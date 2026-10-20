Dietetyczka poleca te 3 skyry z Biedronki. Bardzo dobry skład, aż 27 g białka i zero cukru

Wysokobiałkowe produkty cieszą się coraz większą popularnością, a na sklepowych półkach pojawia się coraz więcej ciekawych propozycji. Jedną z nich są skyry pitne. Zobacz, które z nich poleca ekspertka od zdrowego odżywiania. Dostaniesz je w popularnym supermarkecie.

Te skyry poleca dietetyczka

Dietetyczka Agata Strawińska opublikowała na Instagramie post, w którym poleca nowości z Biedronki. Wśród nich znalazł się wysokobiałkowy skyr pitny marki „Fruvita” w trzech smakach: mango i marakuja, wiśnia oraz wanilia.

Bardzo dobre składy – zaznaczyła ekspertka od zdrowego odżywiania.

Ma on zerową zawartość tłuszczu, a do tego nie zawiera dodanego cukru białego. Ekspertka zauważyła, że są one słodzone ksylitolem i stewią, a więc nie zawierają dodanego cukru. Baza produktu opiera się na mleku odtłuszczonym oraz dodatkowych białkach mleka, dzięki czemu cała porcja 360 g dostarcza aż 27 g białka (7,5 g na 100 g). Wartość energetyczna porcji wynosi 231 kcal (64 kcal na 100 g).

Większość węglowodanów w produkcie (32 g na porcję, w tym 23,8 g cukrów) wynika z naturalnie występujących cukrów mlecznych (laktozy) oraz dodatku przecieru owocowego (3%). Słodki smak uzyskano dzięki już wspomnianym substancjom słodzącym – ksylitolowi oraz glikozydom stewiolowym pochodzącym ze stewii. Produkt zawiera również naturalne aromaty oraz koncentrat z marchwi odpowiedzialny za barwę, a całość została uzupełniona o kultury bakterii jogurtowych.

instagram

Dlaczego białko jest ważne?

Powyższe skyry są świetnym źródłem białka. Wiele osób może się zastanawiać, dlaczego właściwie jest ono tak ważne dla naszego organizmu.

Białko jest najważniejszym składnikiem budującym nasz organizm, zatem istotne jest, aby go nie zabrakło w naszej diecie – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Ekspert podkreślił, że jest ono tak ważne, ponieważ między innymi buduje nasze mięśnie i wpływa korzystnie na siłę mięśniową. Z tego względu jest to jeden z najbardziej istotnych składników dla osób aktywnych fizycznie.

Warto jednak wiedzieć, że rola białka w organizmie człowieka jest o wiele szersza. Otóż białka są podstawowymi składnikami struktur komórkowych i tkanek, takich jak skóra, włosy i paznokcie i oczywiście wspomniane mięśnie. W efekcie uczestniczą one w procesie regeneracji i naprawy uszkodzonych tkanek. Z tego powodu są kluczowym elementem w procesie leczenia i rekonwalescencji, na przykład po przebytych urazach czy operacjach – dodał.

To jednak wciąż nie wszystko. Białko odpowiada również za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, ponieważ to z niego powstają przeciwciała zwalczające infekcje. Co więcej, jest ono absolutnym sprzymierzeńcem osób na diecie redukcyjnej – wykazuje najwyższy indeks sytości, dzięki czemu dłużej czujemy się najedzeni.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wysokobiałkowe skyry pitne z Biedronki

Jakie właściwości odżywcze ma skyr pitny Fruvita z Biedronki?

Wysokobiałkowy skyr pitny Fruvita (porcja 360 g) ma zerową zawartość tłuszczu i dostarcza:

27 g białka (7,5 g na 100 g), co stanowi ponad połowę dziennego zapotrzebowania na ten składnik,

231 kcal (64 kcal na 100 g),

32 g węglowodanów (w tym 23,8 g cukrów wynikających z naturalnej laktozy oraz dodatku przecieru z owoców).

Czy skyr pitny z Biedronki zawiera dodany cukier?

Nie, produkt nie zawiera dodanego białego cukru. Słodki smak uzyskano dzięki naturalnym substancjom słodzącym: ksylitolowi oraz glikozydom stewiolowym (pochodzącym ze stewii).

W jakich smakach dostępny jest skyr pitny Fruvita polecany przez dietetyczkę?

Skyr pitny marki „Fruvita” dostępny jest w trzech wariantach smakowych:

Mango i marakuja,

Wiśnia,

Wanilia.

Dlaczego warto spożywać białko i jaka jest jego rola w organizmie?

Białko jest podstawowym składnikiem budulcowym naszego organizmu. Pełni m.in. następujące funkcje:

Buduje mięśnie i wpływa korzystnie na ich siłę (co jest kluczowe dla osób aktywnych fizycznie),

Buduje i regeneruje tkanki , w tym skórę, włosy, paznokcie oraz mięśnie, przyspieszając rekonwalescencję po urazach i operacjach,

Wspiera układ odpornościowy , ponieważ tworzy przeciwciała zwalczające infekcje,

Pomaga w odchudzaniu, charakteryzując się wysokim indeksem sytości, co pomaga dłużej utrzymać uczucie sytości.

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