Od dziś markowa kawa za 5 zł w Biedronce. Jeden błąd może kosztować prawie 30 zł

Nowe promocje na kawę startują w poniedziałek, 19 października i potrwają tylko do soboty, 24 października 2026 roku. Masz więc dokładnie kilka dni na uzupełnienie domowych zapasów. Sklepowe półki z pewnością opustoszeją w szybkim tempie, dlatego nie odkładaj wizyty w sieci na ostatnią chwilę. Większość wspomnianych ofert wymaga okazania karty lub aplikacji lojalnościowej Moja Biedronka. Bez niej wiele zniżek – choć nie wszystkie – po prostu przepadnie.

Tania kawa w Biedronce

Jedna z najbardziej atrakcyjnych promocji dotyczy kawy mielonej Cafe d’Or Excellence w opakowaniach po 500 gramów. Sieć sprzedaje je teraz za 5 złotych. Rabat jest naprawdę spory, bo regularna cena za sztukę wynosi 34,99 zł. Upust aktywuje się wyłącznie przy jednorazowym zakupie co najmniej dwóch paczek i obejmuje tylko drugi spośród wybranych towarów. Limit dzienny to 4 opakowania na jedno konto lojalnościowe.

Dallmayr, Woseba i Eduscho taniej przy zakupie 2

Na kilogramową kawę ziarnistą Dallmayr Home Barista (Caffè Crema Dolce i Caffè Crema Forte) wydasz przy kasie 49,99 zł, pod warunkiem, że weźmiesz od razu dwa opakowania Łączny koszt wyniesie więc 99,98 zł. Oszczędzisz aż 60 złotych na jednym „zestawie”. Na jedną kartę lub aplikację Moja Biedronka nie możesz nabyć więcej niż 4 kilogramy kawy. Tyle wynosi limit dzienny.

Taki sam mechanizm naliczania rabatu i identyczna cena promocyjna obowiązują przy ofercie na Wosebę Mocca Fix Gold w ziarnach (1 kg), ale zyskujesz nieco mniej, bo regularny koszt jednej paczki wynosi 67,99 zł. Limit to 4 kilogramy kawy na paragon. Z obniżki skorzystać może każdy, a nie tylko członkowie programu lojalnościowego.

Jednorazowy zakup co najmniej dwóch sztuk pozwoli ci również sporo zaoszczędzić na Eduscho Caffè Crema lub Crema Gold w ziarnistej odsłonie (1 kg). Cena pary paczek „spadła” z 139,98 zł na 99,98 zł. Obowiązuje limit dzienny – 2 sztuki na kartę lub aplikację Moja Biedronka.

Cafe d’Or taniej bez limitu

Uwagę przyciąga również oferta na kawę ziarnistą Cafe d’Or Forza w kilogramowej paczce. Teraz zapłacisz za nią tylko 34,99 zł, a nie jak dotychczas – 53,99 zł. Jednak „nowa” cena zaczyna obowiązywać dopiero przy zakupie co najmniej dwóch opakowań za jednym razem. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedną sztukę, nie zaoszczędzisz. Jest też dobra wiadomość – w tym przypadku sieć nie wspomina o żadnych limitach. Co więcej, posiadanie karty czy aplikacji lojalnościowej nie jest warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji.

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