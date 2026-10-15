Od dzisiaj w Biedronce kawa Lavazza za 59,99 zł. Normalnie płaci się 99,99 zł

Często przeglądam gazetki popularnych sieci, ponieważ można natrafić na naprawdę świetne okazje. Żebyście wy nie musieli tracić czasu i ich szukać, podzielę się z wami najlepszymi promocjami. Warto wybrać się do Biedronki i kupić kawę, ale też inne artykuły spożywcze, które na co dzień goszczą w naszych kuchniach.

Tania kawa w Biedronce

Promocja dotyczy kawy ziarnistej Lavazza Crema e Gusto w opakowaniu 1 kg (m.in. warianty Classico oraz Tradizionale). Przy zakupie 2 opakowań cena wynosi 59,99 zł za sztukę z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, a warianty można ze sobą dowolnie mieszać. Cena regularna bez karty to 99,99 zł. Obowiązuje limit dzienny wynoszący maksymalnie 4 sztuki na jedną kartę Moja Biedronka. Oferta jest ważna od czwartku do soboty, w dniach 15.10–17.10.

Inne promocje w tym sklepie

Poza kawą w świetnej ofercie dostaniesz też inne produkty. Masło ekstra z Polskiej Mleczarni lub masło ekstra Polmlek w opakowaniu 200 g kosztuje 2,49 zł za sztukę przy zakupie 5 opakowań z kartą lub aplikacją Moja Biedronka (58 proc. taniej), a warianty można dowolnie mieszać. Cena bez karty wynosi 5,99 zł, a dzienny limit to 10 sztuk na kartę.

Z kolei masło ekstra Polskie Mlekovita 200 g kupisz o 66 proc. taniej na drugim produkcie z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, co daje 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2 opakowań. Cena regularna to 5,99 zł, a limit dzienny wynosi 4 sztuki na kartę. To jednak nie koniec.

Masło ekstra Łaciate 200 g przeceniono o 50 proc. przy zakupie 3 opakowań z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, co obniża cenę do 2,99 zł za sztukę. Cena bez karty to 5,99 zł, a limit dzienny wynosi 9 sztuk na kartę.

Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka objęte są promocją, w której drugi, tańszy produkt kupisz 40 proc. taniej z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, z możliwością dowolnego mieszania wariantów. Limit dzienny wynosi 8 opakowań (maksymalnie 4 z rabatem) na kartę.

W doskonałej cenie dostaniesz też mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina o pojemności 1 l. Jest dostępne w cenie 1,95 zł za sztukę przy zakupie 6 kartonów z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Bez karty lub po przekroczeniu limitu cena wynosi 2,49 zł za karton, a dzienny limit ustalono na 12 sztuk.

Wskazówki, jak przechowywać kawę

Kawę najlepiej przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu lub pojemniku, który chroni ją przed dostępem powietrza, wilgocią i obcymi zapachami. Najlepszym miejscem będzie suche, chłodne i zacienione miejsce, z dala od źródeł ciepła oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie warto trzymać kawy w pobliżu kuchenki ani w lodówce, ponieważ wilgoć i zmiany temperatury mogą negatywnie wpłynąć na jej smak oraz aromat.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o promocje w Biedronce i przechowywanie kawy

Ile kosztuje kawa ziarnista Lavazza w Biedronce i jakie są warunki promocji?

W promocji trwającej od czwartku do soboty (15.10–17.10) kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto (1 kg, warianty Classico oraz Tradizionale) kosztuje 59,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Moja Biedronka (warianty można mieszać). Cena regularna bez karty wynosi 99,99 zł. Obowiązuje limit dzienny – maksymalnie 4 sztuki na jedną kartę.

W jakiej cenie można kupić masło w Biedronce podczas promocji?

Ceny zależą od marki i liczby kupowanych opakowań z kartą lub aplikacją Moja Biedronka:

Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni / Polmlek (200 g): 2,49 zł/szt. przy zakupie 5 opakowań (limit dzienny: 10 sztuk).

Masło ekstra Łaciate (200 g): 2,99 zł/szt. przy zakupie 3 opakowań (limit dzienny: 9 sztuk).

Masło ekstra Polskie Mlekovita (200 g): 3,99 zł/szt. przy zakupie 2 opakowań (drugi produkt 66% taniej, limit dzienny: 4 sztuki).

Jakie są zasady promocji na mleko UHT i jaja Moja Kurka?

Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina (1 l): kosztuje 1,95 zł za karton przy zakupie 6 sztuk z kartą lub aplikacją Moja Biedronka (cena regularna: 2,49 zł, limit dzienny: 12 sztuk).

Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka: przy zakupie 2 opakowań z kartą/aplikacją, drugi tańszy produkt kupisz 40% taniej (warianty można mieszać, limit dzienny: 8 opakowań, w tym maks. 4 z rabatem).

Jak prawidłowo przechowywać kawę ziarnistą, aby nie straciła smaku i aromatu?

Kawę należy trzymać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu z dala od źródeł ciepła. Nie powinno się przechowywać kawy w lodówce ani w pobliżu kuchenki, ponieważ wilgoć i stałe zmiany temperatur niszczą jej smak oraz aromat. Najlepiej kupować mniejsze ilości i mielić ziarna bezpośrednio przed zaparzeniem.

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