Pokochasz te maślane ciasteczka od mojej cioci Ali. Cudownie kruche i zrobisz je z 4 składników

Ciasteczka to pyszny dodatek do kawy lub przekąska po obiedzie. Choć aktualnie jest bardzo duży wybór wypieków w sklepach, to łakocie przygotowane samodzielnie w domu smakują znacznie lepiej. Co więcej, mamy też satysfakcję z ich zrobienia. Ja uwielbiam piec maślane ciasteczka. Zawsze korzystam z przepisu mojej ukochanej cioci Ali. To właśnie ona w całej rodzinie cieszyła się najlepszą opinią w kwestii tego deseru.
Jak zrobić pyszne maślane ciasteczka?
Maślane ciasteczka mają cudownie delikatny smak, a do tego są kruche i po prostu rozpływają się w ustach. Tę maślaną nutę nadaje im użycie dużej ilości masła. Często piecze się je w różnych kształtach – serduszek, gwiazdek czy na przykład choineczek w okresie świątecznym. Teraz możesz użyć foremek przypominających dynię lub urocze duszki, ponieważ zbliża się Halloween. Co więcej, przygotujesz je z zaledwie czterech składników, które zapewne masz w swoim domu.
Przepis: Ciasteczka maślane
Te ciasteczka smakują po prostu genialnie, musisz je upiec.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 40 min.
- Liczba porcji
- 8
- Liczba kalorii
- 248 w każdej porcji
Składniki
- 250 g mąki pszennej
- 90 g cukru pudru
- 1 zimne żółtko
- 190 g zimnego masła
Sposób przygotowania
- Łączenie składnikówPokrój masło w małe kawałki. W misce połącz mąkę, cukier puder, żółtko i pokrojone masło. Zagnieć wszystkie składniki na gładkie ciasto. Następnie owiń ciasto folią spożywczą i wstaw do lodówki na około 1 godzinę.
- Wałkowanie ciastaPo schłodzeniu ciasta, chwilę je zagniataj i rozwałkuj na oprószonym mąką blacie na grubość ok. 5 mm. Z tak przygotowanego ciasta wykrawaj dowolne kształty foremką i układaj je z odstępem na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
- Pieczenie ciastekNagrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza (grzałka góra dół). Piecz przez około 10 minut. Po wyjęciu pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
Pamiętaj, żeby użyć prawdziwego masła, a nie margaryny. Nie tylko wpływa ono na odpowiedni smak ciastek, ale też odpowiada za ich strukturę. Powinno być miękkie, ale nie roztopione. Wyjmij je z lodówki ok. 30–60 minut przed przygotowaniem ciasta. Jeśli chcesz nieco poeksperymentować, możesz dodać startą skórkę z cytryny lub pomarańczy albo aromat waniliowy. Warto dosypać także trochę mąki migdałowej lub ziemniaczanej, by ciasteczka były bardziej delikatne. Jeśli chcesz przechowywać je przez kilka dni, trzymaj je w szczelnym pojemniku.
Jak udekorować takie ciastka?
Po ostudzeniu takie ciasteczka można polać czekoladą lub posypać cukrem pudrem. To jednak nie są wszystkie możliwości. Możesz polać je także lukrem. Kupisz go w sklepie, ale bez problemu zrobisz też samodzielnie w domu. Kolejnym sposobem jest przyozdobienie takich ciastek kryształkami cukru. Po upieczeniu będą pięknie błyszczeć i lekko chrupać na wierzchu. Możesz wcisnąć w środek ciasteczka połówkę migdała, orzecha laskowego lub kandyzowaną wiśnię przed pieczeniem. Ciekawym sposobem jest również przygotowanie glazury z jajka. Jeśli wolisz coś delikatniejszego, po upieczeniu możesz je lekko posmarować roztopionym miodem lub syropem klonowym. Dzięki temu ciasteczka będą też nieco słodsze.
