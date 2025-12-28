Lekka, sycąca i efektowna. Ta warstwowa sałatka to mój sylwestrowy pewniak

Zasada mojego sylwestrowego menu jest prosta – dania mają być smaczne i efektowne, ale jednocześnie bezproblemowe. Nie mogą nastręczać wiele pracy. Te wszystkie kryteria idealnie spełnia sałatka mimoza. Jest lekka, pożywna i pyszna. W dodatku doskonale się prezentuje, zwłaszcza ułożona warstwami i zaserwowana w przezroczystych szklankach. Taki sposób podania sprawia, że zachowuje swoją formę i wygląda naprawdę elegancko, niczym droga przekąska z wykwintnej restauracji. Tymczasem powstaje z paru prostych i łatwodostępnych składników, które bez trudu znajdziesz w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie.

Jak zrobić sylwestrową sałatkę mimoza?

Ta przekąska składa się z kilku warstw, a praktycznie każdą z nich tworzy inny produkt. Jej „podstawą” jest tuńczyk. Potem pojawia się cebula, warstwa sosu i marchewka. Następne „piętra” tworzą kolejno białka, dressing i ugotowane ziemniaki. Całość wieńczą zaś żółtka jajek. Gotową sałatkę warto przed podaniem schłodzić w lodówce. Dzięki temu poszczególne smaki lepiej się „przegryzą”.

Przepis: Sałatka mimoza To świetna imprezowa przekąska. Świetnie sprawdzi się nie tylko na Sylwestra. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 418 w każdej porcji Składniki 2 puszki tuńczyka w sosie własnym

2 średnie marchewki

4 jajka

1 cebula

4 ziemniaki sałatkowe

sól, pieprz do smaku Na sos: 4 łyżki majonezu

2 łyżki jogurtu naturalnego

sól, pieprz do smaku Opcjonalnie: szczypiorek lub natka pietruszki Sposób przygotowania Szykowanie składnikówTuńczyka dokładnie odsącz i rozdrobnij widelcem. Ugotuj marchewkę i ziemniaki. Jajka ugotuj na twardo. Następnie przelej je zimną wodą. Następnie obierz przestudzone warzywa i jajka. Robienie sosuWymieszaj jogurt z majonezem. Dopraw sola i pieprzem. Wykańczanie sałatkiZetrzyj marchewkę na tarce o drobnych oczkach. To samo zrób z żółtkiem jajek. Białka pokrój w drobną kostkę. Posiekaj też ziemniaki i obraną cebulę Układanie warstwNajpierw w małej szklance ułóż warstwę tuńczyka. Potem kolejno cebulę, sos, marchewkę, białka jajek, ziemniaki i sos. Całość posyp obficie startym żółtkiem. Jeśli chcesz w poszczególne warstwy możesz wmieszać posiekaną natkę pietruszki i/lub szczypiorek. ChłodzenieGotową sałatkę w szklankach wstaw do lodówki na minimum trzydzieści minut (opcjonalnie).

Sylwestrowa sałatka mimoza – przydatne wskazówki

Jeśli chcesz urozmaicić tę przegryzkę, masz naprawdę duże pole do popisu Najprostszy trik to dodanie do sałatki jednej, cienkiej warstwy, która zmieni charakter całości, ale nie zdominuje klasycznego smaku. Świetnie sprawdzi się kukurydza lub zielony groszek – wnoszą lekkość i delikatną słodycz, która dobrze kontrastuje z pozostałymi składnikami. Możesz też wymieszać majonez z serkiem śmietankowym lub odrobiną musztardy miodowej. Jeśli zależy ci na tym, by „przegryzka” była jeszcze bardziej sycąca, wzbogać ją cienką warstwą tartego sera (na przykład goudy). Nic nie stoi również na przeszkodzie, by stworzyć jej lżejszą wersję. Wystarczy, że zwiększysz ilość jogurtu w sosie. Szklanki z powodzeniem zastąpisz małymi słoiczkami.

Czytaj też:

Niepozorna, ale uzależnia od pierwszego kęsa. Ta sałatka to hit Sylwestra i każdej domówkiCzytaj też:

Mama zawsze mnie przed tym ostrzegała. Dwa błędy, które psują sałatkę jarzynową