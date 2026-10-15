Od dzisiaj w Biedronce kawa Lavazza za 59,99 zł. Normalnie płaci się 99,99 zł
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Od dzisiaj w Biedronce kawa Lavazza za 59,99 zł. Normalnie płaci się 99,99 zł

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Oferty z tanią markową kawą w Biedronce
Oferty z tanią markową kawą w Biedronce Źródło: Odżywianie.Wprost.pl/Magdalena Kmita-Kulesza
Przejrzałam najnowsze gazetki i wybrałam największe hity cenowe w Biedronce, które obowiązują od 15 do 17 października. Na półkach czeka między innymi kultowa kawa.

Często przeglądam gazetki popularnych sieci, ponieważ można natrafić na naprawdę świetne okazje. Żebyście wy nie musieli tracić czasu i ich szukać, podzielę się z wami najlepszymi promocjami. Warto wybrać się do Biedronki i kupić kawę, ale też inne artykuły spożywcze, które na co dzień goszczą w naszych kuchniach.

Tania kawa w Biedronce

Promocja dotyczy kawy ziarnistej Lavazza Crema e Gusto w opakowaniu 1 kg (m.in. warianty Classico oraz Tradizionale). Przy zakupie 2 opakowań cena wynosi 59,99 zł za sztukę z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, a warianty można ze sobą dowolnie mieszać. Cena regularna bez karty to 99,99 zł. Obowiązuje limit dzienny wynoszący maksymalnie 4 sztuki na jedną kartę Moja Biedronka. Oferta jest ważna od czwartku do soboty, w dniach 15.10–17.10.

Inne promocje w tym sklepie

Poza kawą w świetnej ofercie dostaniesz też inne produkty. Masło ekstra z Polskiej Mleczarni lub masło ekstra Polmlek w opakowaniu 200 g kosztuje 2,49 zł za sztukę przy zakupie 5 opakowań z kartą lub aplikacją Moja Biedronka (58 proc. taniej), a warianty można dowolnie mieszać. Cena bez karty wynosi 5,99 zł, a dzienny limit to 10 sztuk na kartę.

Z kolei masło ekstra Polskie Mlekovita 200 g kupisz o 66 proc. taniej na drugim produkcie z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, co daje 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2 opakowań. Cena regularna to 5,99 zł, a limit dzienny wynosi 4 sztuki na kartę. To jednak nie koniec.

Masło ekstra Łaciate 200 g przeceniono o 50 proc. przy zakupie 3 opakowań z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, co obniża cenę do 2,99 zł za sztukę. Cena bez karty to 5,99 zł, a limit dzienny wynosi 9 sztuk na kartę.

Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka objęte są promocją, w której drugi, tańszy produkt kupisz 40 proc. taniej z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, z możliwością dowolnego mieszania wariantów. Limit dzienny wynosi 8 opakowań (maksymalnie 4 z rabatem) na kartę.

W doskonałej cenie dostaniesz też mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina o pojemności 1 l. Jest dostępne w cenie 1,95 zł za sztukę przy zakupie 6 kartonów z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Bez karty lub po przekroczeniu limitu cena wynosi 2,49 zł za karton, a dzienny limit ustalono na 12 sztuk.

Wskazówki, jak przechowywać kawę

Kawę najlepiej przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu lub pojemniku, który chroni ją przed dostępem powietrza, wilgocią i obcymi zapachami. Najlepszym miejscem będzie suche, chłodne i zacienione miejsce, z dala od źródeł ciepła oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie warto trzymać kawy w pobliżu kuchenki ani w lodówce, ponieważ wilgoć i zmiany temperatury mogą negatywnie wpłynąć na jej smak oraz aromat.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o promocje w Biedronce i przechowywanie kawy

Ile kosztuje kawa ziarnista Lavazza w Biedronce i jakie są warunki promocji?

W promocji trwającej od czwartku do soboty (15.10–17.10) kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto (1 kg, warianty Classico oraz Tradizionale) kosztuje 59,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Moja Biedronka (warianty można mieszać). Cena regularna bez karty wynosi 99,99 zł. Obowiązuje limit dzienny – maksymalnie 4 sztuki na jedną kartę.

W jakiej cenie można kupić masło w Biedronce podczas promocji?

Ceny zależą od marki i liczby kupowanych opakowań z kartą lub aplikacją Moja Biedronka:

  • Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni / Polmlek (200 g): 2,49 zł/szt. przy zakupie 5 opakowań (limit dzienny: 10 sztuk).

  • Masło ekstra Łaciate (200 g): 2,99 zł/szt. przy zakupie 3 opakowań (limit dzienny: 9 sztuk).

  • Masło ekstra Polskie Mlekovita (200 g): 3,99 zł/szt. przy zakupie 2 opakowań (drugi produkt 66% taniej, limit dzienny: 4 sztuki).

Jakie są zasady promocji na mleko UHT i jaja Moja Kurka?

  • Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina (1 l): kosztuje 1,95 zł za karton przy zakupie 6 sztuk z kartą lub aplikacją Moja Biedronka (cena regularna: 2,49 zł, limit dzienny: 12 sztuk).

  • Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka: przy zakupie 2 opakowań z kartą/aplikacją, drugi tańszy produkt kupisz 40% taniej (warianty można mieszać, limit dzienny: 8 opakowań, w tym maks. 4 z rabatem).

    • Jak prawidłowo przechowywać kawę ziarnistą, aby nie straciła smaku i aromatu?

    Kawę należy trzymać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu z dala od źródeł ciepła. Nie powinno się przechowywać kawy w lodówce ani w pobliżu kuchenki, ponieważ wilgoć i stałe zmiany temperatur niszczą jej smak oraz aromat. Najlepiej kupować mniejsze ilości i mielić ziarna bezpośrednio przed zaparzeniem.

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    Opracowała:
    Źródło: Odżywianie WPROST.pl