie trwa sezon na nie. Są najtańsze i najsmaczniejsze. Możemy je jeść na surowo, dodawać do deserów, ciast czy przygotowywać z nich pyszne przetwory. Są to bardzo zdrowe owoce, jednak w tym czasie warto, by czasami w naszej kuchni zagościła też smaczna alternatywa dla nich.

Te owoce mają więcej błonnika od jabłek

Mowa o gruszkach, które mają jeszcze więcej błonnika pokarmowego od jabłek. W 100 g tego owocu ze skórką znajduje się 2,4 g błonnika, natomiast w takiej samej ilości gruszek jest go 3,1 g. I choć ta różnica nie wydaje się duża, to jeśli spożywamy znaczne ilości tych owoców, to na przykład w skali miesiąca rzeczywiście może być ona odczuwalna.

Pamiętaj jednak, że oba owoce są wartościowym elementem codziennej diety i najlepiej spożywać je regularnie, szczególnie w sezonie jesiennym.

Jak działa błonnik pokarmowy?

Wiele osób może się zastanawiać, dlaczego ten błonnik pokarmowy właściwie jest tak ważny. Wspomaga on prawidłową pracę naszych jelit, a także reguluje trawienie.

Mówiąc w skrócie, błonnik istotnie poprawia skład flory bakteryjnej jelit, co więcej – błonnik pozwala korzystnie zwiększyć bioróżnorodność mikroorganizmów występujących w jelitach – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Wyjaśnił również, że nasze zdrowie zaczyna się od jelit, a zdrowie to w dużym stopniu jest uzależnione właśnie od rodzaju bakterii obecnych w jelitach.

Wobec takiego działania błonnika możemy jednoznacznie stwierdzić, że jest on naturalnym prebiotykiem. Tu jako ciekawostkę wspomnę, że w temacie fizjologii człowieka mówimy o tzw. osi mózg-jelita-mikrobiom. Chodzi tu o to, że nasz mózg ma bezpośrednie połączenie z jelitami i zamieszkującymi je mikroorganizmami. I to właśnie stan jelit wraz z obecnymi w nim mikroorganizmami wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu – podsumował.

Dodatkowo sprawia, że dłużej czujemy się syci. Wspiera również utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu i glukozy we krwi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o gruszki, jabłka i błonnik pokarmowy

Czy gruszki mają więcej błonnika niż jabłka?

Tak, gruszki zawierają więcej błonnika pokarmowego niż jabłka. W 100 g gruszki ze skórką znajduje się 3,1 g błonnika, podczas gdy w takiej samej ilości jabłka ze skórką jest to 2,4 g. Choć różnica na 100 g wydaje się niewielka, przy regularnym spożywaniu tych owoców w skali miesiąca staje się ona odczuwalna.

Dlaczego warto jeść jabłka i gruszki jesienią?

Jesień to szczyt sezonu na jabłka i gruszki, co sprawia, że są one wtedy najsmaczniejsze, najtańsze i najbardziej wartościowe. Obydwa owoce stanowią doskonały element codziennej diety – można je jeść na surowo, dodawać do deserów, ciast oraz przygotowywać z nich domowe przetwory.

Jak błonnik pokarmowy wpływa na zdrowie jelit i trawienie?

Błonnik pokarmowy jest naturalnym prebiotykiem – wspomaga prawidłową pracę jelit, reguluje trawienie oraz poprawia skład i bioróżnorodność flory bakteryjnej jelit. Dodatkowo pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu i glukozy we krwi oraz daje dłuższe uczucie sytości.

Czym jest oś mózg-jelita-mikrobiom i jaki wpływ ma na nią dietetyczny błonnik?

Oś mózg-jelita-mikrobiom to bezpośrednie połączenie fizjologiczne między naszym mózgiem a układem pokarmowym i zamieszkującymi go mikroorganizmami. Ponieważ zdrowie człowieka zaczyna się w jelitach, stan mikroflory jelitowej bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie mózgu, a błonnik dostarczany z pożywieniem wspiera rozwój korzystnych bakterii w jelitach.

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