Ten dodatek sprawia, że mielone są miękkie i soczyste. Znikają wprost z patelni

W polskiej kuchni popularne są dania mięsne. Często przygotowujemy różnego rodzaju gulasze, pulpety. Klasykiem jest też kotlet schabowy i mielony. W przypadku tego drugiego dania warto nieco poeksperymentować, by smakowało jeszcze lepiej niż zwykle. Świetny patent zdradziła mi ostatnio moja ciocia z Bydgoszczy, u której byłam na obiedzie. Jej kotlety znikają dosłownie z patelni.

Niecodzienny dodatek do kotletów mielonych

Podczas odwiedzin moja ciocia poczęstowała mnie kotletami mielonymi, a ja byłam zachwycona tym daniem w jej wykonaniu. Gdy zaczęła mi opowiadać, jak je przyrządziła, okazało się, że dodała do nich jeden dość nietypowy składnik. Chodzi mianowicie o boczek. Ten niepozorny dodatek znacząco poprawia smak i aromat kotletów. Tłuszcz z boczku sprawia, że stają się bardziej soczyste i mniej suche po usmażeniu. Przez to są też bardziej miękkie, a przecież właśnie taki efekt chce uzyskać każda pani domu. Boczek należy pokroić w kostkę (lub kupić już w takiej formie) i wymieszać razem z mięsem mielonym.

Przepis: Kotlety mielone z boczkiem Przygotuj kotlety mielone według tego przepisu, a przekonasz się, że są obłędne. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 362 w każdej porcji Składniki 500 g mięsa mielonego (np. wieprzowo-wołowego lub samego wieprzowego)

100 g wędzonego boczku

1 średnia cebula

2 ząbki czosnku

1 jajko

3 łyżki bułki tartej + do obtoczenia

4 łyżki mleka

sól i pieprz do smaku

1 łyżeczka majeranku (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówBoczek pokrój w drobną kostkę. Cebulę posiekaj w piórka. Czosnek przeciśnij przez praskę. Podsmażenie boczku i cebuliNa patelni rozgrzej odrobinę oleju i podsmaż boczek, aż wytopi się tłuszcz. Dodaj cebulę i smaż, aż się zeszkli. Odstaw do lekkiego przestygnięcia. Mieszanie składnikówW dużej misce wymieszaj mięso mielone, podsmażony boczek z cebulą, czosnek, jajko, bułkę tartą i mleko. Dopraw solą, pieprzem i majerankiem. Wyrabiaj masę rękami przez kilka minut, aż składniki dobrze się połączą i masa będzie lekko klejąca. Formowanie kotletówZwilż dłonie wodą i formuj kotlety. Obtocz je lekko w bułce tartej. SmażenieRozgrzej patelnię z olejem lub smalcem. Smaż kotlety na średnim ogniu 4–5 minut z każdej strony, aż będą złociste i dobrze wysmażone w środku.

Jak przygotować pyszne mielone? Rady

Zanim przystąpisz do robienia kotletów mielonych, pamiętaj, że mięso powinno być schłodzone – wtedy będzie lepiej się formować. Dobrze jest też zwilżyć ręce wodą, żeby mięso się nie kleiło. Jeśli chcesz, żeby kotlety wyszły miękkie i delikatne, dodaj do mięsnej masy bułkę namoczoną w mleku zamiast bułki tartej. Po usmażeniu kotlety warto chwilę odstawić na talerzu przykryte folią – „odpoczynek” pozwala sokom równomiernie rozprowadzić się w mięsie.

Żeby smak mielonych był jeszcze bardziej intensywny, koniecznie dodaj do nich też inne przyprawy poza solą i pieprzem. Doskonale pasuje na przykład czosnek (świeży lub granulowany), ale również papryka słodka lub wędzona. Z kolei gałka muszkatołowa subtelnie podkreśli smak całości. Warto dodać także majeranek, tymianek lub oregano. Jeśli masz ochotę na więcej takich kuchennych eksperymentów, dodaj do całości odrobinę musztardy. Nada lekko pikantnej nuty i sprawi, że smak będzie jeszcze ciekawszy.

Czytaj też:

Ten gotowiec z Biedronki ratuje moje obiady. Skład zaskakuje, a dietetyczka polecaCzytaj też:

Polacy jedzą ten tani produkt. Nie wiedzą, że chroni przed miażdżycą