Dietetyk pije to zamiast mocnej kawy. Działa dłużej, wspiera serce i odchudzanie

Dla wielu osób kawa jest nieodłącznym elementem poranka. Ja również należę do tej grupy. Nie wyobrażam sobie bez tego napoju początku dnia. To dla mnie sposób na pobudzenie i dostarczenie sobie energii, ale też przyjemny rytuał. Lubię jednak urozmaicenie, więc czasami sięgam również po inne alternatywy.

Pij zamiast kawy

Jedną z nich jest herbata. Ten napój zamiast kawy poleca dietetyk Bartek Szemraj. Jest to między innymi świetne źródło antyoksydantów, Związki te pomagają chronić komórki organizmu przed działaniem wolnych rodników, które mogą przyczyniać się do ich uszkodzeń. Szczególnie bogata w te składniki jest zielona herbata. Duże ich ilości dostarcza również czarna odmiana.

Dodatkowo picie tego napoju działa relaksująco. Ciepły napar pomaga zwolnić tempo, odprężyć się i oderwać na moment od codziennych obowiązków. Zaskoczeniem dla wielu osób może również być to, że herbata wspomaga trawienie i może pomóc w odchudzaniu. Zawarte w niej związki, takie jak katechiny, mogą w niewielkim stopniu wpływać na metabolizm i wykorzystywanie energii przez organizm. Pamiętaj jednak, że nie jest to „magiczny środek” na zgubienie nadprogramowych kilogramów, a jedynie wsparcie.

Inne właściwości herbaty

Herbata korzystnie wpływa również na układ krążenia. Zawarte w niej flawonoidy pomagają utrzymać odpowiednią elastyczność naczyń krwionośnych, zmniejszają poziom „złego” cholesterolu (LDL) oraz sprzyjają regulacji ciśnienia tętniczego, co obniża ryzyko chorób serca.

Napój ten wspomaga też pracę mózgu i wspiera koncentrację. Zawarta w nim teina działa pobudzająco, ale w przeciwieństwie do kawy uwalnia się wolniej, a w konsekwencji zapewnia bardziej stabilny i nieco łagodniejszy zastrzyk energii.

Najlepsza herbata zdaniem dietetyka

Za najbardziej wartościową i najzdrowszą herbatę uważam herbatę matcha. Jest to pewien rodzaj herbaty zielonej, który występuje w postaci sproszkowanej. Mam tu na myśli to, że podczas produkcji herbaty matcha liście są mielone na proszek, który spożywa się w całości wraz z naparem. W efekcie dostarczamy swojemu organizmowi więcej związków prozdrowotnych, niż w przypadku zwykłej herbaty zielonej, którą spożywamy naparu bez liści – powiedział z kolei w opublikowanym nagraniu na YouTube dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Dodał, że w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że herbata matcha to nic innego, jak skoncentrowana forma herbaty zielonej. Co więcej, ten rodzaj herbaty zawiera trzy razy więcej galusanu epigallokatechiny czyli najważniejszego składnika herbaty, który odpowiada za za jej właściwości zdrowotne niż inne inne najbogatsze w ten składnik zwykłe herbaty zielone.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o herbatę jako zdrową alternatywę dla kawy

Dlaczego herbata jest dobrą alternatywą dla kawy i jak pobudza?

Herbata zawiera teinę, która działa pobudzająco, ale w przeciwieństwie do kofeiny z kawy uwalnia się wolniej. Dzięki temu zapewnia bardziej stabilny, łagodniejszy i dłużej utrzymujący się zastrzyk energii bez nagłego spadku samopoczucia, a dodatkowo działa relaksująco i wspiera koncentrację.

Jaka herbata jest najzdrowsza zdaniem dietetyka?

Zdaniem dr. Bartosza Kulczyńskiego najbardziej wartościowa jest herbata matcha. Jest to sproszkowana zielona herbata, którą spożywa się w całości wraz z naparem. Dzięki temu dostarcza organizmowi znacznie więcej związków prozdrowotnych – zawiera m.in. trzykrotnie więcej galusanu epigallokatechiny (EGCG) niż klasyczna zielona herbata.

Jakie właściwości zdrowotne ma picie herbaty?

Herbata jest bogatym źródłem antyoksydantów (szczególnie zielona i czarna), które chronią komórki przed wolnymi rodnikami. Zawarte w niej flawonoidy wspierają układ krążenia – pomagają utrzymać elastyczność naczyń krwionośnych, obniżają poziom „złego” cholesterolu (LDL) i sprzyjają regulacji ciśnienia tętniczego.

Czy herbata pomaga w odchudzaniu i trawieniu?

Tak, herbata może wspomagać proces odchudzania i trawienia. Zawarte w niej związki (np. katechiny) mogą w niewielkim stopniu przyspieszać metabolizm oraz wspomagać wykorzystanie energii przez organizm. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie wsparcie dla diety, a nie „magiczny środek” na utratę wagi.

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