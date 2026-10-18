Pij 2 razy dziennie zamiast mięty. Zielarka poleca na włosy, pomoże też na kości i stawy

Jesień jest czasem, kiedy chętnie i często sięgamy po ciepłe napoje, w tym między innymi napary. To nie tylko chwila relaksu. Otulają nas swoim aromatem, ale też dobrze wpływają na nasz organizm. To jeden ze zdrowszych nawyków o tej porze roku.

Napar z niedocenianej rośliny

Choć zazwyczaj wybieramy napar z mięty, pokrzywy czy imbiru, to warto też przygotować taki napój z bardzo niedocenianej rośliny. Chodzi o skrzyp polny. Najczęściej uznawany jest za chwast, jednak w rzeczywistości posiada wiele właściwości leczniczych. Jest on ceniony ze względu na dużą ilość łatwo przyswajalnej krzemionki oraz flawonoidów, potasu i witaminy C. Najpopularniejszą właściwością skrzypu polnego jest więc wzmacnianie i paznokci, a także dobroczynny wpływ na cerę. Doskonale wpływa także na kondycję naszych włosów.

Czy wiesz, że skrzyp polny to prawdziwa skarbnica substancji aktywnych dla twoich włosów? Oto co w nim znajdziesz: krzemionka (do 10%!) – wzmacnia strukturę włosa i zapobiega łamliwości, flawonoidy – działają antyoksydacyjnie, chroniąc włosy przed uszkodzeniami, związki mineralne (potas, wapń) – odżywiają cebulki włosowe, saponiny – oczyszczają skórę głowy i stymulują wzrost włosów – wyjaśniła w opublikowanym wpisie na Facebooku Słowiańska Zielarka, czyli Ewa Kozioł, dyplomowana zielarka.

Inne właściwości skrzypu polnego

Skrzyp polny wykorzystywany jest między innymi jako środek moczopędny. Ma również właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Dzięki zawartości polifenoli napar wspomaga neutralizację wolnych rodników i może łagodzić stan zapalny w organizmie. Zawarty w nim krzem wspiera też układ kostno-stawowy. Krzem uczestniczy w procesie mineralizacji kości, wspierając rekonwalescencję po złamaniach i zapobiegając osteoporozie.

Wspiera także układ krążenia i uszczelnia naczynia krwionośne. Składniki aktywne skrzypu poprawiają elastyczność ścian naczyń krwionośnych oraz wykazują delikatne działanie przeciwkrwotoczne. Ważne jest jednak, że skrzyp polny zawiera antywitaminę B1 (tiaminazę), dlatego przy długotrwałym stosowaniu naparu warto robić przerwy lub uzupełniać dietę w witaminę B1.

Jak przygotować napar ze skrzypu polnego? Rady

Choć intuicyjnie wydaje się, że wystarczy skrzyp polny zalać wrzątkiem, to jednak jest to nieco bardziej skomplikowane. Wynika to z tego, że zawarta w nim krzemionka jest trudna do wyekstrahowania ze ściany komórkowej rośliny. Żeby uwolniły się najcenniejsze związki krzemu, tę roślinę należy chwilę podgotować.

2 łyżki suszonego skrzypu na 2 szklanki wody, gotuj 20 minut – przekonuje zielarka.

Taki napar należy pić 2–3 razy dziennie, jeśli zależy nam na poprawieniu kondycji włosów. Jeśli nie – możesz to robić rzadziej.

Naparu nie powinny stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także osoby z niewydolnością serca lub nerek, chorobami wątroby oraz pacjenci przyjmujący leki diuretyczne.

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FAQ – najczęściej zadawane pytania o skrzyp polny i napar ze skrzypu

Na co pomaga skrzyp polny i jakie ma właściwości?

Skrzyp polny to roślina o wszechstronnym działaniu prozdrowotnym. Najbardziej słynie ze wzmacniania włosów, skóry i paznokci dzięki wysokiej zawartości łatwo przyswajalnej krzemionki (aż do 10%). Ponadto:

Wzmacnia włosy: Odżywia cebulki, zapobiega łamliwości, oczyszcza skórę głowy i stymuluje wzrost włosów.

Działa moczopędnie i przeciwzapalnie: Pomaga łagodzić stany zapalne oraz wspomaga usuwanie nadmiaru płynów z organizmu.

Jest antyoksydantem: Zawarte w nim flawonoidy i polifenole pomagają neutralizować wolne rodniki.

Wspiera układ krążenia: Uszczelnia naczynia krwionośne, poprawia ich elastyczność i wykazuje delikatne działanie przeciwkrwotoczne.

Jak prawidłowo zaparzyć i przygotować napar ze skrzypu polnego?

Zwykłe zalanie skrzypu wrzątkiem nie wystarczy, ponieważ krzemionka zawarta w ścianach komórkowych rośliny jest trudna do wyekstrahowania. Aby uwolnić najcenniejsze związki krzemu, napar należy podgotować:

Przepis: Do 2 szklanek wody dodaj 2 łyżki suszonego skrzypu polnego.

Czas gotowania: Gotuj mieszankę na małym ogniu przez około 20 minut.

Jak stosować i jak często pić napar ze skrzypu polnego?

Jeśli Twoim celem jest wyraźna poprawa kondycji włosów, skóry i paznokci, napar należy pić 2–3 razy dziennie. Jeśli pijesz go profilaktycznie lub dla ogólnego wsparcia organizmu, możesz sięgać po niego rzadziej.

Ważna uwaga: Skrzyp polny zawiera tiaminazę (antywitaminę B1), która rozkłada witaminę B1 w organizmie. Z tego powodu przy długotrwałym stosowaniu naparu należy robić regularne przerwy w kuracji lub uzupełniać dietę w witaminę B1.

Kto nie powinien pić naparu ze skrzypu polnego (przeciwwskazania)?

Mimo wielu właściwości leczniczych napar ze skrzypu polnego nie jest wskazany dla każdego. Przeciwwskazania do jego stosowania obejmują:

kobiety w ciąży oraz karmiące piersią,

osoby cierpiące na niewydolność serca lub nerek,

osoby z chorobami wątroby,

pacjentów przyjmujących leki diuretyczne (moczopędne).

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