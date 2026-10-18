Wystarczy 15 g dziennie. Wspierają serce i mózg, pomagają obniżyć ciśnienie

Orzechy są pyszną przekąską, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak dobrze działają na nasz organizm. Powinny więc na stałe zagościć w naszym menu. Sprawdzą się nie tylko jako przegryzka czy dodatek do owsianki. Dobrze komponują się również z deserami, sałatkami, a nawet sprawdzą się jako składnik niektórych dań wytrawnych, zwłaszcza kuchni azjatyckiej. Sezonem na orzechy jest głównie jesień, więc warto wykorzystać ten czas.

Inne właściwości orzechów

Metaanaliza 29 badań wykazała, że spożycie porcji około 30 g orzechów zmniejsza śmiertelność ze wszystkich przyczyn o 22 procent. I co ważne, efekt ten zaobserwowano w każdym z analizowanych badań i największy był już przy porcji około 10–15 g orzechów dziennie. To porcja relatywnie niewielka – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk Damian Parol.

Powołał się na badanie pod tytułem „Nut consumption and risk of cardiovascular disease, total cancer, all-cause and cause-specific mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies”. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że orzechy zawierają dość sporo kalorii.

Jeśli martwisz się o kaloryczność orzechów, to badania pokazują ich raczej neutralny wpływ na masę ciała, co przypisuje się ich wpływowi na apetyt oraz nawet na przyspieszenie metabolizmu – dodał ekspert.

Bazował na badaniu pod tytułem „Intake of Nuts or Nut Products Does Not Lead to Weight Gain, Independent of Dietary Substitution Instructions: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials”.

Jakie orzechy wybrać? Rady

Dietetyczka dr Paulina Ihnatowicz w opublikowanym nagraniu na Instagramie wyjaśniła, jakie orzechy najlepiej wybierać w Biedronce, ale też w każdym innym supermarkecie.

Po pierwsze, nie wybieraj orzechów w przezroczystym opakowaniu, tylko w nieprzezroczystym – powiedziała.

Nieprzezroczyste opakowanie ogranicza dostęp światła, a tym samym pomaga orzechom zachować ich dobroczynne właściwości. Znaczenie mają również świeżość, szczelność opakowania, warunki przechowywania i termin przydatności do spożycia.

Jeśli chcesz wzmocnić swoje kości i mięśnie, wybierz migdały, dlatego że zawierają sporo wapnia i magnezu, a dodatkowo witaminę E, która działa na skórę. Jeżeli zależy ci na zdrowiu serca i mózgu, to wybieraj orzechy włoskie. Dlatego że mają kwas alfa-omega-3, który świetnie wspiera te organy – wyjaśniła.

Specjalistka od zdrowego odżywiania podpowiedziała również, że osoby, którym szczególnie zależy na właściwości wspierającej zachowanie odpowiedniego ciśnienia, powinny sięgnąć po orzechy laskowe, dlatego że są źródłem potasu.

Orzechy jako jeden z produktów idealnych na odchudzanie poleca dietetyk Michał Wrzosek.

Warto je uwzględnić w diecie po prostu w racjonalnej ilości, czyli odmierzonej porcji – powiedział.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o orzechy i ich właściwości

Czy orzechy tuczą i czy można je jeść na diecie odchudzającej?

Choć orzechy są stosunkowo kaloryczne, badania naukowe wykazują ich neutralny wpływ na masę ciała. Dzieje się tak, ponieważ orzechy dobrze zaspokajają apetyt i mogą przyspieszać metabolizm. Dietetycy (m.in. Michał Wrzosek) polecają włączenie ich do diety odchudzającej, pod warunkiem spożywania ich w racjonalnych, odmierzonych porcjach.

Ile orzechów dziennie warto spożywać i jak wpływają na zdrowie?

Metaanaliza 29 badań wykazała, że spożycie orzechów zmniejsza ogólną śmiertelność ze wszystkich przyczyn aż o 22%. Największy pozytywny efekt zauważalny jest już przy dziennej porcji wynoszącej zaledwie 10–15 g (zalecana standardowa porcja to około 30 g).

Jakie orzechy wybrać na konkretne dolegliwości lub potrzeby organizmu?

Zależy to od pożądanego efektu zdrowotnego:

Na kości, mięśnie i piękną skórę: Warto wybrać migdały , które są bogate w wapń, magnez oraz witaminę E.

Na serce i mózg: Najlepsze będą orzechy włoskie , ze względu na wysoką zawartość kwasów alfa-omega-3.

Na prawidłowe ciśnienie krwi: Dobrym wyborem są orzechy laskowe, będące bogatym źródłem potasu.

Na co zwracać uwagę podczas zakupu orzechów w sklepie?

Według dietetyczki dr Pauliny Ihnatowicz kluczowy jest wybór orzechów w nieprzezroczystym opakowaniu. Ogranicza ono dostęp światła, co pomaga orzechom zachować ich cenne właściwości odżywcze. Ponadto należy zwracać uwagę na szczelność opakowania, świeżość, termin przydatności do spożycia oraz warunki przechowywania.

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