Chroni mózg i serce, wycisza stany zapalne. Kup zamiast soku pomarańczowego lub jabłkowego

Na co dzień często sięgamy po sok pomarańczowy czy jabłkowy. Cieszą się one naprawdę dużą popularnością, a w supermarketach jest ogromny wybór. Wśród nich jest jednak napój, o którym wciąż mówi się zdecydowanie za mało – sok winogronowy. Ma przyjemnie słodki smak, ale najważniejsze są w nim wartości odżywcze.

Ten sok pomaga zmniejszać stany zapalne

Zwłaszcza sok wyciśnięty z ciemnych odmian tych owoców jest szczególnie wartościowy. Jest on świetnym źródłem naturalnych polifenoli, w tym resweratrolu i flawonoidów. Wymienione związki mają silne działanie antyoksydacyjne. Oznacza to, że chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, neutralizując wolne rodniki, których nadmiar prowadzi do szybszego starzenia się komórek oraz przyczynia się do wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych.

Dodatkowo polifenole działają wspierająco na układ krążenia. Sprzyjają między innymi obniżeniu ciśnienia krwi, poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy. Zwiększa on również ilość „dobrego” cholesterolu HDL.

Pamiętaj jednak, że samo picie soku winogronowego nie wystarczy, by zadbać o swoje zdrowie. Ważne są odpowiednia dieta, styl życia i aktywność fizyczna.

Inne właściwości soku z winogron

Ten sok ma jeszcze szereg innych właściwości. Może między innymi zmniejszać ryzyko demencji. Potwierdza to badanie pod tytułem „Concord grape juice supplementation improves memory function in older adults with mild cognitive impairment”, opublikowane na łamach „British Journal of Nutrition”. Przez 12 tygodni naukowcy podawali sok z ciemnych winogron grupie starszych ludzi (12 osób). Eksperci zaobserwowali poprawę ich funkcji poznawczych oraz pamięci przestrzennej.

Ten napój wpływa również na zdrowie naszych jelit oraz trawienie. Przyczynia się on również do zmniejszenia stanu zapalnego jelit oraz wspiera integralność bariery jelitowej. Stymuluje też wzrost pożytecznych bakterii jelitowych, a to poprawia trawienie oraz wchłanianie składników odżywczych.

Istotne jest jednak to, że sok z winogron zawiera duże stężenie cukrów prostych (przede wszystkim glukozy i fruktozy), więc nie należy go pić w nadmiarze.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sok winogronowy

Czy sok winogronowy jest zdrowy i jakie ma właściwości odżywcze?

Tak, sok winogronowy (szczególnie z ciemnych odmian) jest bardzo zdrowy. Zawiera naturalne polifenole, takie jak resweratrol i flawonoidy, które wykazują silne działanie antyoksydacyjne – neutralizują wolne rodniki, chronią komórki przed stresem oksydacyjnym i spowalniają procesy starzenia. Ponadto sok wspiera układ krążenia, pomaga obniżać ciśnienie krwi, poprawia elastyczność naczyń krwionośnych i zmniejsza ryzyko miażdżycy.

Jak sok z winogron wpływa na pamięć i pracę mózgu?

Picie soku z ciemnych winogron może zmniejszać ryzyko demencji oraz wspierać funkcje poznawcze. Badanie opublikowane w „British Journal of Nutrition” wykazało, że regularne podawanie tego soku osobom starszym z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi przez 12 tygodni przyniosło odczuwalną poprawę pamięci przestrzennej i sprawności umysłowej.

W jaki sposób sok winogronowy działa na jelita i układ pokarmowy?

Sok z winogron pozytywnie wpływa na zdrowie jelit oraz procesy trawienne. Pomaga zmniejszać stany zapalne w jelitach, wzmacnia integralność bariery jelitowej i stymuluje wzrost pożytecznych bakterii jelitowych, co przekłada się na lepsze trawienie oraz wydajniejsze wchłanianie składników odżywczych.

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