Groźna bakteria w popularnej wędlinie. GIS ostrzega, a termin ważności to styczeń 2027 roku

19 października Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w salami wyprodukowanym przez firmę Bell Polska. Bakteria znajdowała się w trzech z pięciu próbek salami musli. Producent zdecydował o wycofaniu także dwóch innych rodzajów salami, które powstały tego samego dnia.

Wszystkie trzy produkty sprzedawano w opakowaniach po 250 g. Mają długie terminy przydatności do spożycia, dlatego mogą jeszcze znajdować się w domowych lodówkach. Sprawdź nazwę, numer partii i datę na opakowaniu.

GIS ostrzega przed trzema rodzajami salami. Sprawdź numer partii

Wycofanie dotyczy trzech produktów firmy Bell Polska:

Salami musli, 250 g – numer partii 11061, termin przydatności do spożycia: 3 stycznia 2027 r.

– numer partii 11061, termin przydatności do spożycia: 3 stycznia 2027 r. Salami z pieprzem, 250 g – numer partii 11061, termin przydatności do spożycia: 1 stycznia 2027 r.

– numer partii 11061, termin przydatności do spożycia: 1 stycznia 2027 r. Salami meksykańskie, 250 g – numer partii 11061, termin przydatności do spożycia: 1 stycznia 2027 r.

Wszystkie wymienione wędliny wyprodukowała firma Bell Polska w zakładzie w Niepołomicach.

Bakterię Listeria monocytogenes wykryto podczas badań przeprowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną. Trzy z pięciu próbek salami musli dały wynik dodatni. Pozostałe dwa rodzaje salami objęto wycofaniem, ponieważ wyprodukowano je tego samego dnia. GIS nie informuje o wykryciu bakterii w tych dwóch produktach.

Producent rozpoczął już wycofywanie wskazanych partii ze sprzedaży i szuka źródła zanieczyszczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii nakazał wycofanie produktów oraz wstrzymał produkcję objętego sprawą asortymentu do czasu uzyskania wyników potwierdzających jego bezpieczeństwo.

Masz tę wędlinę w lodówce? GIS ostrzega, żeby jej nie jeść

Jeżeli masz w domu jeden z wymienionych produktów, sprawdź numer partii. Salami objętego ostrzeżeniem nie należy spożywać, nawet jeśli termin przydatności jeszcze nie minął.

Listeria monocytogenes może wywołać listeriozę. U zdrowych dorosłych zakażenie często przebiega bezobjawowo lub powoduje dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Znacznie groźniejsze może być dla kobiet w ciąży, osób starszych i z obniżoną odpornością.

Do objawów zakażenia należą m.in. gorączka, bóle mięśni, biegunka i wymioty. W ciężkich przypadkach może dojść do sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Zakażenie podczas ciąży może również zagrażać dziecku. GIS zaleca, aby osoby, u których po zjedzeniu produktu objętego ostrzeżeniem wystąpią objawy choroby, skontaktowały się z lekarzem.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o listeriozę

Co to jest listerioza?

Listerioza to choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Listeria monocytogenes. Najczęściej dochodzi do zakażenia przez spożycie skażonej żywności. Szczególnie groźna jest dla kobiet w ciąży, noworodków, seniorów i osób z obniżoną odpornością.

Jakie są objawy listeriozy?

Objawy listeriozy mogą przypominać grypę lub zatrucie pokarmowe. Najczęściej pojawiają się gorączka, bóle mięśni, osłabienie, biegunka i wymioty. W cięższych przypadkach może dojść do sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Jak można zarazić się listeriozą?

Do zakażenia listeriozą najczęściej dochodzi przez spożycie żywności skażonej bakterią, np. surowego mięsa, niepasteryzowanego mleka, niektórych serów czy źle przechowywanych produktów gotowych. Bakteria może rozwijać się nawet w temperaturze lodówkowej.

Czy listerioza jest groźna?

Tak, listerioza może być bardzo niebezpieczna. U osób z grup ryzyka może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, zakażenia krwi, a u kobiet w ciąży nawet do poronienia lub zakażenia płodu.

Jak leczy się listeriozę?

Listeriozę najczęściej leczy się antybiotykami, zwłaszcza gdy zakażenie ma ciężki przebieg lub dotyczy kobiet w ciąży, seniorów oraz osób z osłabioną odpornością. W poważniejszych przypadkach konieczna może być hospitalizacja i leczenie dożylne. Łagodniejsze infekcje u zdrowych osób czasem ustępują samoistnie, jednak o sposobie leczenia zawsze powinien decydować lekarz.

Jak zapobiegać listeriozie?

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, warto dokładnie myć warzywa i owoce, unikać surowego mięsa oraz niepasteryzowanych produktów mlecznych, a także dbać o właściwą obróbkę termiczną jedzenia. Bakterię niszczy odpowiednio wysoka temperatura.

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