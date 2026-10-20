Nie kurczak, wieprzowina ani wołowina. To zapomniane mięso ma więcej żelaza

Zapomnianym rarytasem jest dziczyzna. Sarnina, jelenina czy mięso dzika kojarzą się przede wszystkim z odświętną pieczenią i restauracyjnym menu. Tymczasem można wykorzystać je również na co dzień. Mają naprawdę wiele do zaoferowania. I nie chodzi tylko o smak.

Dziczyzna to źródło cennych wartości odżywczych

Wzięła ją „pod lupę” mgr Iwona Skiba, specjalistka w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka. Zwróciła uwagę przede wszystkim na wartości odżywcze, jakimi może się pochwalić.

Mięso zwierząt leśnych charakteryzuje się niską zawartością tłuszczu, natomiast wysoką zawartością pełnowartościowego białka oraz najwyższym poziomem żelaza w porównaniu do wieprzowiny, drobiu czy wołowiny. Regularne spożywanie mięsa zwierzyny łownej wzbogaci dietę w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy oraz składniki mineralne – podkreśliła w jednym z artykułów opublikowanych w sieci.

Dziczyzna stanowi również bogate źródło witamin z grupy B, między innymi tiaminy i ryboflawiny. Związki te pomagają organizmowi pozyskiwać energię z pożywienia. Wspierają prawidłową pracę układu nerwowego i serca. Uczestniczą w przemianach energetycznych i przyczyniają się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym. „Dziczyzna jest zdrowsza w porównaniu do mięsa pochodzącego ze zwierząt hodowlanych” – podsumowała ekspertka.

Mięso dzikich zwierząt w diecie – przydatne wskazówki

Sięgaj po dziczyznę z kontrolowanego źródła. Kupuj je u sprawdzonych dostawców, na przykład w punktach sprzedaży prowadzonych przez legalne koła łowieckie. Dzięki temu zyskasz pewność, że jest bezpieczna i nadaje się do spożycia. Zgodnie z prawem mięso leśnych zwierząt musi zostać odpowiednio przebadane, zanim trafi do obrotu.

Z dziczyzny możesz zrobić gulasz. Jej smak świetnie podkreślą warzywa i przyprawy, na przykład marchewka, cebula, jałowiec, liść laurowy i tymianek. Chude mięso łatwo przesuszyć, dlatego nie każdy fragment tuszy nadaje się do takiej samej obróbki. Przy zakupie poproś o wskazanie kawałka odpowiedniego do pieczenia lub duszenia. Gotowe danie serwuj z warzywami i kaszą lub ziemniakami.

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