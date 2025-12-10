Te pierniczki bez pieczenia robię w 10 minut. Miękkie, aromatyczne i znikają, zanim dobrze się schłodzą

Kiedy pierwszy raz zobaczyłam recepturę na pierniczki bez pieczenia, byłam przekonana, że efekt będzie… średni. A jednak się myliłam. Słodkości przerosły moje oczekiwania i znikają niemal natychmiast po pojawieniu się na stole. Zawsze muszę przygotowywać podwójną porcję, by zaspokoić apetyty gości. Nie narzekam jednak, bo robi się je błyskawicznie — dziesięć minut pracy, a resztę robi lodówka. Jeśli masz ochotę na ekspresowe świąteczne przysmaki w wersji lżejszej niż tradycyjne, ten przepis jest właśnie dla ciebie.

Jak zrobić pierniczki bez pieczenia?

„Bazą” przysmaków są daktyle. To cenne źródło błonnika, antyoksydantów, witamin, a także naturalnej słodyczy. Pierniczki nie potrzebują więc dodatku cukru, by świetnie smakować. Poza tym zapewniają długie uczucie sytości. Dlatego świetnie sprawdzają się między innymi na diecie redukcyjnej. Już niewielka porcja hamuje uczucie głodu, zapobiegając podjadaniu między posiłkami i przyjmowania nadprogramowej liczby kalorii.

Co więcej, te pierniczki bez pieczenia nie zawierają mąki pszennej. Nie mają więc w sobie glutenu. Mogą po nie śmiało sięgać osoby z nietolerancją tego składnika lub celiakią. Świetnie smakują w wersji sauté. Jeśli jednak chcesz możesz polać słodkości roztopioną czekoladą. Najlepiej wybrać wariant gorzki z jak najwyższą zawartością kakao (minimum 70 procent). Dostarczy organizmowi dodatkowej „dawki” cennych przeciwutleniaczy, które spowalniają procesy starzenia, łagodzą stany zapalne i chronią przed stresem oksydacyjnym.

Przepis: Pierniczki bez pieczenia Świetnie smakują i nie wymagają wiele pracy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 110 w każdej porcji Składniki 150 g daktyli

50 g mąki migdałowej

15 g mąki kokosowej

25 g kakao

8 g przyprawy do piernika

2 płaskie łyżki masła orzechowego Opcjonalnie: 1 tabliczka gorzkiej czekolady Sposób przygotowania Robienie masy na pierniczkiWszystkie składniki wrzuć do blendera i zmiksuj na gładką masę. Jeśli będzie zbyt sucha — dodaj więcej masła orzechowego. Jeżeli zbyt wilgotna — dosyp szczyptę mąki kokosowej. Formowanie i wykańczanie pierniczkówZ masy uformuj dowolne kształty. Rozpuść czekoladę, a następnie polej nią pierniczki (opcjonalnie). Chłodzenie pierniczkówOdstaw pierniczki do lodówki na około 2 godziny, aby stężały i zyskały odpowiednią konsystencję.

Jak urozmaicić pierniczki bez pieczenia?

Możesz dodać do nich powidła śliwkowe, skórkę otartą z pomarańczy lub cytryny, kilka kropli ekstraktu waniliowego, posiekane orzechy i migdały, suszoną żurawinę, rodzynki, kawałki czekolady itp. Opcji jest mnóstwo. Wszystko zależy od twoich preferencji smakowych.

