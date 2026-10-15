Woda gazowana nie każdemu służy. Dietetyczka wyjaśnia, co dzieje się z żołądkiem po jej wypiciu

Regularne nawadnianie organizmu jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia, ale też samopoczucia. Warto więc pić płyny systematycznie, a nie dopiero wtedy, gdy poczujemy pragnienie. Najlepszym wyborem na co dzień jest właśnie woda, ale wiele osób zastanawia się, czy lepiej sięgać po gazowaną, czy niegazowaną. Ta pierwsza powstaje w wyniku wysycenia pod ciśnieniem niegazowanej wody mineralnej lub źródlanej dwutlenkiem węgla.

Wpływ wody gazowanej na żołądek

Głównym elementem wody gazowanej, który wpływa na żołądek, jest rozpuszczony pod ciśnieniem dwutlenek węgla. Stymuluje on wydzielanie soku żołądkowego, co pobudza produkcję kwasu solnego i enzymów trawiennych. U osób ze zdrowym układem pokarmowym może to wspomóc trawienie.

Niektórzy wolą właśnie wodę gazowaną, ponieważ lepiej gasi pragnienie, a dodatek gazu poprawia jej smak. Na temat tego napoju narosło jednak wiele mitów. Faktem jest za to, że zwiększa on uczucie sytości.

W badaniu na 19 młodych kobietach oceniono wpływ wypicia 250 ml wody gazowanej na uczucie sytości. Wyniki badania wykazały, że woda gazowana może wywołać krótkotrwałe uczucie sytości – wyjaśniła we wpisie opublikowanym na Instagramie dietetyczka dr Paulina Ihnatowicz.

Chodzi o badanie pod tytułem „The Effects of Carbonated Water upon Gastric and Cardiac Activities and Fullness in Healthy Young Women”.

Minusem jest jednak to, że ten rodzaj wody powoduje również odbijanie.

Działanie CO2 zależy od stanu działania żołądka. Jeśli rozszerzający się gaz zwiększy ciśnienie i pobudzi dno żołądka, wówczas uruchamia się mechanizm odbijania – wytłumaczyła ekspertka od zdrowego odżywiania.

U części osób nadmiar gazu przechodzi dalej do jelit, wywołując uczucie rozpychania lub wzdęcia. Pamiętaj jednak, że woda gazowana posiada właściwości, które mogą potencjalnie zaostrzać chorobę refluksową przełyku.

Osoby z wrażliwym żołądkiem, refluksem lub zespołem jelita drażliwego powinny jednak być ostrożne w tej kwestii lub wybierać wodę niegazowaną.

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Jaką wodę gazowaną wybrać? Rady

Dobra woda gazowana to na przykład Cisowianka, Nałęczowianka i Muszynianka. Jeśli po jej wypiciu nie pojawiają się u Ciebie uciążliwe gazy, zgaga czy ból żołądka, pij ją – podsumował z kolei w opublikowanym filmiku dietetyk dr Michał Wrzosek.

Jeśli z kolei obawiasz się podrażnienia żołądka lub wzdęć, wybierz wodę średniogazowaną. Jest ona delikatniejsza. Ważne jest także, żeby taką wodę pić małymi łykami. Szybkie wypicie całej szklanki wody gazowanej wprowadza do żołądka dużą ilość gazu naraz, a to z kolei zwiększa ryzyko wzdęć i odbijania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wodę gazowaną i jej wpływ na zdrowie

Czy woda gazowana wspiera trawienie i daje uczucie sytości?

Tak, rozpuszczony pod ciśnieniem dwutlenek węgla stymuluje wydzielanie soku żołądkowego, co pobudza produkcję kwasu solnego oraz enzymów trawiennych, wspomagając trawienie u osób ze zdrowym układem pokarmowym. Ponadto badania wykazują, że wypicie wody gazowanej może wywoływać krótkotrwałe uczucie sytości.

Czy woda gazowana może powodować wzdęcia i odbijanie?

Tak, jest to jedno z częstszych działań dwutlenku węgla. Rozszerzający się w żołądku gaz zwiększa ciśnienie, co uruchamia mechanizm odbijania. W przypadku, gdy nadmiar gazu przejdzie do dalszych odcinków układu pokarmowego (do jelit), może wywołać uczucie rozpychania oraz wzdęcia.

Kto powinien unikać picia wody gazowanej?

Ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwym żołądkiem, zespołem jelita drażliwego (IBS) oraz cierpiące na chorobę refluksową przełyku, ponieważ woda gazowana może potencjalnie zaostrzać jej objawy. W takich przypadkach bezpieczniejszym wyborem jest woda niegazowana lub ewentualnie delikatniejsza woda średniogazowana.

Jak prawidłowo pić wodę gazowaną, aby uniknąć problemów żołądkowych?

Wodę gazowaną należy pić małymi łykami. Szybkie wypicie całej szklanki wprowdza do żołądka dużą ilość gazu naraz, co znacząco zwiększa ryzyko pojawienia się wzdęć, bólu żołądka oraz nieprzyjemnego odbijania.

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