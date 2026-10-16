Ta bułka z Biedronki ma więcej kalorii niż niejeden pączek. A wygląda na zdrową

Czym kierujesz się, kupując bułki? Wiele osób zwraca uwagę na stopień wypieczenia, kolor skórki czy chrupkość. Czasem pięknie wyglądające wypiek okazuje się jednak istną „bombą” pełną kalorii, która w dodatku nie zapewnia długiego uczucia sytości. Jak się w tym nie pogubić i wybierać mądrze? Przygotowałam małą ściągawkę, która może pomóc ci w podjęciu właściwej decyzji. Porównałam różne rodzaje bułek pod względem liczby kalorii w przeliczeniu na 100 gramów produktu. Wyniki mocno mnie zaskoczyły.

Bajgiel i bułki z ziarnami. Ile mają kalorii?

Wśród porównywanych wypieków najwyższą kaloryczność w przeliczeniu na 100 g ma bajgiel z ziarnami – 351 kcal. Jedna sztuka waży 80 g, więc dostarcza około 281 kcal. Bułka śniadaniowa z ziarnami o tej samej masie ma 310-337 kcal w 100 g, czyli około 248-270 kcal w jednej porcji. Nieco mniej energii dostarcza bułka samo ziarno: 309 kcal w 100 g. Jednocześnie zawiera 8,5 g błonnika oraz 14 g białka w 100 g.

Grahamka czy bułka żytnia? Znaczenie ma wielkość porcji

Bułka razowa z mąki żytniej dostarcza 240 kcal w 100 g. Waży 80 g, co daje około 192 kcal w jednej sztuce. Grahamka jest mniejsza – ma 70 g. Zależnie od dostawcy zawiera 234-260 kcal w 100 g, a więc około 164-182 kcal w całej bułce.

Najmniej kalorii na sztukę spośród tych propozycji ma bułka 100% z mąki żytniej o niskim IG, z dodatkiem witaminy D. Przy masie 55 g dostarcza około 139 kcal. W przeliczeniu na 100 g jej wartość energetyczna wynosi jednak 253 kcal.

Ten przykład dobrze pokazuje, dlaczego warto uwzględniać wielkość wypieku. Dwie małe bułki żytnie dostarczą około 278 kcal, czyli niemal tyle samo co jeden bajgiel z zestawienia. Wybór mniejszej sztuki nie musi więc oznaczać mniej kalorycznego śniadania, jeśli ostatecznie zjemy ich więcej.

Z czym połączyć bułki z Biedronki?

Samo pieczywo to dopiero część kanapki. Warto wzbogacić ją o twaróg ze szczypiorkiem, jajko, pieczonego kurczaka lub pastę z fasoli. Warto sięgnąć też po warzywa, na przykład pomidora, paprykę, ogórka czy garść sałaty. Dzięki nim przekąska zyska więcej wartości odżywczych i błonnika.

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