Małe kapustki robię, że palce lizać. Prosty trik sprawi, że też pokochasz ich smak

Brukselka to warzywo, które jest prawdziwą skarbnicą wartości odżywczych. Mimo jej licznych zalet, wiele osób niestety nie przepada za nią z uwagi na jej specyficzny, lekko gorzki smak. Okazuje się jednak, że wystarczy odpowiednio przygotować to warzywo, by stało się prawdziwym kulinarnym hitem w każdym domu.

Trik na pyszną brukselkę

Choć najczęstszym sposobem przygotowania brukselki jest jej gotowanie, to przez to jest ona niestety mdła w smaku, a w całym domu pojawia się nieprzyjemny zapach. Istnieje jednak o wiele lepszy patent na przyrządzenie tego warzywa. Chodzi mianowicie o usmażenie go na patelni. W ten sposób brukselka zyskuje chrupką skórkę, a jej wnętrze pozostaje delikatne i miękkie. Można ją przyrządzić z odrobiną oliwy z oliwek, czosnkiem, solą i pieprzem lub dodać inne, ulubione przyprawy. Smażona brukselka doskonale pasuje jako dodatek do mięsa, makaronu, ale świetnie sprawdzi się też jako samodzielna przekąska.

Przepis: Brukselka z patelni Uwielbiam to warzywo w takim właśnie wydaniu. Smakuje naprawdę znakomicie. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 239 w każdej porcji Składniki 600 g brukselek

skórka z połowy cytryny

2 łyżki oliwy z oliwek

sól do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie brukselkiUsuń wierzchnie liście z brukselek, umyj je i osusz. Przekrój każdą brukselkę na pół. Rozgrzej patelnię na średnim ogniu i wlej oliwę. Smażenie warzywDodaj brukselki, skórkę z cytryny oraz szczyptę soli. Smaż, aż brukselki delikatnie się zarumienią. Podawaj jako dodatek do dania głównego.

Jakie właściwości ma brukselka?

Brukselka ma wiele prozdrowotnych właściwości, dlatego naprawdę warto, by znalazła się na talerzu każdego z nas. Między innymi ma silne działanie antyoksydacyjne. Jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy, na przykład witaminy C czy E. Chronią one komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia i zmniejszając ryzyko chorób przewlekłych.

Jej jedzenie wspiera także układ krążenia i serce. Jest bogata w potas, przez co pomaga regulować ciśnienie krwi. Z kolei wysoka zawartość błonnika pokarmowego pomaga obniżyć poziom „złego” cholesterolu LDL. Ten składnik wspiera też perystaltykę jelit i zapobiega zaparciom. Brukselka ma niski indeks glikemiczny (ok. 15 dla surowej i 20 dla gotowanej), przez co jest odpowiednia dla osób z cukrzycą i insulinoopornością.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że brukselka, jak inne warzywa krzyżowe, zawiera substancje wolotwórcze (goitrogeny), dlatego osoby z niedoczynnością tarczycy powinny spożywać ją z umiarem i najlepiej po ugotowaniu. To dezaktywuje większość tych związków.

