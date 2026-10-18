Bułka czy chleb na śniadanie? Dietetyk wskazał jasnego faworyta. Wielu będzie zaskoczonych

Wiele osób na śniadanie wybiera kanapki. Zazwyczaj wynika to z tego, że są one szybkie i bardzo proste w przygotowaniu. Zależnie od dodatków mogą być też bardzo smaczne. Można przyrządzić je na wiele sposobów z ulubionymi produktami: szynką, serem, jajkami, warzywami. Jednak pojawia się pytanie, co lepiej sprawdzi się do ich przygotowania – chleb czy bułki?

Co lepsze: bułka czy chleb na śniadanie?

Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Oba produkty mogą być zarówno wartościowe, jak i niezdrowe. Wszystko zależy bowiem od rodzaju mąki oraz sposobu fermentacji. Jeśli lubisz chleb, najlepszym wyborem według dietetyka dr. Bartosza Kulczyńskiego będzie chleb razowy orkiszowo-owsiany na zakwasie lub chleb orkiszowo-żytni na zakwasie.

A jeśli nie będzie tych chlebów w wersji na zakwasie, to można wybrać opcję na drożdżach. Uważam, że ważniejsze jest to, żeby było to pieczywo razowe, czyli z mąki z pełnego przemiału i podanych przeze mnie zbóż. Niemniej, jeśli jednocześnie będzie to chleb na zakwasie bez drożdży, to tym lepiej – powiedział w opublikowanym nagraniu.

Ekspert od zdrowego odżywiania dodał także, że wysoce wartościowym rodzajem pieczywa, właściwie dorównującym tym dwóm, jest chleb migdałowy (przygotowany na bazie mąki migdałowej).

To dlatego, że mąka migdałowa ma niską zawartość węglowodanów, a jednocześnie dostarcza stosunkowo dużo białka, a przede wszystkim tłuszczu. To sprawia, że po spożyciu pieczywa z takiej mąki nie wzrasta istotnie poziom glukozy we krwi – wyjaśnił.

Jeśli jednak wolisz bułki, szukaj wersji graham lub pełnoziarnistych z dodatkiem ziaren (słonecznika, dyni czy siemienia lnianego).

Czy pieczywo z marketu jest zdrowe?

Wiele osób zastanawia się, czy pieczywo z marketu jest zdrowe. Okazuje się, że jak najbardziej. Najważniejszy jest skład pieczywa, a nie to, czy zostało ono przygotowane z ciasta głęboko mrożonego.

Wybierając pieczywo, zwracaj uwagę na krótki skład, wysoki typ mąki, co najmniej 5 g błonnika w 100 g i jak najmniej soli” – podkreślił specjalista.

Pamiętaj, że mrożenie jest bezpieczną i naturalną metodą konserwacji.

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