Tak robię najlepszego karpia na Wigilię. Patent siostry Anastazji daje cudownie chrupiącą skórkę

Święta Bożego Narodzenia, poza wymiarem duchowym, kojarzą nam się oczywiście też z prezentami, spotkaniami z bliskimi, ale także z pysznym jedzeniem. Tradycyjnie pojawiają się pierogi z kapustą i grzybami, ryba po grecku, kutia, barszcz czerwony z uszkami, kapusta z grochem, śledzie w różnych odsłonach i oczywiście karp.

Patent na pysznego i chrupiącego karpia

Sama nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia bez karpia. W moim domu to właśnie ja najlepiej przyrządzam tę rybę. Choć brzmi to nieskromnie, tę opinię powtarzają wszyscy z rodziny. W tym roku postanowiłam zainspirować się świetną kucharką, siostrą Anastazją. Jest to polska zakonnica ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, autorka książek kulinarnych.

Trikiem na to, by ryba wyszła cudownie chrupiąca, jest zapieczenie jej w piekarniku już po usmażeniu. Nie musisz robić tego długo – wystarczy 15–20 minut. Istotny jest też tłuszcz, jaki wybierzesz do smażenia. Zamiast oleju użyj masła klarowanego. Nadaje wspaniały aromat potrawie, a do tego panierka ryby staje się cudownie złocista. Pamiętaj też, by nie przesadzać z grubością panierki, ponieważ wtedy przytłumi smak samego karpia.

Jak szybko usunąć łuski z karpia?

Aby szybko usunąć łuski z karpia, najlepiej użyć specjalnej skrobaczki do ryb. Wiele osób jednak nie ma jej w swoim domu. Świetną metodą jest jednak też wykorzystanie łyżki – ten sposób rok temu podpowiedział mi mój teść. To skuteczny, a przede wszystkim bezpieczny patent.

Ryba powinna być też lekko zwilżona wodą – wilgotne łuski łatwiej odchodzą. Trzymając karpia pod kątem, skrob łuski od ogona w kierunku głowy, uważając, by nie uszkodzić mięsa. Po usunięciu wszystkich łusek karpia warto dokładnie opłukać pod zimną wodą, aby pozbyć się resztek łusek. Możesz też wybrać inną rybę zamiast karpia, która nie ma ości i zasmakuje nawet najbardziej wybrednym gościom. Doskonale sprawdzi się między innymi sandacz.

