Nie wyrzucaj ich podczas krojenia dyni. Mają aż 600 mg magnezu i podnoszą odporność

Jesień jest czasem, kiedy dynia króluje na stołach. Dla wielu osób jest wręcz symbolem tej pory roku. To warzywo zachwyca nie tylko swoim wyglądem, ale też smakiem oraz wszechstronnością w kuchni. Zapominamy jednak o jednym, ale ważnym szczególe.

Niedoceniana część dyni

Chodzi o pestki dyni, które mają wiele dobroczynnych właściwości. Jest to między innymi świetne źródło magnezu.

W 100 g pestek znajduje się aż 600 mg tego składnika. Domyślam się, że dla części osób te liczby jednak niewiele mówią, dlatego powiem w inny sposób. Otóż spożywając zaledwie jedną garść pestek dyni, pokrywamy dzienne zapotrzebowanie na magnez aż w 30–40 proc. Mało który inny produkt może poszczycić się tym, że w jednej porcji dostarczy nam aż tyle tego składnika – wyjaśnił w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Należy pamiętać o tym, że magnez jest jednym z najważniejszych składników w naszej diecie. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego, a także pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia. Są one bogate także w cynk i żelazo. Pestki dyni wspierają również odporność, co jest niezwykle ważne o tej porze roku. Wynika to z kolei z obecności cynku.

Cynk jest składnikiem potrzebnym do prawidłowego działania hormonu o nazwie tymulina, który jest wydzielany przez grasicę. Hormon ten pobudza aktywność i wzrost komórek odpornościowych, takich jak limfocyty T i komórki NK, nazywane naturalnymi zabójcami – powiedział.

Specjalista dodał, iż naukowcy potwierdzili, że cynk ma właściwości przeciwwirusowe i spożycie jego wysokich ilości może skracać czas trwania przeziębienia. Dietetyk powołał się na badanie pod tytułem „Skuteczność cynku przeciw wirusom przeziębienia: przegląd”.

Te drobinki dobrze wpływają również na zdrowie serca. Jak wyjaśnił ekspert, dane pochodzące z badań naukowych, między innymi z badania pod tytułem „Suplementacja magnezu w leczeniu nadciśnienia pierwotnego u dorosłych”, dowodzą, że magnez ma łagodne działanie hipotensyjne.

Oznacza to, że spożywając produkty bogate w magnez, pomagamy naszemu organizmowi w uregulowaniu ciśnienia krwi – podsumował.

Pomysły na wykorzystanie pestek dyni

Pestki dyni są małym, ale naprawdę wartościowym dodatkiem, który można wykorzystać na różne sposoby. Będą dobrze pasować jako element sałatek i kremowych zup. Śmiało możesz wrzucić je również do owsianki czy musli. Sprawdzą się też do posypania domowego pieczywa czy jesiennych wypieków. Można je również uprażyć z ulubionymi przyprawami i potraktować jako zdrową przekąskę między posiłkami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o pestki dyni

Czy pestki dyni są zdrowe i co w sobie zawierają?

Tak, pestki dyni są niezwykle wartościowym elementem diety. Stanowią wyjątkowo bogate źródło magnezu, cynku oraz żelaza, dzięki czemu wspierają zdrowie serca, układ nerwowy oraz odporność.

Ile magnezu znajduje się w pestkach dyni i jak wpływa on na organizm?

W 100 g pestek dyni znajduje się aż 600 mg magnezu, a już jedna garść pokrywa od 30% do 40% dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek. Magnez wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego, pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia oraz wykazuje łagodne działanie obniżające ciśnienie krwi.

W jaki sposób pestki dyni wspomagają odporność i walkę z przeziębieniem?

Dzięki wysokiej zawartości cynku pestki dyni stymulują wydzielanie tymuliny – hormonu pobudzającego wzrost i aktywność komórek odpornościowych (m.in. limfocytów T oraz komórek NK). Cynk wykazuje również właściwości przeciwwirusowe, co może skracać czas trwania przeziębienia.

Do czego można wykorzystać pestki dyni w kuchni?

Pestki dyni świetnie sprawdzają się jako dodatek do sałatek, zup kremów, owsianek czy musli, a także do posypywania domowego pieczywa i jesiennych wypieków. Uprażone z ulubionymi przyprawami stanowią doskonalszą, zdrową przekąskę między posiłkami.

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