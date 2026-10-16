W Lidlu kawa 60% taniej i masło za 2,49 zł zamiast 4,99 zł, ale trzeba się spieszyć

Warto pójść do Lidla w najbliższych dniach, ponieważ będzie obowiązywać świetna promocja na kawę. Można sporo zaoszczędzić, gdyż ten produkt normalnie jest dość drogi. Warto skorzystać też z ofert na masło. Musisz jednak się spieszyć, ponieważ obie obowiązują dość krótko.

Tania kawa w Lidlu

Promocja obowiązuje wyłącznie w sobotę, 17 października, w sklepach sieci Lidl. Dotyczy ona wszystkich kaw dostępnych w ofercie, a produkty można dowolnie ze sobą miksować. Aby skorzystać z rabatu, należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować ją podczas płatności przy kasie.

Dzięki tej ofercie drugi, tańszy produkt kupisz aż o 60% taniej. Obowiązuje limit zakupu maksymalnie 4 opakowań na jeden kupon, a szczegółowe warunki promocji są dostępne bezpośrednio w aplikacji Lidl Plus. Marki objęte akcją to między innymi Kimbo, Segafredo, Jacobs, Lavazza, Bellarom, Tchibo, Dallmayr oraz MK Café.

Pamiętaj, że ważne jest to, jak przechowujesz kawę. Trzymaj ją w szczelnie zamkniętym pojemniku w suchym i zaciemnionym miejscu.

Promocja na masło w Lidlu

W tym supermarkecie dostaniesz w świetnej cenie nie tylko kawę, ale też inne artykuły spożywcze. Chodzi o masło, które wielu Polaków kupuje naprawdę w dużych ilościach. Promocja obowiązuje od piątku 16.10 do soboty 17.10 i dotyczy polskiego Masła ekstra 82% marki Pilos w opakowaniu 200 g. Aby skorzystać ze zniżki 50%, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować ją przy kasie. Zniżkę otrzymasz jednak tylko przy zakupie trzech opakowań. Przy spełnieniu tych warunków cena za jedno opakowanie wynosi 2,49 zł, podczas gdy cena poza promocją to 4,99 zł za sztukę. Obowiązuje limit 3 opakowań na jeden kupon.

Świetnym sposobem na przedłużenie świeżości masła jest jego zamrożenie. To doskonały patent zwłaszcza, jeśli zdecydujesz się zrobić większe zapasy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o promocję na kawę i masło w Lidlu

Kiedy obowiązuje promocja na kawę i masło w Lidlu?

Promocja na masło trwa od piątku, 16 października, do soboty, 17 października. Z kolei promocja na kawę jest krótsza i obowiązuje wyłącznie w sobotę, 17 października.

Jakie są zasady promocji na kawę w Lidlu?

Kupując dowolne dwie kawy (można je ze sobą miksować), drugi, tańszy produkt otrzymasz o 60% taniej. Aby rabat się naliczył, musisz aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować go przy kasie. Obowiązuje limit maksymalnie 4 opakowań na jeden kupon.

Ile kosztuje masło w promocji w Lidlu i ile trzeba go kupić?

Przy zakupie 3 opakowań polskiego Masła ekstra 82% marki Pilos (200 g), cena za sztukę spada o 50% – z 4,99 zł na 2,49 zł. W tym przypadku również wymagane jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowanie go przy kasie. Limit wynosi 3 opakowania na jeden kupon.

Jak przechowywać kawę i masło, aby zachowały świeżość?

Kawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w suchym i zaciemnionym miejscu. Z kolei świeżość masła – zwłaszcza przy robieniu większych zapasów – można idealnie przedłużyć poprzez jego zamrożenie.

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