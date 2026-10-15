Zamiast jajka na śniadanie jem to. Ma 50 proc. więcej białka, a zrobisz w 3 minuty

Na śniadanie bardzo często jemy jajka pod różnymi postaciami. Można z nich zrobić jajecznicę, szakszukę czy omlet. Dobrze smakują też na miękko lub na twardo czy usmażone na patelni w postaci jajka sadzonego. Co więcej, ten produkt jest bardzo zdrowy, a także znany z dużej ilości białka.

Ma więcej białka niż jajko

Okazuje się jednak, że tego składnika jeszcze więcej ma twaróg, który także będzie idealny na pierwszy posiłek w ciągu dnia.

W 100 g tego produktu jest 18–20 g białka. W 100 g jajek znajduje się około 12,5–13 g białka. Dla porównania: jedno średnie jajko to około 6–7 g tego składnika. Co więcej, w praktyce łatwiej zjeść kostkę twarogu (200 g, czyli ok. 36–40 g białka) niż 6 jajek odpowiadających tej samej ilości białka.

Dlaczego białko jest tak ważne?

Białko jest bardzo ważne w naszej diecie. Składa się ono z aminokwasów, które organizm wykorzystuje do budowania i regeneracji mięśni, ale też utrzymywania siły i sprawności, produkcji enzymów i hormonów, a także regeneracji tkanek.

Zapotrzebowanie na białko w populacji polskiej wynosi średnio 0,9 g/kg mc./dobę. W praktyce, np. kobieta ważąca 65 kg powinna spożywać średnio 58,5 g białka dziennie. Niedostateczna podaż białka prowadzi do rozpadu białka ustrojowego i niedożywienia – podają specjaliści z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Istotne jest jednak to, że zapotrzebowanie na białko jest zależne od wielu czynników. Jest to między innymi stan zdrowia. W okresie rekonwalescencji zapotrzebowanie na nie wzrasta.

Pamiętaj jednak o tym, że nadmiar białka w diecie może powodować przyrost masy ciała, a także obciążać wątrobę i nerki, które są odpowiedzialne za neutralizację i wydalanie produktów przemiany materii.

Pomysły na podanie twarogu na śniadanie

Moim faworytem jest klasyczny twarożek ze szczypiorkiem i odrobiną soli oraz jogurtu naturalnego. Czasami lubię dorzucić tam też pokrojoną rzodkiewkę, by coś przyjemnie chrupało. Takie śniadanie jest banalnie proste i szybkie w przygotowaniu. Kolejną ciekawą propozycją jest pasta twarogowa z tuńczykiem, jogurtem naturalnym, szczypiorkiem i pieprzem. Twaróg idealnie sprawdza się też „na słodko” z odrobiną cukru jako nadzienie do naleśników. Możesz z niego zrobić też pyszne placuszki, a więc możliwości jest naprawdę wiele.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zawartość białka w twarogu i jajkach oraz rolę białka w diecie

Co ma więcej białka – twaróg czy jajko?

Więcej białka ma twaróg. W 100 g twarogu znajduje się około 18–20 g białka, podczas gdy 100 g jajek zawiera około 12,5–13 g białka. Dla porównania, jedno średnie jajko dostarcza około 6–7 g białka, więc aby zjeść tyle białka, ile znajduje się w 100 g twarogu, należy spożyć około trzech jajek.

Dlaczego białko jest ważne w naszej codziennej diecie?

Białko składa się z aminokwasów, które organizm wykorzystuje do budowy i regeneracji mięśni, utrzymywania siły i sprawności, regeneracji tkanek oraz do produkcji enzymów i hormonów. Niedostateczna podaż białka może prowadzić do rozpadu białka ustrojowego oraz niedożywienia.

Ile wynosi dzienne zapotrzebowanie na białko?

Według danych Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej średnie zapotrzebowanie na białko w populacji polskiej wynosi 0,9 g na kilogram masy ciała na dobę (np. kobieta ważąca 65 kg powinna spożywać średnio 58,5 g białka dziennie). Zapotrzebowanie to zależy jednak od indywidualnych czynników, takich jak stan zdrowia – przykładowo w okresie rekonwalescencji ulega ono zwiększeniu.

Czy nadmiar białka w diecie może być szkodliwy?

Tak, zbyt duża ilość białka w diecie może powodować przyrost masy ciała. Ponadto nadmiar tego składnika obciąża wątrobę i nerki, które odpowiadają za neutralizację oraz wydalanie produktów przemiany materii.

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