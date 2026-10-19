Dietetyczka poleca ten serek z Biedronki. Tylko 3 składniki, a cukru nie dosypano ani grama

Dietetyczka Paulina Hojdeczko wybrała się niedawno do Biedronki, by pokazać, co wkłada do koszyka podczas zakupów. Jej uwagę przykuł naturalny serek do naleśników i deserów marki Delikate. Ma prosty skład i świetnie smakuje. Można go wykorzystać nie tylko w daniach „na słodko”, ale również wytrawnych przekąskach. Sprawdzi się jako dodatek do kanapek czy tortilli. Jest mniej kaloryczny niż wiele smarowideł dostępnych obecnie na rynku. Szerokie zastosowanie kulinarne to jednak niejedyna zaleta tego produktu. Poznaj inne powody, dla których warto go mieć w lodówce.

Skład tego serka z Biedronki robi wrażenie

Serek naturalny Delikate zawiera jedynie trzy proste składniki – mleko, śmietankę i bakterie fermentacji mlekowej. Nie ma w nim dodanego cukru, aromatów ani zagęstników. Stugramowa porcja dostarcza 112 kcal, 6,9 g białka i 7,5 g tłuszczu, z czego 4,9 g to nasycone kwasy tłuszczowe. Na korzyść nabiału przemawia również stosunkowo niewielka ilość soli – 0,10 g soli w 100 gramach. Obecne w nim cukry (4 g) to naturalne związki pochodzące z laktozy. Jedno opakowanie o pojemności 400 gramów zawiera dwie sugerowane porcje produktu.

Serki w diecie redukcyjnej

Naturalny serek Delikate może ułatwić komponowanie posiłków podczas odchudzania, szczególnie gdy zastępuje bardziej kaloryczne dodatki, takie jak mascarpone czy tłuste serki śmietankowe. Warto łączyć go z produktami zawierającymi błonnik, na przykład pełnoziarnistym pieczywem, malinami czy płatkami owsianymi. Dzięki temu nasyci na dłużej, co pozwoli zmniejszyć ryzyko podjadania między posiłkami i przyjmowania nadprogramowej liczby kalorii. To z kolei znacznie ułatwi proces redukcji masy ciała. Warto jednak pamiętać, że żaden pojedynczy produkt spożywczy nie zlikwiduje z dnia na dzień tkanki tłuszczowej.

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