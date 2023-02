Prosty przepis na kakaowe ciasto. Murzynek to smak dziecińswta

Ciasto murzynek jest słodkie i puszyste. Pięknie wyrasta i na długo zachowuje wilgoć. Swój smak zawdzięcza zawartości kakao. I właśnie ze względu na ten składnik warto jeść to ciasto. Składniki, które znajdziemy w kakao, wywierają zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Są to m.in.: białko, węglowodany, „dobre” tłuszcze, potas, fosfor, magnez i cynk.

Kakao ma korzystny wpływ na zdrowie

Kakao korzystnie wpływa na zdrowie serca, co potwierdzają liczne badania. Dzięki zawartości flawonoidów zmniejsza ryzyko rozwoju chorób kardiologicznych oraz związanych z nimi groźnych powikłań. Reguluje gospodarkę lipidową organizmu, redukuje stężenie miażdżycorodnych frakcji cholesterolowych (LDL) w osoczu krwi i działa ochronnie na ściany naczyń krwionośnych. Substancje przeciwutleniające obecne w kakao neutralizują wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia komórkowego. Dlatego mówi się, że kakao „odmładza” skórę.

Oczywiście właściwości tych nie mają popularne i niestety lubiane przez dzieci napoje instant, które są tylko stylizowane na kakao.

Kakao ma szerokie zastosowanie w kuchni

Kakao jest podstawowym składnikiem gorzkiej czekolady, a do tego stanowi idealny dodatek do deserów, ciast i ciasteczek. Dobrze komponuje się z przyprawami, które często wykorzystujemy w kuchni, takimi jak cynamon, czy wanilia. Tworzy zgrany duet z miodem. Smak kakao można wzbogacać, dodając do niego wanilię, kardamon, cynamon, a nawet odrobinę ostrego pieprzu cayenne.



Przepis na pyszne kakaowe ciasto. Przypomnij sobie smak dzieciństwa

Przepis: Murzynek – przepis na ciasto ciasto Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Składniki 1 kostka margaryny + trochę do wysmarowania formy,

1/2 szklanki mleka,

5 czubatych łyżek kakao,

4 jajka,

1 szklanka cukru,

2 szklanki mąki,

1 łyżeczka proszku do pieczenia. Sposób przygotowania Nagrzej piekarnikNagrzewamy piekarnik do 200 st.C. Wymieszaj składnikiW niewielkim garnuszku mieszamy, podgrzewając na małym ogniu, margarynę, mleko, kakao i cukier aż do uzyskania jednolitej masy. Odstawiamy do przestygnięcia. Dodaj pozostałe składnikiPo ostudzeniu przekładamy masę do miski i dodajemy: żółtka, proszek do pieczenia i przesianą mąkę. Ubij białka na pianęBiałka ubijamy na sztywną pianę i delikatnie łączymy z ciastem. Bardzo dokładnie mieszamy. Upiecz ciastoCiasto wlewamy do formy posmarowanej margaryną i pieczemy przez 45-55 minut. Sprawdzamy patyczkiem, czy się upiekło (nie zostają na nim ślady ciasta) i odstawiamy do wystygnięcia.

