Zamiast zwykłych racuchów robię te puszyste placuszki. Tylko 3 składniki i żadnego proszku do pieczenia

Sufletowe pankejki wyglądają bardzo efektownie. Mogłoby się wydawać, że ich przygotowanie wymaga skomplikowanych zabiegów kulinarnych i długiej listy składników. Nic bardziej mylnego. Te placki zrobisz z 3 tanich produktów, bez drożdży i proszku do pieczenia. Zobacz, w czym dokładnie tkwi ich sekret.

Puszyste pankejki bez drożdży – przepis krok po kroku

Powstają z połączenia mleka, mąki i jajka. Najpierw należy oddzielić żółtko od białka i połączyć je z pozostałymi składnikami. Białko trzeba natomiast przełożyć do suchej, czystej miski i ubić na sztywną, gładką pianę. Potem wystarczy wymieszać ją delikatnie z mączno-jajeczną masą. Uważaj, by nie straciła przy tym na puszystości. To między innymi ona odpowiada za konsystencję gotowych pankejków.

Liczy się również sam sposób obróbki termicznej przysmaków. Natłuść patelnię, ale nie pokrywaj tłuszczem całej powierzchni naczynia. Pozostaw trochę wolnego miejsca na odrobinę wody. Formuj niewielkie, wysokie porcje, bez rozsmarowywania ich na boki. Łatwiej obrócić dwa lub trzy małe pankejki niż jeden duży placek. Smaż je pod przykryciem.

Przepis: Sufletowe pankejki Są banalnie proste w przygotowaniu i wspaniale sprawdzają się na szybkie, słodkie śniadanie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 218 Składniki 1 jajko

1 łyżka mąki pszennej

1 łyżka mleka Dodatkowo: odrobina ulubionego tłuszczu do natłuszczenia patelni

1 łyżeczka wody do stworzenia pary Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOddziel białko od żółtka z dużą starannością. Przełóż je do dwóch całkowicie suchych naczyń. Przygotowanie bazy ciastaWymieszaj dokładnie żółtko z mąką oraz mlekiem w jednej misce. Zadbaj o to, by uzyskana masa była całkowicie gładka i pozbawiona grudek. Ubijanie pianyUbij białko na bardzo sztywną pianę za pomocą miksera. Pilnuj uważnie całego procesu, by go nie przebić, ponieważ ciasto straci swoją sprężystość. Łączenie masDodaj ubitą pianę z białka do przygotowanej masy z żółtka. Mieszaj niezwykle ostrożnie szpatułką z dołu do góry, aby ciasto w żadnym stopniu nie straciło cennego powietrza. Formowanie i smażenie plackówRozgrzej i lekko natłuść ulubioną patelnię. Nakładaj ciasto niewielkimi porcjami, używając około dwóch łyżek na jeden placek, i staraj się budować je pionowo w górę. Wlej wodę na wolne miejsce z boku patelni, uważając, by ciecz omijała ciasto. Przykryj patelnię pokrywką i smaż całość do momentu, aż placki wyraźnie urosną i delikatnie się zetną.

Z tym najlepiej smakują sufletowe pankejki

W samym cieście nie ma cukru, dlatego duże znaczenie ma to, z czym podasz pankejki. Dojrzały banan nada im łagodny, deserowy smak, a truskawki, maliny czy borówki wprowadzą nieco orzeźwienia. Poza sezonem możesz wykorzystać owoce mrożone. Podgrzej je w małym rondelku i odparuj nadmiar płynu, żeby powstał gęsty sos. Jesienią sprawdzą się również jabłka podsmażone z cynamonem albo miękka gruszka pokrojona w cienkie plasterki.

Jeśli lubisz kremowe dodatki, serwuj placuszki z łyżką gęstego jogurtu naturalnego lub skyru. Ich lekko kwaskowy smak dobrze równoważy słodycz owoców, konfitury czy syropu klonowego. Możesz też posypać całość prażonymi płatkami migdałów albo drobno posiekanymi pistacjami. Chrupiące orzechy będą przyjemnym uzupełnieniem puszystego deseru. Dodatki nakładaj jednak oszczędnie, a większą porcję owoców podaj obok.

Wszystkie dodatki przygotuj jeszcze przed smażeniem. Umyj i pokrój owoce, przełóż jogurt do miseczki oraz ustaw talerze, żeby gotowe pankejki od razu trafiły na stół. Najlepiej smakują jeszcze ciepłe, gdy zachowują swoją lekką strukturę. Podczas stygnięcia powietrze i para uwięzione w cieście zmniejszają objętość, dlatego placki stopniowo tracą wysokość. Niewielkie opadnięcie jest naturalne i nie świadczy o nieudanym wypieku. Syropem lub sosem polewaj je tuż przed jedzeniem, aby nie zdążyły nadmiernie nasiąknąć.

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