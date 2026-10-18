Trener wskazał 5 najlepszych jogurtów z Biedronki. Faworyt ma aż 15 g białka i zero cukru

Jogurt to produkt, który większość z nas ma w swojej lodówce. Chętnie jemy go na śniadanie, na kolację, a także jako szybką przekąskę w ciągu dnia, kiedy mamy ochotę na coś lekkiego. Jogurty są łatwo dostępne, wygodne do spożycia i można je łączyć z wieloma dodatkami, a w sklepie jest ich naprawdę duży wybór, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ważne jednak, by wziąć pod uwagę również to, by był on zdrowy.

Najlepsze jogurty z Biedronki

Trener Karol Pieczka opublikował na Instagramie nagranie, w którym polecił kilka jogurtów z Biedronki. Pierwszy z nich to „Fruvita Pure”, ponieważ ma „czysty skład”, zero cukru. Minusem jest jednak spora zawartość węglowodanów i mała ilość białka. Sama ostatnio kupiłam ten jogurt i muszę przyznać, że smakował naprawdę świetnie. Kolejnym produktem, który jest polecany przez eksperta od zdrowego odżywiania, jest skyr marki „Piątnica” smakowy.

Dużo białka, zero tłuszczu, ale ma dodany cukier – powiedział.

Dobrym wyborem będzie również jogurt „Fruvita Skyr” smakowy. On także wyróżnia się dużą ilością białka. W składzie ma zero tłuszczu, ale też dodatek cukru. Plusem jest to, że jest on tańszy od poprzedniej propozycji. Kolejnym godnym polecenia jogurtem jest „Fruvita Low Carb”.

Dużo białka, brak dodanego cukru, to świetny wybór – podsumował.

Ekspert jako najlepszy jogurt wskazał jednak jogurt „Fruvita Skyr Naturalny”.

Ma czysty skład, bez cukru, bez tłuszczu i 15 g białka w porcji – powiedział.

Na to zwróć uwagę podczas zakupów

Wybierając jogurt w sklepie, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jego skład. Najlepiej wybierać produkty, które zawierają jak najmniej zbędnych dodatków. Zwracaj również uwagę na zawartość cukru, ponieważ jogurty smakowe mają go często całkiem sporo. Dobrym wyborem może być jogurt naturalny, który ma prosty skład i daje wiele możliwości wykorzystania. Jeśli jednak nie przepadamy za jego naturalnym smakiem, możemy z łatwością urozmaicić go świeżymi lub mrożonymi owocami albo dodać odrobinę miodu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o najlepsze i najzdrowsze jogurty z Biedronki

Który jogurt z Biedronki jest najzdrowszy według eksperta?

Za najlepszy i najzdrowszy wybór trener Karol Pieczka uznał Fruvita Skyr Naturalny. Wyróżnia się on prostym i „czystym” składem – nie zawiera dodanego cukru ani tłuszczu, a jedna porcja dostarcza aż 15 g białka.

Na co zwracać uwagę podczas kupowania jogurtu w sklepie?

Przede wszystkim należy sprawdzać skład produktu i wybierać te z jak najmniejszą ilością zbędnych dodatków. Kluczowe jest kontrolowanie zawartości cukru, w który obfitują zwłaszcza jogurty smakowe. Najbezpieczniejszym i najbardziej uniwersalnym wyborem jest jogurt naturalny.

Jaki jogurt z Biedronki wybrać na dietę wysokobiałkową lub niskowęglowodanową?

Świetnym wyborem na dietę redukcyjną lub niskowęglowodanową jest Fruvita Low Carb, ponieważ oferuje wysoki poziom białka i brak dodanego cukru. Jeśli szukasz dużej ilości białka bez tłuszczu, sprawdzi się także Fruvita Skyr Naturalny lub jego wersje smakowe (należy jednak pamiętać, że wersje smakowe zawierają dodany cukier).

Jak sprawić, by zdrowy jogurt naturalny smakował lepiej?

Jeśli naturalny smak jogurtu Ci nie odpowiada, możesz łatwo go wzbogacić, dodając świeże lub mrożone owoce albo odrobinę miodu. Pozwala to uzyskać słodki smak przy zachowaniu prostej i zdrowej bazy.

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