Piję wieczorem na lekki brzuch. Pięknie pachnie i łagodzi stany zapalne

Ta roślina pochodzi z regionu Morza Śródziemnego, gdzie jada się ją jako warzywo i wykorzystuje nasiona. Ceniono je już w starożytnym Egipcie i Rzymie, a także w Azji. Ja poznałam korzyści dopiero na wyjeździe do Włoch, gdzie wybrałam herbatkę z nasion po posiłku z fasoli. Przekonałam się wtedy, że na trawienie może zdziałać cuda.

Koper włoski a anyżek i kumin

Nasiona kopru włoskiego, inaczej fenkułu (Foeniculum vulgare) mogą być mylone z drobniejszym anyżkiem biedrzeńcem, który pachnie podobnie. Mają jednak dużo mniej pospolity, głęboki zapach, co można wyczuć po zrobieniu naparu. Podobieństwo zewnętrzne dotyczy również kminu rzymskiego (kuminu). Ta przyprawa ma jednak całkiem inny, bardziej wyrazisty i nie tak przyjemny aromat. W olejku eterycznym z kopru są tak bogate nuty, że wykorzystuje się go w perfumiarstwie. Te same związki odpowiadają za wiele cennych efektów zdrowotnych w organizmie.

Przyprawę stosowano od wieków w kuchni i jako tradycyjny środek przeciw niestrawności, wiatropędny, antybakteryjny, jak również uspokajający i łagodzący kaszel. Dzisiejsza medycyna uznaje wiele z tych aspektów działania, choć większość to jednak wnioski wstępne. Wymagają więc oficjalnego potwierdzenia w badaniach klinicznych na ludziach.

Poprawia trawienie, reguluje gospodarkę wodną

Z nasion fenkułu można przygotować smaczną herbatkę. Gotowe torebki ekspresowe produkuje kilka polskich firm i bez problemu można znaleźć je w sklepach zielarskich. Napój najlepiej zaparzyć w termosie, zalewając surowiec wrzątkiem i zostawiając na około 10 minut. Powstaje smaczny napar, który pobudza wydzielanie soków trawiennych, działa rozkurczowo i przeciwzapalnie. Dzięki temu może łagodzić różne problemy, takie jak wzdęcia, zgaga (niespowodowana refluksem), a nawet objawy chorób zapalnych jelita. Jednocześnie ma działanie lekko moczopędne, wspierając regulację gospodarki wodnej organizmu.

Ciepły napój z nasion fenkułu jest idealny na wczesny wieczór, zwłaszcza, że nie zawiera kofeiny. Pomaga złagodzić uczucie ciężkiego brzucha po całodziennych posiłkach. A jednocześnie pozbyć się nadmiaru płynów przed pójściem spać i w ten sposób rzadziej wstawać w nocy. Natomiast po dodaniu miodu, a najlepiej też imbiru, powstaje świetna kombinacja smaków. Daje to lepsze działanie przeciwkaszlowe przy przeziębieniu i jesiennym smogu w powietrzu. Łagodzi objawy mokrego kaszlu, wspiera odkrztuszanie wydzieliny i rozkurcz oskrzeli.

Środki ostrożności przy nasionach fenkułu

Choć to bardzo zdrowy produkt, nie jest odpowiedni dla wszystkich. Z powodu słabego działania estrogennego nie powinny sięgać po niego kobiety w ciąży ani karmiące piersią. Z kolei w przypadku dzieci poniżej 4. roku życia nie ma dowodów na bezpieczeństwo podawania. Natomiast u osób uczulonych na seler czy marchewkę może wystąpić podobna reakcja alergiczna.

FAQ – najczęstsze pytania o właściwości nasion kopru włoskiego

Na co pomagają nasiona kopru włoskiego?

Nasiona fenkułu pobudzają wydzielanie soków trawiennych, działają rozkurczowo, przeciwzapalnie oraz wiatropędnie. Pomagają łagodzić wzdęcia, zgagę (o ile nie wynika z refluksu), uczucie ciężkiego brzucha po posiłku oraz objawy chorób zapalnych jelita. Wykazują także działanie lekko moczopędne, dzięki czemu wspierają regulację gospodarki wodnej organizmu.

Jak zrobić herbatkę z kopru włoskiego?

Napar najlepiej przygotować w termosie, zalewając nasiona wrzątkiem na około 10 minut. Można przy tym skorzystać z gotowych torebek ekspresowych.

Czy koper włoski pomaga na kaszel?

Tak, nasiona kopru włoskiego wykazują działanie łagodzące kaszel mokry. Napar wspomaga odkrztuszanie wydzieliny oraz wspiera rozkurcz oskrzeli. W przypadku przeziębienia warto dodać do naparu miód oraz imbir, co nadaje świetny smak i zwiększa jego działanie przeciwkaszlowe.

Kto nie powinien stosować nasion kopru włoskiego?

Ze względu na słabe działanie estrogenne napar nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Nie ma także dowodów potwierdzających bezpieczeństwo podawania go dzieciom poniżej 4. roku życia. Z kolei u osób uczulonych na seler lub marchewkę może wystąpić reakcja alergiczna.

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