Pokochasz te maślane ciasteczka od mojej cioci Ali. Cudownie kruche i zrobisz je z 4 składników

Ciasteczka to pyszny dodatek do kawy lub przekąska po obiedzie. Choć aktualnie jest bardzo duży wybór wypieków w sklepach, to łakocie przygotowane samodzielnie w domu smakują znacznie lepiej. Co więcej, mamy też satysfakcję z ich zrobienia. Ja uwielbiam piec maślane ciasteczka. Zawsze korzystam z przepisu mojej ukochanej cioci Ali. To właśnie ona w całej rodzinie cieszyła się najlepszą opinią w kwestii tego deseru.

Jak zrobić pyszne maślane ciasteczka?

Maślane ciasteczka mają cudownie delikatny smak, a do tego są kruche i po prostu rozpływają się w ustach. Tę maślaną nutę nadaje im użycie dużej ilości masła. Często piecze się je w różnych kształtach – serduszek, gwiazdek czy na przykład choineczek w okresie świątecznym. Teraz możesz użyć foremek przypominających dynię lub urocze duszki, ponieważ zbliża się Halloween. Co więcej, przygotujesz je z zaledwie czterech składników, które zapewne masz w swoim domu.

Przepis: Ciasteczka maślane Te ciasteczka smakują po prostu genialnie, musisz je upiec. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 248 w każdej porcji Składniki 250 g mąki pszennej

90 g cukru pudru

1 zimne żółtko

190 g zimnego masła Sposób przygotowania Łączenie składnikówPokrój masło w małe kawałki. W misce połącz mąkę, cukier puder, żółtko i pokrojone masło. Zagnieć wszystkie składniki na gładkie ciasto. Następnie owiń ciasto folią spożywczą i wstaw do lodówki na około 1 godzinę. Wałkowanie ciastaPo schłodzeniu ciasta, chwilę je zagniataj i rozwałkuj na oprószonym mąką blacie na grubość ok. 5 mm. Z tak przygotowanego ciasta wykrawaj dowolne kształty foremką i układaj je z odstępem na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczenie ciastekNagrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza (grzałka góra dół). Piecz przez około 10 minut. Po wyjęciu pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.

Pamiętaj, żeby użyć prawdziwego masła, a nie margaryny. Nie tylko wpływa ono na odpowiedni smak ciastek, ale też odpowiada za ich strukturę. Powinno być miękkie, ale nie roztopione. Wyjmij je z lodówki ok. 30–60 minut przed przygotowaniem ciasta. Jeśli chcesz nieco poeksperymentować, możesz dodać startą skórkę z cytryny lub pomarańczy albo aromat waniliowy. Warto dosypać także trochę mąki migdałowej lub ziemniaczanej, by ciasteczka były bardziej delikatne. Jeśli chcesz przechowywać je przez kilka dni, trzymaj je w szczelnym pojemniku.

Jak udekorować takie ciastka?

Po ostudzeniu takie ciasteczka można polać czekoladą lub posypać cukrem pudrem. To jednak nie są wszystkie możliwości. Możesz polać je także lukrem. Kupisz go w sklepie, ale bez problemu zrobisz też samodzielnie w domu. Kolejnym sposobem jest przyozdobienie takich ciastek kryształkami cukru. Po upieczeniu będą pięknie błyszczeć i lekko chrupać na wierzchu. Możesz wcisnąć w środek ciasteczka połówkę migdała, orzecha laskowego lub kandyzowaną wiśnię przed pieczeniem. Ciekawym sposobem jest również przygotowanie glazury z jajka. Jeśli wolisz coś delikatniejszego, po upieczeniu możesz je lekko posmarować roztopionym miodem lub syropem klonowym. Dzięki temu ciasteczka będą też nieco słodsze.

