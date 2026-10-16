Zamień tradycyjne ziemniaki na te. Wyglądają jak z najlepszej restauracji i mają niższy IG

Najczęstszym dodatkiem do obiadu w Polsce są klasyczne ziemniaki. Dobrze pasują do wielu dań, a do tego są sycące i smaczne. Przede wszystkim jesteśmy do nich przyzwyczajeni i zazwyczaj nawet nie zastanawiamy się nad innymi możliwościami. To jednak okazuje się błędem.

Alternatywa dla zwykłych ziemniaków

Ciekawą alternatywą dla tradycyjnych ziemniaków są fioletowe ziemniaki (truflowe). Jest to francuska odmiana niebiesko-fioletowych ziemniaków. Charakteryzują się one miąższem właśnie w tym kolorze. W porównaniu ze zwykłymi ziemniakami mają bardziej wyrazisty charakter, dzięki czemu potrafią nadać nawet prostemu daniu odrobinę wyjątkowości. Dodatkowo pięknie wyglądają na talerzu.

Charakterystyczną cechą tych ziemniaków jest niższy indeks glikemiczny w porównaniu z białymi odmianami. Fioletowe mają IG 77, natomiast białe mają IG 93. Jest to istotne, ponieważ im wyższy jest indeks glikemiczny produktu, tym dochodzi do szybszego wzrostu poziomu glukozy we krwi. To z kolei powoduje skok insuliny. Pamiętaj jednak, że obie odmiany zaliczają się do produktów o wysokim indeksie glikemicznym. Konsekwencją może być więc szybszy „zjazd energetyczny”, powrót głodu i ochota na słodkie.

Inne właściwości „fioletowych” ziemniaków

Takie ziemniaki są też dobrym źródłem potasu, witaminy C oraz witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego. Pod kątem odżywczym nie różnią się znacząco od zwykłych odmian. Mają jednak zdecydowanie więcej antocyjanów. To właśnie one nadają tym warzywom ich głęboki, ciemny kolor. Zawartość tych silnych przeciwutleniaczy szacuje się na od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu miligramów, jest to około 15–40 mg na 100 g, podczas gdy w zwykłych ziemniakach występują one jedynie w śladowych ilościach lub wcale.

To daje silne działanie antyoksydacyjne. Neutralizują wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia się komórek.

Najlepsza forma spożywania tych warzyw

Żeby obniżyć poziom indeksu glikemicznego, dobrym rozwiązaniem jest schłodzenie ziemniaków w lodówce i ponowne ich odgrzanie. Proces ten sprzyja powstawaniu tzw. skrobi opornej, która jest trudniej trawiona w jelicie cienkim i w pewnym stopniu zachowuje się podobnie do błonnika pokarmowego. To z kolei przyczynia się do łagodniejszego wzrostu poziomu glukozy po posiłku.

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