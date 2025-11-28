To będzie hit na twoim świątecznym stole. Piernik staropolski z przepisu mojej mamy wychodzi obłędny

Piernik długodojrzewający, inaczej piernik staropolski, to od kilku lat obowiązkowy element w moim domu podczas świąt Bożego Narodzenia. Jest to szczególny wypiek, ponieważ swoją głębię smaku zawdzięcza długiemu leżakowaniu ciasta. Jego wykonanie jest dość proste, jednak wymaga sporej cierpliwości. Żeby był naprawdę smaczny, potrzebuje kilku tygodni leżakowania. Uwierz, że warto.

Jak zrobić piernik długodojrzewający? Przepis

Pamiętaj, że ciasto powinno leżakować minimum cztery tygodnie. Trzymaj je w szczelnie przykrytym naczyniu, aby nie wyschło. Po wyjęciu z lodówki ciasto będzie twarde — to zupełnie normalne. Wystarczy zostawić je 20–30 minut w temperaturze pokojowej. Potem zacznie mięknąć pod dłońmi podczas zagniatania. Podczas wyrabiania podsypuj je mąką (będzie się mniej kleić), jednak nie przesadzaj, żeby piernik nie wyszedł zbyt twardy. Pamiętaj też, że placki muszą wystygnąć przed smarowaniem powidłami, inaczej zaczną się kruszyć lub rozpadać.

Przepis: Piernik długodojrzewający Ten piernik smakuje najlepiej ze wszystkich, które jadłam w życiu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 30 min. Liczba porcji 20 Liczba kalorii 549 w każdej porcji Składniki 1 kg mąki pszennej

500 g miodu (najlepiej lipowego lub wielokwiatowego)

400 g cukru trzcinowego

250 g masła

4 jajka

około ½ szklanki mleka

3 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej

50 g przyprawy do piernika

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaW garnku rozpuść masło, następnie dodaj miód i cukier. Podgrzewaj delikatnie 15–30 minut, mieszając od czasu do czasu. Masa powinna być gorąca, ale nie może się zagotować. Po roztopieniu składników odstaw do przestudzenia. W dużej misce przesiej mąkę, dodaj przyprawę do piernika i sól. Całość wymieszaj. Sodę rozpuść w mleku. Do wystudzonej masy miodowo-maślanej dodaj mąkę z przyprawami, mleko z sodą i jajka. Wymieszaj wszystko dokładnie, aż masa będzie jednolita. Leżakowanie ciastaPrzełóż ciasto do szklanego lub kamionkowego naczynia, przykryj i schowaj do lodówki na minimum 4 tygodnie. Im dłużej dojrzewa (4–6 tygodni), tym lepszy smak. PieczeniePo dojrzewaniu wyjmij ciasto z lodówki, podsyp stolnicę mąką i delikatnie zagnieć. Podziel na 2–3 części. Każdą część rozwałkuj na prostokątny placek i przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz w temperaturze 180°C przez 20–25 minut, aż placki będą lekko złotawe. Odstaw placki do całkowitego wystygnięcia. Wykańczanie ciastaPrzygotuj powidła (najlepiej śliwkowe lub porzeczkowe) oraz polewę: roztop w kąpieli wodnej tabliczki czekolady (gorzkiej i mlecznej) z dodatkiem ok. 100 g masła. Pierwszy placek posmaruj powidłami i przykryj drugim. Powtórz, jeśli masz trzeci placek. Złóż piernik w jedną całość, zawiń w folię spożywczą, obciąż (np. książkami lub garnkiem) i odstaw na 2–3 dni w chłodne miejsce, żeby warstwy dobrze się połączyły. Po tym czasie polej piernik przygotowaną polewą i udekoruj według uznania.

Jak ozdobić piernik? Ciekawe pomysły

Choć klasycznie piernik staropolski dekoruje się po prostu czekoladową polewą, to możesz też trochę poeksperymentować. Prostym sposobem jest użycie lukru, z którego można tworzyć świąteczne symbole na cieście. Możesz dodać też drobne perełki cukrowe lub posypkę w odcieniach złota. Bez problemu dostaniesz takie ozdoby w wielu supermarketach. Można też ozdobić piernik suszonymi plasterkami pomarańczy, skórką cytrusową, orzechami lub bakaliami, tworząc piękną kompozycję.

Inne pomysły na świąteczne ciasta

Poza piernikiem koniecznie przygotuj też inne świąteczne ciasta. Klasykiem jest między innymi makowiec, który nieodłącznie kojarzy się z Bożym Narodzeniem. Wiele osób w tym czasie przyrządza również sernik, który cudownie smakuje z dodatkiem rodzynek i polany czekoladą. Popularne są także keks i babka bożonarodzeniowa, pełne bakalii i kandyzowanych owoców, które wyglądają wyjątkowo odświętnie. Dla odmiany można przygotować ciasto piernikowe z kremem śmietanowym albo biszkopt przełożony powidłami i masą orzechową. Na świątecznym stole nie może oczywiście zabraknąć też pierniczków.

