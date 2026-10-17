Nie daj się nabrać na ładne opakowanie. Tych 5 produktów z Lidla dietetyczka omija szerokim łukiem

Martyna Loch-Łuszczewska przyjrzała się produktom dostępnym w Lidlu i wyjaśniła, dlaczego nie poleca ich kupowania. Zwróciła uwagę między innymi na wysoką zawartość soli, tłuszczów nasyconych i cukru. W niektórych przypadkach problemem okazały się również dodatki do żywności.

Parówki i smarowidła do chleba z Lidla „pod lupą”

Negatywną ocenę specjalistki uzyskały parówki wieprzowe Pikok XXL (700 g). Na ich niekorzyść przemawia przede wszystkim kiepska receptura. Zawierają tylko 71 procent mięsa. „W składzie znajdziemy również azotyn sodu, czyli konserwant stosowany w przetworzonym mięsie, który może uczestniczyć w powstawaniu potencjalnie rakotwórczych nitrozoamin. Do tego dochodzi aż 2 g soli i 8,5 g nasyconych kwasów tłuszczowych na 100 g produktu” – podkreśla Martyna Loch-Łuszczewska w opublikowanym materiale. Bez wątpienia lepszym wyborem są parówki z prostszym składem oraz większą ilością mięsa. Nie należy jednak po nie sięgać zbyt często. Wyroby bardzo dobrej jakości to nadal przetworzone artykuły spożywcze.

Dietetyczka unika także prostej pasty jajecznej z bekonem marki Chef Select (80 g). Jajka stanowią jedynie 37 procent całego produktu. Nie brakuje w nim natomiast różnych zbędnych dodatków. „Moim zdaniem zdecydowanie lepiej przygotować taką pastę samodzielnie – z jajek, jogurtu, majonezu, musztardy i przypraw. […] To chwila roboty” – wskazuje ekspertka.

Inne produkty z Lidla na „pod ostrzałem” dietetyczki

Specjalistka stanowczo odradza zakup gotowych ciast. Ich skład pozostawia zwykle wiele do życzenia. Obejmuje bowiem kilka różnych źródeł cukru (na przykład syrop glukozowy i syrop cukru inwertowanego), sporą ilość tłuszczu oraz masę zbędnych dodatków. Mamy więc tu do czynienia z wysokoprzetworzonym wyrobem cukierniczym, a nie prostym wypiekiem.

Jeśli natomiast decydujesz się na zrobienie domowego ciasta, zrezygnuj z używania twardej margaryny typu PALMA. Ten produkt również wylądował na „czarnej liście” dietetyczki przede wszystkim ze względu na obecność częściowo utwardzonego tłuszczu. Częste włączanie jej do jadłospisu może – jak zaznacza ekspertka – doprowadzić do podniesienia poziomu „złego cholesterolu” we krwi i zwiększyć ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

Ten produkt tylko „udaje” zdrowy

Martyna Loch-Łuszczewska zwraca również uwagę na żelki wzbogacone o witaminy i cynk Vitamin Soft Gums o smaku granatu. Wyglądają na zdrowe, ale wcale takie nie są. Na pierwszym miejscu w składzie mają syrop glukozowy, na drugim – cukier, a na trzecim – skrobię modyfikowaną. Bliżej im do zwykłych słodyczy niż wartościowego suplementu diety.

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