Jest słodki, ale możesz jeść go codziennie. Na lepszy nastrój dietetyczka poleca ten superprodukt
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Jest słodki, ale możesz jeść go codziennie. Na lepszy nastrój dietetyczka poleca ten superprodukt

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Kawałki czekolady
Kawałki czekolady Źródło: Shutterstock / rsooll
Słodycze też mogą być zdrowe i zamiast tuczyć, wspomogą organizm. Ten produkt znajdziesz bez problemu w sklepach. Ciesz się jego smakiem bez poczucia winy.

Dbanie o zdrową dietę czy nawet odchudzanie nie oznacza, że trzeba całkiem zrezygnować ze słodkości. Brak zakazów tylko sprzyja trzymaniu się zaleceń, a małe ilości cukru są dozwolone. W tym produkcie nie ma go wiele, ale są za to niezwykle korzystne związki. Do sięgania po niego zachęca dietetyczka.

Te zdrowe słodycze wesprą organizm

Rodzajem słodkiej przekąski, która pomaga dbać o zdrowe, jest gorzka czekolada. Jak wskazuje dietetyczka dr Karolina Kowalczyk, zapewnia pokaźne dawki antyoksydantów. Zawarte w kakao polifenole, a zwłaszcza flawonoidy, wspierają układ krążenia, w tym funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Pomagają dbać o niższe ciśnienie krwi i profilaktykę miażdżycy.

Czekolada z dużą zawartością kakao, minimum 70%, działa przede wszystkim przeciwzapalnie, co też jest bardzo ważne ze względu na mikrostany zapalne w naszym organizmie – powiedziała ekspertka w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Kostkę takiej gorzkiej czekolady poleciła nawet osobom, które na co dzień nie mogą jeść słodyczy, na przykład w związku z insulinoopornością, cukrzycą czy stosowaniem diety przeciwzapalnej. Wspomniała także o wysokiej zawartości magnezu w kakao, jednak jego przyswajalność jest znacznie mniejsza niż na przykład z wody mineralnej.

Słodka przekąska na poprawę nastroju

Nie można też zapominać o działaniu gorzkiej czekolady na układ nerwowy. Dietetyczka przekonuje, że jest ona „świetnym stymulatorem i regulatorem pracy naszego mózgu” i rekomenduje ją jako superfood, który powinno się mieć w domu.

Według niedawnych odkryć związki z kakao działają prebiotyczne, odżywiając bakterie jelitowe. Według pracy zatytułowanej „Spożywanie gorzkiej czekolady o zawartości 85% kakao poprawia nastrój w powiązaniu ze zmianami mikrobiologicznymi jelit u zdrowych dorosłych” z „The Journal of Nutritional Biochemistry”, może zwiększać różnorodność i liczebność obecnej tam mikroflory. „W ten sposób może łagodzić negatywne stany emocjonalne poprzez oś jelitowo-mózgową” – napisano w omówieniu badania.

Jak z kolei podał artykuł przeglądowy „Polifenole kakaowe a zdrowie mózgu” opublikowany na łamach „Frontiers in Nutrition” w 2026 roku, tytułowe związki mogą mieć „korzystną rolę w modulacji nastroju i objawów depresyjnych”. Autorzy podsumowali przy tym, że według aktualnych dowodów większe korzyści mogą odnosić osoby starsze, z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub „podwyższonym stresem fizjologicznym”.

Wybór najlepszej gorzkiej czekolady w sklepie

Jako najbardziej polecaną dr Karolina Kowalczyk wskazała czekoladę, która „nie zawiera cukru albo zawiera go bardzo mało”. Takich produktów jest w sklepach coraz więcej. Bezcukrowe wersje są słodzone maltitolem lub erytrytolem i glikozydami stewiolowymi, czyli substancjami pochodzenia naturalnego. Inną opcją są rodzaje zawierające więcej niż 70% kakao. Na przykład wariant 80-85% kakao ma tylko kilkanaście gramów cukru w stugramowej porcji, a dalej ilość maleje do kilku gramów.

Ekspertka zaznaczyła ponadto, że gorzka czekolada powinna zawierać dobrej jakości tłuszcze. To oznacza, że wśród składników może znaleźć się wyłącznie tłuszcz kakaowy. Tymczasem w różnych gorzkich tabliczkach producenci stosują również tłuszcze roślinne (w tym palmowy) czy mleczny, a nawet mleko w proszku.

Pamiętaj, zawsze czytaj skład gorzkiej czekolady i wybieraj tą z jak najkrótszym i jak najlepszym – ostrzegła specjalistka.

Na liście nie powinny znajdować się także inne emulgatory niż naturalne lecytyny. W niektórych wyrobach można jednak natrafić na dodatek do żywności o numerze E476, czyli polirycynooleinian poliglicerolu. Produkty z jego zawartością mają inną konsystencję i smak niż te tradycyjne.

FAQ – najczęstsze pytania o najzdrowszą czekoladę

Jaka czekolada jest najzdrowsza?

Najzdrowsza jest czekolada gorzka o wysokiej zawartości kakao, która wynosi co najmniej 70%, a najlepiej więcej. Taki produkt dostarcza znacznych dawek antyoksydantów przy niskiej zawartości cukru. Dietetycy proponują też wersje bezcukrowe. Są one słodzone substancjami pochodzenia naturalnego, takimi jak maltitol czy erytrytol i glikozydy stewiolowe.

Jak gorzka czekolada wpływa na organizm?

Czekolada zawierająca minimum 70% kakao działa przeciwzapalnie oraz wspiera układ krążenia, a zwłaszcza naczynia krwionośne. Związki w niej zawarte wspierają pracę mózgu między innymi poprzez oddziaływanie na mikroflorę jelit i mogą wpływać na poprawę nastroju.

Co powinna mieć w składzie dobra gorzka czekolada?

Należy wybierać tabliczki o jak najkrótszym składzie, w których jedynym tłuszczem jest tłuszcz kakaowy. Nie powinny natomiast zawierać dodanych tłuszczów roślinnych (w tym palmowego) czy tłuszczu mlecznego, a także emulgatorów innych niż naturalne lecytyny, zwłaszcza dodatku E476 (polirycynooleinianu poliglicerolu).

Czy można jeść gorzką czekoladę na diecie?

Dbanie o zdrową dietę czy odchudzanie nie wymagają całkowitej rezygnacji ze słodyczy, ponieważ małe ilości cukru są dozwolone. Spożywanie kostki gorzkiej czekolady o wysokiej zawartości kakao dziennie bywa odpowiednie nawet na diecie przeciwzapalnej, a także dla osób zmagających się z insulinoopornością czy cukrzycą.

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Źródło: DOI: 10.1016/j.jnutbio.2021.108854, DOI: 10.3389/fnut.2026.1859145