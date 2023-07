Przepis na tacos z kurczakiem. Meksykańskie tortille doskonałe na letni posiłek

– Uwielbiam tacos, które w Meksyku są podawane we wszystkich barach. Z kurczakiem, wołowiną, z rybą z masą świeżych dodatków i doskonałymi salsami – mówi Leszek Wodnicki.

Tacos z kurczakiem i salsą pico de gallo

Do swojego przepisu wykorzystał klasyczną salsę pico de gallo. – To salsa pomidorowa z białą cebulą, kolendrą, mamy tu też troszkę papryczki jalapeno, aby dodać charakteru i ostrości. Do naszych pikli też dodajemy chili, ta ostrość sprawia, że smak dania nie jest płaski – tlumaczy kucharz.

Sekretem tacos w tym przepisie jest dodatek gęstej śmietany, która idealnie równoważy ostrość. – Niektórzy używają greckiego jogurtu, ja osobiście wolę śmietanę. To idealne połączenie z pikantymi tacos – podkreśla Leszek Wodnicki i przypomina o tym, co wieńczy danie. – Nie zapomnijcie o soku z limonki! Trzeba nim skropić tacos przed podaniem – radzi. Tacos z tego przepisu świetnie smakuje również w wersji wegetariańskiej, czyli bez dodatku kurczaka. Można wówczas dodać do dania więcej salsy i awokado.

Przepis: Tacos z kurczakiem Lekka i łatwa przekąska, czyli meksykańskie tortille z dodatkami. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Meksykańska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki KURCZAK

2 piersi z kurczaka

sos sojowy

przyprawa do tacos

sól i pieprz do smaku

oliwa

sok z limonki

50 ml oleju do smażenia

SALSA PICO DE GALLO

250 g pomidorów

posiekana w kostkę biała cebula

posiekana świeża kolendra (4 łyżki)

sok z 1 limonki

½ drobno posiekanej papryczki jalapeno

łyżka oliwy

sól i pieprz do smaku

PIKLE

papryka czerwona

chili czerwone

biała cebula

sól

czosnek

sok z limonki

DO SERWOWANIA

12 taco, awokado pokrojone w paski, limonka, śmietana, kolendra Sposób przygotowania Uszykuj składniki Uszykuj kurczaka Uszykuj pikle Zrób salsę Usmaż kurczaka Podgrzej tacos Uszykuj tacos Podaj tacos

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie na wprost.pl.

