Nie kurczak, wieprzowina ani wołowina. To zapomniane mięso ma więcej żelaza
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Nie kurczak, wieprzowina ani wołowina. To zapomniane mięso ma więcej żelaza

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Mięso z przyprawą, zdjęcie ilustracyjne
Mięso z przyprawą, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Dziś rzadko trafia do naszych garnków, choć dawniej była prawdziwym przysmakiem. Ekspertka zwraca uwagę na jej wartości odżywcze. Szczególnie jeden składnik sprawia, że warto spojrzeć na nią inaczej.

Zapomnianym rarytasem jest dziczyzna. Sarnina, jelenina czy mięso dzika kojarzą się przede wszystkim z odświętną pieczenią i restauracyjnym menu. Tymczasem można wykorzystać je również na co dzień. Mają naprawdę wiele do zaoferowania. I nie chodzi tylko o smak.

Dziczyzna to źródło cennych wartości odżywczych

Wzięła ją „pod lupę” mgr Iwona Skiba, specjalistka w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka. Zwróciła uwagę przede wszystkim na wartości odżywcze, jakimi może się pochwalić.

Mięso zwierząt leśnych charakteryzuje się niską zawartością tłuszczu, natomiast wysoką zawartością pełnowartościowego białka oraz najwyższym poziomem żelaza w porównaniu do wieprzowiny, drobiu czy wołowiny. Regularne spożywanie mięsa zwierzyny łownej wzbogaci dietę w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy oraz składniki mineralne – podkreśliła w jednym z artykułów opublikowanych w sieci.

Dziczyzna stanowi również bogate źródło witamin z grupy B, między innymi tiaminy i ryboflawiny. Związki te pomagają organizmowi pozyskiwać energię z pożywienia. Wspierają prawidłową pracę układu nerwowego i serca. Uczestniczą w przemianach energetycznych i przyczyniają się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym. „Dziczyzna jest zdrowsza w porównaniu do mięsa pochodzącego ze zwierząt hodowlanych” – podsumowała ekspertka.

Mięso dzikich zwierząt w diecie – przydatne wskazówki

Sięgaj po dziczyznę z kontrolowanego źródła. Kupuj je u sprawdzonych dostawców, na przykład w punktach sprzedaży prowadzonych przez legalne koła łowieckie. Dzięki temu zyskasz pewność, że jest bezpieczna i nadaje się do spożycia. Zgodnie z prawem mięso leśnych zwierząt musi zostać odpowiednio przebadane, zanim trafi do obrotu.

Z dziczyzny możesz zrobić gulasz. Jej smak świetnie podkreślą warzywa i przyprawy, na przykład marchewka, cebula, jałowiec, liść laurowy i tymianek. Chude mięso łatwo przesuszyć, dlatego nie każdy fragment tuszy nadaje się do takiej samej obróbki. Przy zakupie poproś o wskazanie kawałka odpowiedniego do pieczenia lub duszenia. Gotowe danie serwuj z warzywami i kaszą lub ziemniakami.

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Opracowała:
Źródło: dietetycy.org