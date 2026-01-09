Zamiast wędliny robię tę pastę w 2 minuty. Kanapki znikają w mgnieniu oka

Uwielbiam domowe pasty do pieczywa. Są znacznie smaczniejsze niż większość dodatków do chleba, jakie można znaleźć w sklepach. Poza tym mają więcej wartości odżywczych i nie zawierają żadnych sztucznych barwników, zagęstników oraz innych „ulepszaczy”. W moim osobistym rankingu smarowideł czołową pozycję zajmuje pasta, którą dziś chciałabym ci przedstawić. Jest pyszna i nie wymaga długich przygotowań ani dużego wysiłku. Wystarczą dwa składniki i dwie minuty wolnego czasu.

Jak zrobić błyskawiczną pastę do pieczywa?

Sekretem tej pasty jest połączenie twarożku z wędzonym łososiem. Tylko tyle wystarczy, by stworzyć pyszny dodatek do chleba czy bułek. Choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by go urozmaicić. Ja do „bazowych” składników czasami dorzucam jeszcze drobno posiekany szczypiorek, ale nie jest to konieczne. Możesz śmiało ten krok pominąć albo zmodyfikować. Wszystko tak naprawdę zależy od twoich potrzeb i upodobań.

Ta pasta tworzy doskonały „duet” ze świeżym, chrupiącym pieczywem, ale świetnie odnajduje się również w innych połączeniach smakowych. Możesz podać ją na grzankach, a nawet słonych krakersach. To nietuzinkowe zestawienie znakomicie sprawdzi się na przykład na imprezie.

Przepis: Pasta do kanapek z wędzonego łososia Powstaje w mgnieniu oka z dwóch prostych składników, a smakuje wybornie. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 1 Składniki 100 go wędzonego łososia

150 g serka grani

sól i pieprz do smaku Opcjonalne: szczypiorek Sposób przygotowania Łączenie składnikówPrzełóż serek i łososia do kielicha blendera i zmiksuj na gładką jednolitą masę . Jeśli chcesz możesz dodać do powstałego smarowidła posiekany szczypiorek. Następnie całość wymieszaj. Doprawianie pastyDodaj sól i pieprz do smaku. Wymieszaj.

Wskazówka: Gotowe smarowidło przełóż do szczelnie zamykanego słoiczka i przechowuj w lodówce. Najlepiej robić mniejsze porcje pasty i zużywać je na bieżąco (w ciągu 3-4 dni). Pamiętaj, że produkty, z których powstaje są dość nietrwałe.

Jaka ryba pasuje do błyskawicznej pasty?

Jeśli nie masz „pod ręką” wędzonego łososia, sięgnij po inną rybę, na przykład tuńczyka. To najbezpieczniejszy „zamiennik”. Nie zdominuje pasty, a jednocześnie doda jej charakteru. Możesz też wykorzystać inne ryby, między innymi pstrąga, makrelę czy szarotki. Pamiętaj jednak, że wtedy smarowidło będzie wyglądać i smakować inaczej.

