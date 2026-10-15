Pij 25 ml dziennie przed posiłkiem. To prawdziwy „eliksir młodości” i źródło wapnia

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w codziennej diecie odgrywają warzywa, włączając je do jadłospisu jak najczęściej. Nie należy jednak ograniczać się tylko do tych najbardziej popularnych. Jednym z bardzo niedocenianych produktów jest między innymi jarmuż.

Ten sok to „eliksir młodości”

Sok z jarmużu nazywany jest eliksirem młodości. Jego silne właściwości przeciwstarzeniowe wynikają przede wszystkim z ogromnej zawartości antyoksydantów, takich jak witaminy A, C i K, luteina oraz polifenole. Neutralizują one wolne rodniki, które są odpowiedzialne za uszkadzanie komórek i przedwczesne starzenie się skóry.

Taki sok bez problemu kupisz między innymi przez internet oraz w aptece, a czasami także w sklepach z żywnością ekologiczną. W przypadku 100 proc. soku z jarmużu należy pić 25 ml raz lub dwa razy dziennie pół godziny przed posiłkiem. Możesz przygotować go też samodzielnie w domu. Pamiętaj jednak, że samo picie tego soku nie wystarczy, by cieszyć się pięknym i młodym wyglądem. Ważna jest zbilansowana dieta, aktywność fizyczna, jakościowy sen i odpowiednie nawodnienie.

Jarmuż a zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka

Jarmuż jest znany przede wszystkim z wysokiej ilości zawartych w nim karotenoidów, czyli grupy związków, które są silnymi przeciwutleniaczami. Mają one zdolność do neutralizowania wolnych rodników i przeciwdziałania stresowi oksydacyjnemu.

Na szczególną uwagę zasługują tutaj składniki takie jak luteina i zeaksantyna. To związki, które działają ochronnie na oczy. Szereg badań naukowych pokazał, że zmniejszają one ryzyko chorób oczu lub łagodzą ich przebieg, na przykład poprzez zwiększenie ostrości widzenia – powiedział w opublikowanym nagraniu na YouTube dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

To warzywo ma także silne działanie przeciwnowotworowe.

Analiza wielu badań pokazała, że spożywanie warzyw krzyżowych, takich jak jarmuż, zmniejsza ryzyko wystąpienia raka żołądka o prawie 20 proc. (...). Jarmuż, na spółkę z innymi warzywami krzyżowymi, może też zapobiegać rozwojowi raka piersi. Naukowcy wykazali, że osoby spożywające te warzywa mają mniejsze ryzyko raka piersi o 15 proc. Może być też cenny dla kobiet, ponieważ przyczynia się do zapobiegania rozwojowi raka jajnika, a także raka płuc u płci żeńskiej – powiedział.

Specjalista wyjaśnił, że spożywanie tego warzywa obniża też ryzyko raka prostaty czy raka pęcherza.

Inne właściwości jarmużu

Gdyby porównać wagowo produkty, to można zauważyć, że jarmuż zawiera dwa razy więcej wapnia niż mleko, które w głównonurtowych zaleceniach jest uznawane za najważniejsze źródło pokarmowe tego składnika. Ściślej mówiąc, cztery garście jarmużu dostarczają aż 250 mg wapnia, czyli pozwalają pokryć dzienne zapotrzebowanie na wapń w około 20–25 proc. – wyjaśnił ekspert.

Dodał, że wapń pochodzący z jarmużu wchłania się około dwukrotnie lepiej niż ten obecny w nabiale. Co więcej, mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że jarmuż jest jednym z najlepszych źródeł witaminy K. W tej kwestii nie ma sobie równych.

Wystarczy zjeść jedną garść jarmużu, aby sobie dostarczyć półtora razy więcej witaminy K, niż brzmią oficjalne zalecenia co do ilości tego składnika. W jarmużu obecna jest witamina K1, czyli filochinon. Dostarczanie tej witaminy do organizmu zmniejsza między innymi ryzyko złamań kości. W pewnym stopniu witamina ta może chronić także przed rozwojem choroby zwyrodnieniowej stawów – podsumował dietetyk.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o jarmuż i jego właściwości

Dlaczego sok z jarmużu nazywany jest „eliksirem młodości”?

Sok z jarmużu zyskał miano „eliksiru młodości” ze względu na swoje silne działanie przeciwstarzeniowe. Zawiera ogromne ilości antyoksydantów (witaminy A, C i K, luteinę oraz polifenole), które neutralizują wolne rodniki odpowiedzialne za uszkadzanie komórek i przedwczesne starzenie się skóry. Warto jednak pamiętać, że dla uzyskania najlepszych efektów picie soku należy połączyć ze zbilansowaną dietą, aktywnością fizyczną, odpowiednim nawodnieniem i dobrym snem.

Czy jarmuż pomaga w profilaktyce chorób nowotworowych?

Tak, jarmuż należy do warzyw krzyżowych o udowodnionym działaniu przeciwnowotworowym. Badania wykazują, że jego regularne spożywanie może obniżyć ryzyko wystąpienia:

raka żołądka – o prawie 20%,

raka piersi – o 15%,

raka jajnika, raka płuc (u kobiet), a także raka prostaty i pęcherza.

Dzieje się tak m.in. dzięki wysokiej zawartości karotenoidów i innych silnych przeciwutleniaczy zwalczających stres oksydacyjny.

Czy jarmuż zawiera więcej wapnia niż mleko?

W ujęciu wagowym jarmuż zawiera aż dwa razy więcej wapnia niż mleko. Ponadto wapń pochodzący z jarmużu wchłania się do organizmu około dwukrotnie lepiej niż ten z produktów nabiałowych. Spożycie czterech garści jarmużu dostarcza około 250 mg wapnia, co pozwala pokryć dzienne zapotrzebowanie na ten składnik w 20–25%.

Jak jarmuż wpływa na zdrowie oczu i kości?

Jarmuż wspiera zarówno wzrok, jak i układ kostny:

Wzrok: Zawiera luteinę i zeaksantynę, które chronią oczy, poprawiają ostrość widzenia oraz zmniejszają ryzyko chorób oczu.

Kości: Jest znakomitym źródłem witaminy K (K1 – filochinonu). Zjedzenie zaledwie jednej garści jarmużu dostarcza 1,5 razy więcej witaminy K niż wynosi oficjalne dzienne zalecenie. Witamina ta zmniejsza ryzyko złamań kości oraz może chronić przed chorobą zwyrodnieniową stawów.

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