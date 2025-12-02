Na święta robię rybę po grecku tylko z przepisu Makłowicza. Jego triki sprawiają, że goście proszą o dokładkę
Przepisy

Na święta robię rybę po grecku tylko z przepisu Makłowicza. Jego triki sprawiają, że goście proszą o dokładkę

Dodano: 
Ryba po grecku
Ryba po grecku Źródło: Shutterstock / Kinek00
Jeśli chcesz, żeby wszyscy goście na świętach zajadali się rybą po grecku w twoim wykonaniu, to przygotuj ją z przepisu znanego kucharza. Zobacz, co dokładnie należy zrobić i jakie sprytne triki wykorzystuje Robert Makłowicz.

Na Wigilię i Święta Bożego Narodzenia tradycyjnie przyrządza się wiele potraw. To między innymi właśnie one odpowiadają za wspaniałą, świąteczną atmosferę. W wielu domach przygotowania zaczynają się już kilka dni wcześniej. Robi się barszcz czerwony z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, karpia, ale też rybę po grecku. To moje ulubione danie.

Przepis na pyszną rybę po grecku

Ta potrawa w moim domu jest zachwalana przez wszystkich gości. Nic dziwnego, ponieważ przygotowuję ją z przepisu prawdziwego kulinarnego mistrza, czyli Roberta Makłowicza. To dla mnie zawsze gwarancja wspaniałego smaku. Danie możesz podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno, w zależności od swoich preferencji.

Przepis: Ryba po grecku

W tym wykonaniu smakuje naprawdę obłędnie. Każdy będzie się zajadać.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
1 godz. 20 min.
Liczba porcji
6
Liczba kalorii
349 w każdej porcji

Składniki

  • ok. 1 kg filetów białej ryby (np. dorsza)
  • 2 duże czerwone papryki
  • 1 puszka pomidorów bez skórki
  • 4 cebule
  • 1 korzeń selera
  • 1 korzeń pietruszki
  • 6–10 ząbków czosnku
  • sok z 1 cytryny
  • oliwa lub olej do smażenia i duszenia
  • sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie rybyOpłucz filety, osusz papierowym ręcznikiem, natrzyj solą i pieprzem, skrop sokiem z cytryny. Wstaw do lodówki.
  2. Pieczenie paprykiPapryki ułóż w całości na blaszce i piecz w piekarniku w ok. 220 °C przez około 20 minut, aż lekko się przypalą. Po upieczeniu owiń je gazetą i odstaw do ostygnięcia — wtedy skórka łatwo odchodzi. Usuń pestki i pokrój papryki w paski.
  3. Duszenie warzywSeler i pietruszkę obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Cebulę pokrój w cienkie półplasterki, czosnek w plasterki. Na patelni rozgrzej oliwę lub olej i podsmaż cebulę, następnie zdejmij ją z patelni. Na tym samym tłuszczu podsmaż czosnek, a potem zdejmij go z patelni. Następnie podsmaż starty seler i pietruszkę. Dodaj do warzyw paprykę i pomidory, wymieszaj i duś bez przykrywki, aż pomidory się rozpadną i nadmiar wody odparuje. Dopraw solą i pieprzem do smaku.
  4. Smażenie rybyOsusz rybę ręcznikiem, pokrój na nieduże kawałki i obsmaż na patelni. W naczyniu układaj warstwami: na dno część warzywnego sosu, potem warstwa ryby, a na wierzchu resztę warzyw.

Ten znany kucharz wykorzystuje w swoim przepisie kilka sprytnych patentów. Jednym z nich jest pieczenie papryki. Dzięki temu łatwo pozbędziesz się skórki, a smak będzie łagodniejszy i delikatnie wędzony. To jednak nie wszystko. Najpierw podsmaż osobno cebulę i czosnek, a dopiero potem warzywa korzeniowe – daje to lepszy aromat i wyrównaną konsystencję sosu.

Pamiętaj też, by odsączyć i osuszyć rybę przed smażeniem. To pozwala uzyskać ładną, chrupiącą warstwę z zewnątrz, a jednocześnie uniknąć „pływającej” konsystencji. Z kolei dusząc warzywa z pomidorami bez pokrywki, osiągniesz intensywniejszy smak i lepszą konsystencję sosu. Ciekawostką jest to, że Robert Makłowicz do ryby po grecku dodaje również sok z cytryny, który genialnie przełamuje wszystkie smaki.

Jak jeszcze można przygotować rybę na święta?

Na święta Bożego Narodzenia tradycyjnie przygotowuje się ryby. Możesz zrobić między innymi karpia w galarecie lub w panierce, wspomnianą już rybę po grecku, ale też śledzie w różnych odsłonach. Jeśli masz ochotę, możesz też nieco poeksperymentować i na przykład podać rybę pod serową pierzynką lub w sosie cytrynowo-koperkowym. Cudownie smakuje też łosoś w pomarańczach. Obowiązkowym punktem na świątecznym stole jest także sałatka śledziowa.

