Na święta robię rybę po grecku tylko z przepisu Makłowicza. Jego triki sprawiają, że goście proszą o dokładkę

Na Wigilię i Święta Bożego Narodzenia tradycyjnie przyrządza się wiele potraw. To między innymi właśnie one odpowiadają za wspaniałą, świąteczną atmosferę. W wielu domach przygotowania zaczynają się już kilka dni wcześniej. Robi się barszcz czerwony z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, karpia, ale też rybę po grecku. To moje ulubione danie.

Przepis na pyszną rybę po grecku

Ta potrawa w moim domu jest zachwalana przez wszystkich gości. Nic dziwnego, ponieważ przygotowuję ją z przepisu prawdziwego kulinarnego mistrza, czyli Roberta Makłowicza. To dla mnie zawsze gwarancja wspaniałego smaku. Danie możesz podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno, w zależności od swoich preferencji.

Przepis: Ryba po grecku W tym wykonaniu smakuje naprawdę obłędnie. Każdy będzie się zajadać. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 349 w każdej porcji Składniki ok. 1 kg filetów białej ryby (np. dorsza)

2 duże czerwone papryki

1 puszka pomidorów bez skórki

4 cebule

1 korzeń selera

1 korzeń pietruszki

6–10 ząbków czosnku

sok z 1 cytryny

oliwa lub olej do smażenia i duszenia

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie rybyOpłucz filety, osusz papierowym ręcznikiem, natrzyj solą i pieprzem, skrop sokiem z cytryny. Wstaw do lodówki. Pieczenie paprykiPapryki ułóż w całości na blaszce i piecz w piekarniku w ok. 220 °C przez około 20 minut, aż lekko się przypalą. Po upieczeniu owiń je gazetą i odstaw do ostygnięcia — wtedy skórka łatwo odchodzi. Usuń pestki i pokrój papryki w paski. Duszenie warzywSeler i pietruszkę obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Cebulę pokrój w cienkie półplasterki, czosnek w plasterki. Na patelni rozgrzej oliwę lub olej i podsmaż cebulę, następnie zdejmij ją z patelni. Na tym samym tłuszczu podsmaż czosnek, a potem zdejmij go z patelni. Następnie podsmaż starty seler i pietruszkę. Dodaj do warzyw paprykę i pomidory, wymieszaj i duś bez przykrywki, aż pomidory się rozpadną i nadmiar wody odparuje. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Smażenie rybyOsusz rybę ręcznikiem, pokrój na nieduże kawałki i obsmaż na patelni. W naczyniu układaj warstwami: na dno część warzywnego sosu, potem warstwa ryby, a na wierzchu resztę warzyw.

Ten znany kucharz wykorzystuje w swoim przepisie kilka sprytnych patentów. Jednym z nich jest pieczenie papryki. Dzięki temu łatwo pozbędziesz się skórki, a smak będzie łagodniejszy i delikatnie wędzony. To jednak nie wszystko. Najpierw podsmaż osobno cebulę i czosnek, a dopiero potem warzywa korzeniowe – daje to lepszy aromat i wyrównaną konsystencję sosu.

Pamiętaj też, by odsączyć i osuszyć rybę przed smażeniem. To pozwala uzyskać ładną, chrupiącą warstwę z zewnątrz, a jednocześnie uniknąć „pływającej” konsystencji. Z kolei dusząc warzywa z pomidorami bez pokrywki, osiągniesz intensywniejszy smak i lepszą konsystencję sosu. Ciekawostką jest to, że Robert Makłowicz do ryby po grecku dodaje również sok z cytryny, który genialnie przełamuje wszystkie smaki.

Jak jeszcze można przygotować rybę na święta?

Na święta Bożego Narodzenia tradycyjnie przygotowuje się ryby. Możesz zrobić między innymi karpia w galarecie lub w panierce, wspomnianą już rybę po grecku, ale też śledzie w różnych odsłonach. Jeśli masz ochotę, możesz też nieco poeksperymentować i na przykład podać rybę pod serową pierzynką lub w sosie cytrynowo-koperkowym. Cudownie smakuje też łosoś w pomarańczach. Obowiązkowym punktem na świątecznym stole jest także sałatka śledziowa.

Czytaj też:

Mała zmiana, a śledzie wychodzą mi jak delicje. Kąpię je w płynie, którego nikt się nie spodziewaCzytaj też:

W PRL-u pili ją wszyscy. Dziś wracam do niej i widzę, jak dobrze działa na serce i trawienie