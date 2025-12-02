Te ciasteczka pachną świętami jak żadne inne. Robię je z 5 składników i znikają w chwilę

Niektóre przysmaki są jak wehikuł czasu. Mogą cofać do przeszłości albo przenosić do przeszłości. Taką moc mają między innymi te niepozorne ciasteczka korzenne. Sam ich zapach wystarczy, by poczuć magię Bożego Narodzenia już na początku grudnia. Są tak dobre, że znikają z blachy, jeszcze zanim zdążą ostygnąć. Zawsze muszę przygotowywać podwójną porcję, bo każdy prosi o dokładkę. Jednak muszę przyznać, że wcale mi to nie przeszkadza. Robi się je naprawdę bardzo szybko.

Jak zrobić i przechowywać ciasteczka korzenne?

Przepis na te przysmaki jest banalnie prosty. Wystarczy połączyć pięć prostych i tanich składników, wyrobić ciasto, uformować ciasteczka, a na koniec wstawić je do piekarnika. Świetnie smakują od razu po przygotowaniu, jak i „na drugi dzień”. Najlepiej przechowywać je w suchym i chłodnym miejscu. Dobrze sprawdzi się na przykład metalowa puszka, szklany słoik z nakrętką lub pojemnik z gumową uszczelką. Ich największym jest wilgoć. Pod jej wpływem stają się gumowate i szybciej tracą świeżość (pleśnieją). Unikaj też papierowych torebek. Trzymane długo w takim opakowaniu twardnieją i wysychają.

Przepis: Ciasteczka korzenne Świetnie smakują i przywołują magię Bożego Narodzenia. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 15 Liczba kalorii 116 w każdej porcji Składniki 250 g mąki pszennej

80 g miękkiego masła

80 g miodu

1 jajko

1,5 łyżeczki przyprawy korzennej (lub przyprawy do piernika) Sposób przygotowania Łączenie mokrych składnikówDo miski wrzuć miękkie masło, miód i jajko. Wymieszaj wszystko łyżką. Dodawanie suchych składnikówWsyp mąkę i przyprawę korzenną. Wymieszaj i krótko zagnieć, aż powstanie miękkie, elastyczne ciasto. Formowanie ciasteczekRozwałkuj ciasto na grubość 3-5 mm. Wytnij z niego okrągłe kształty, na przykład za pomocą szklanki. PieczenieUłóż ciasteczka na blasze z papierem do pieczenia. Piecz w 180 stopniach przez 10–12 minut, aż się delikatnie zarumienią.

Z czym podać korzenne ciasteczka?

Ciasteczka korzenne świetnie smakują „solo”. Nic nie stoi na przeszkodzie, by posypać przysmaki cukrem pudrem lub cynamonem. Będą świetnie komponować się z czarną kawą, latte, cappuccino, a także gorącą herbatą i czekoladą. Dzieciom możesz serwować je z ciepłym mlekiem lub kakao. A jeśli chcesz zaskoczyć gości, sięgnij po jogurt naturalny wymieszany z odrobiną naturalnej wanilii. Połączenie słodyczy i delikatnej kwasowości stworzy bardzo ciekawy i zaskakujący efekt. Jak widzisz opcji jest mnóstwo. Dlatego nie bój się eksperymentować i przełamywać schematy. Kreatywność w kuchni często popłaca.

