Na Wigilię robię śledzie jak Magda Gessler. Jeden nieoczywisty dodatek sprawia, że znikają jako pierwsze

Każdy miłośnik śledzi ma swój sposób na ich przygotowanie. Dziś chciałabym polecić ci przepis Magdy Gessler. Gdy zrobiłam je po raz pierwszy zniknęły ze stołu w kilka minut, a goście nie kryli zachwytu. Każdy prosił o dokładkę. Nie dziwię się, bo są naprawdę pyszne i zaskakują smakiem. Ich sekret tkwi w prostym, ale mało popularnym dodatku.

Jak zrobić śledzie według Magdy Gessler?

Magda Gessler robi na Wigilię śledzie po niemiecku. Zamówiła je kiedyś w restauracji, będąc na randce ze swoim pierwszym mężem dziennikarzem i korespondentem – Volkhartem Müllerem. Jak sama przyznała w jednym z nagrań opublikowanych w sieci nigdy w życiu nie jadła lepszych śledzi i długo szukała sposobu na to, jak odtworzyć ten niezapomniany smak. Wreszcie znalazła ten patent i postanowiła go zdradzić. I dobrze, bo przekąska z jej przepisu smakuje obłędnie. Zapisz przepis, bo z pewnością będziesz często do niego wracać, nie tylko przy okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Sekretem tej przekąski jest sos na bazie majonezu, śmietany, śledzi, a także sardeli znanych również jako anchovies. Dzięki niemu przystawka staje się bardziej wyrazista i nabiera charakteru. Możesz podać ją „solo”, ale doskonale komponuje się też z dodatkami, na przykład ziemniakami pieczonymi w mundurkach.

Przepis: Śledzie po niemiecku Magdy Gessler To pyszna, a zarazem prosta przystawka. Musisz spróbować. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 475 w każdej porcji Składniki 600 g matyjasów w oleju

3 jabłka

2 białe, słodkie cebule

3/4 liście laurowe

świeżo zmielony pieprz, najlepiej biały

sól

sos majonezowy Na sos majonezowy: szklanka majonezu

duża łyżka stołowa musztardy rosyjskiej

łyżka octu spirytusowego

pól fileta śledzia

4/5 szt. anchovies

3 łyżki śmietany 36%

3/4 łyżki cukru Sposób przygotowania Szykowanie składnikówCebule obierz i pokrój w piórka. Obierz jabłka i podziel je na mniejsze kawałki. Śledzie przekrój na kilka mniejszych części. Robienie sosuDo śmietany dodaj liście laurowe i ziele angielskie, odstaw na godzinę lub dwie. Śmietana w tym czasie wchłonie aromat przypraw. Do majonezu dodaj anchovies (sardele), pół fileta śledziowego, łyżkę musztardy rosyjskiej, łyżkę octu spirytusowego i zmiksuj wszystkie składniki. Następnie usuń przyprawy ze śmietany i dodaj do niej 3/4 łyżki cukru. Wymieszaj całość i połącz z sosem majonezowym Łączenie składnikówDodaj cebule i jabłka do sosu. Wszystko wymieszaj. Dopraw świeżo zmielonym pieprzem. Zanurz filety śledziowe w powstałym sosie (3 godziny przed podaniem na stół).

Dlaczego warto jeść śledzie?

Śledzie to jeden z tych produktów, o których przypominamy sobie głównie w okresie świątecznym. Tymczasem warto częściej włączać je do jadłospisu, bo — jak zaznacza dietetyczka kliniczna dr Paulina Ihnatowicz — to prawdziwy superfood. Jedno z najbogatszych naturalnych źródeł kwasów tłuszczowych omega-3, które wspierają pracę serca, obniżają poziom trójglicerydów, działają przeciwzapalnie i wspierają pracę układu sercowo-naczyniowego. Ryba dostarcza też witaminy D, pełnowartościowego białka, jodu, selenu i witaminy B12. Dzięki temu pośrednio wzmacnia mechanizmy obronne organizmu.

