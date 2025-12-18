Babcie wiedziały, co robią. Ten zapomniany wigilijny hit koi jelita jak balsam

Każda Wigilia ma swoje „gwiazdy”. Na wielu polskich stołach niepodzielnie „rządzi” barszcz czerwony z uszkami razem z pierogami, śledziami i makowcem. Ale nie zawsze tak było. Jeszcze niedawno zajadano się zupełnie innymi potrawami Dziś opowieści o nich brzmią bardziej jak kulinarne legendy. Bohaterem jednej z nich jest kisiel owsiany, przysmak rodem z Podlasia. Wzmianki o nim pojawiły się już w pismach z XVIII i XIX wieku. Zazwyczaj podaje się go „na zimno” – w wersji wytrawnej lub deserowej. To nie tylko pyszna, ale też niezwykle zdrowa wigilijna przekąska. Zobacz, dlaczego warto włączyć ją do wigilijnego menu.

Jak zrobić kisiel owsiany?

Bazą tego przysmaku jest mąka owsiana lub płatki owsiane zakiszone drożdżami bądź zakwasem chlebowym. Następnie całość gotuje się z wodą do momentu aż zgęstnieje i zyska odpowiednią konsystencję. Kisiel podaje się zwykle w formie stężonej. Mogą mu towarzyszyć różnego rodzaju dodatki. W wersji wytrawnej doskonale sprawdza się olej lniany lub konopny, podsmażona cebulka. Jeżeli wolisz wariant „na słodko”zaserwuj go z miodem, syropem malinowym lub żurawinowym albo mlekiem makowym.

Przepis: Kisiel owsiany To zapomniany wigilijny przysmak o wielu cennych właściwościach. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 8 godz. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 195 w każdej porcji Składniki 200 g płatków owsianych górskich

900 ml wody + dodatkowo do ewentualnego rozrzedzenia

1 mała skórka/kromka chleba razowego na zakwas (opcjonalnie, ale daje „ten” smak)

1/2 łyżeczki soli Sposób przygotowania ZakwaszaniePłatki zalej wodą, dorzuć skórkę/kromkę razowego chleba. Przykryj i odstaw w temperaturze pokojowej na noc. PrzecedzenieWyjmij chleb. Masę dokładnie wymieszaj i przecedź przez gęste sito. Możesz też całość zblendować i przecedzić. GotowaniePrzelej płyn do garnka, dodaj sól i gotuj na małym ogniu, cały czas mieszając, aż zgęstnieje (zwykle 6–10 minut). PodawaniePrzelej masę do miseczek lub foremek. Można ją jeść na ciepło (bardziej „owsiankowo”) albo na zimno w stężonej formie (to klasyka).

Dlaczego warto jeść kisiel owsiany?

Owies to produkt o wielu prozdrowotnych właściwościach. Jest cennym źródłem beta-glukanów, czyli błonnika. Odgrywa on – jak zauważa Marek Gibiński z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – niezwykle ważną rolę w profilaktyce schorzeń układu pokarmowego.

W żołądku i jelicie cienkim nieulegające rozkładowi enzymatycznemu glukany, tworzą śluzowatą warstwę ochronną opóźniającą hydrolizę skrobi oraz wchłanianie glukozy. Są również przyczyną utrzymywania przez dłuższy czas uczucia sytości, spełniając działanie ochronne przy zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. Powstały śluz chroni błonę śluzową jelita przed podrażnieniami i infekcjami bakteryjnymi – czytamy w artykule pod tytułem „β–glukany owsa jako składnik żywności funkcjonalnej”.

W dodatku wspomniane związki obniżają ciśnienie tętnicze, stężenie glukozy oraz poziom „złego cholesterolu” we krwi. W dodatku wzmacniają mechanizmy obronne organizmu. Wpływają pozytywnie na stan skóry, włosów oraz paznokci. Co więcej, zmniejszają ryzyko rozwoju próchnicy.

