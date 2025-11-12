Jesienią smażę tylko te placuszki. Ciepłe, pachną jabłkiem i poprawiają humor, gdy za oknem szaro

Jesienne poranki potrafią być chłodne, ponure i naprawdę nieprzyjemne. Dlatego warto umilić je sobie ciepłym, aromatycznym śniadaniem. Cudownie sprawdzą się do tego cieplutkie placuszki, których zapach będzie roznosił się po całym domu. To znacznie lepszy i zdrowszy wybór niż na przykład klasyczne kanapki.

Jesienne placuszki z jabłkami

Ja na jesienne śniadania przygotowuję często jogurtowe placuszki z jabłkiem i cynamonem. Ich zrobienie jest naprawdę proste i szybkie, jednak największą zaletą tego śniadania jest to, że jest ono po prostu zdrowe. Przepis na te pyszne placuszki opublikowała dietetyczka Martyna Loch-Łuczewska.

Przepis: Placuszki z jabłkami i skyrem Te placuszki są nie tylko niezwykle pyszne, ale też naprawdę zdrowe. Spróbuj! Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 122 w każdej porcji Składniki 1 duże jajko

45 g mąki orkiszowej

150 g jogurtu skyru waniliowego

2 jabłka

szczypta cynamonu

oliwa do smażenia Sposób przygotowania Mieszanie składnikówJajko roztrzep z jogurtem. Następnie dodaj mąkę, cynamon, pokrojone jabłko. Wszystko dokładnie wymieszaj. Smażenie placuszkówNa patelni rozgrzej oliwę i smaż placuszki z obydwóch stron.

Zawierają one jajka, które są jednym z najbardziej wartościowych elementów diety. Są bogate w białko, które jest niezbędne do budowy mięśni, ale też regeneracji całego organizmu. Są także źródłem witamin, takich jak A, D, E oraz witamin z grupy B, a także składników mineralnych, między innymi żelaza, cynku i selenu. Kolejny składnik to mąka orkiszowa – znacznie zdrowsza od klasycznej mąki białej. Zawiera więcej błonnika, białka oraz witamin z grupy B. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego, pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi i daje uczucie sytości na dłużej.

Dlaczego jeszcze warto jeść te placki?

Kolejnym wartościowym produktem, z którego przygotowuje się te placuszki, jest skyr. Wyróżnia się on wysoką zawartością białka, a przy tym niską ilością tłuszczu. Zawiera także wapń, niezbędny do budowy mocnych kości i zębów, oraz probiotyki wspierające pracę układu trawiennego. Do tego jest sycący, a więc sprawia, że nie sięgamy po kaloryczne przekąski między posiłkami.

Nie można zapomnieć o jeszcze jednym zdrowym dodatku, jakim jest cynamon. Nadaje potrawom wyjątkowego smaku, ale to nie koniec. Zawiera przeciwutleniacze, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają odporność organizmu. Pomaga także w regulowaniu poziomu cukru we krwi.

