Są smaczniejsze od jabłek i mają 3,1 g błonnika. Polacy wciąż o nich zapominają
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Są smaczniejsze od jabłek i mają 3,1 g błonnika. Polacy wciąż o nich zapominają

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Gruszka
Gruszka Źródło: Shutterstock
Jesień to czas, gdy sięgamy po jabłka, ale to inne owoce mają od nich jeszcze więcej błonnika pokarmowego. Zobacz, co dobrze jest włączyć do swojego menu.

Jesień jest tą porą roku, kiedy najchętniej sięgamy po jabłka. Nic dziwnego, ponieważ właśnie trwa sezon na nie. Są najtańsze i najsmaczniejsze. Możemy je jeść na surowo, dodawać do deserów, ciast czy przygotowywać z nich pyszne przetwory. Są to bardzo zdrowe owoce, jednak w tym czasie warto, by czasami w naszej kuchni zagościła też smaczna alternatywa dla nich.

Te owoce mają więcej błonnika od jabłek

Mowa o gruszkach, które mają jeszcze więcej błonnika pokarmowego od jabłek. W 100 g tego owocu ze skórką znajduje się 2,4 g błonnika, natomiast w takiej samej ilości gruszek jest go 3,1 g. I choć ta różnica nie wydaje się duża, to jeśli spożywamy znaczne ilości tych owoców, to na przykład w skali miesiąca rzeczywiście może być ona odczuwalna.

Pamiętaj jednak, że oba owoce są wartościowym elementem codziennej diety i najlepiej spożywać je regularnie, szczególnie w sezonie jesiennym.

Jak działa błonnik pokarmowy?

Wiele osób może się zastanawiać, dlaczego ten błonnik pokarmowy właściwie jest tak ważny. Wspomaga on prawidłową pracę naszych jelit, a także reguluje trawienie.

Mówiąc w skrócie, błonnik istotnie poprawia skład flory bakteryjnej jelit, co więcej – błonnik pozwala korzystnie zwiększyć bioróżnorodność mikroorganizmów występujących w jelitach – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Wyjaśnił również, że nasze zdrowie zaczyna się od jelit, a zdrowie to w dużym stopniu jest uzależnione właśnie od rodzaju bakterii obecnych w jelitach.

Wobec takiego działania błonnika możemy jednoznacznie stwierdzić, że jest on naturalnym prebiotykiem. Tu jako ciekawostkę wspomnę, że w temacie fizjologii człowieka mówimy o tzw. osi mózg-jelita-mikrobiom. Chodzi tu o to, że nasz mózg ma bezpośrednie połączenie z jelitami i zamieszkującymi je mikroorganizmami. I to właśnie stan jelit wraz z obecnymi w nim mikroorganizmami wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu – podsumował.

Dodatkowo sprawia, że dłużej czujemy się syci. Wspiera również utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu i glukozy we krwi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o gruszki, jabłka i błonnik pokarmowy

Czy gruszki mają więcej błonnika niż jabłka?

Tak, gruszki zawierają więcej błonnika pokarmowego niż jabłka. W 100 g gruszki ze skórką znajduje się 3,1 g błonnika, podczas gdy w takiej samej ilości jabłka ze skórką jest to 2,4 g. Choć różnica na 100 g wydaje się niewielka, przy regularnym spożywaniu tych owoców w skali miesiąca staje się ona odczuwalna.

Dlaczego warto jeść jabłka i gruszki jesienią?

Jesień to szczyt sezonu na jabłka i gruszki, co sprawia, że są one wtedy najsmaczniejsze, najtańsze i najbardziej wartościowe. Obydwa owoce stanowią doskonały element codziennej diety – można je jeść na surowo, dodawać do deserów, ciast oraz przygotowywać z nich domowe przetwory.

Jak błonnik pokarmowy wpływa na zdrowie jelit i trawienie?

Błonnik pokarmowy jest naturalnym prebiotykiem – wspomaga prawidłową pracę jelit, reguluje trawienie oraz poprawia skład i bioróżnorodność flory bakteryjnej jelit. Dodatkowo pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu i glukozy we krwi oraz daje dłuższe uczucie sytości.

Czym jest oś mózg-jelita-mikrobiom i jaki wpływ ma na nią dietetyczny błonnik?

Oś mózg-jelita-mikrobiom to bezpośrednie połączenie fizjologiczne między naszym mózgiem a układem pokarmowym i zamieszkującymi go mikroorganizmami. Ponieważ zdrowie człowieka zaczyna się w jelitach, stan mikroflory jelitowej bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie mózgu, a błonnik dostarczany z pożywieniem wspiera rozwój korzystnych bakterii w jelitach.

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Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl