To smarowidło wspiera serce i jelita. Jest o niebo lepsze niż serki i masło razem wzięte

Katarzyna Bosacka zasłynęła jako edukatorka. Dziennikarka od lat zachęca Polaków do dokonywania świadomych wyborów konsumenckich. Obnaża składy popularnych produktów spożywczych i radzi, co kupić, a czego lepiej nie wkładać do koszyka podczas wizyty w sklepie. Chętnie też dzieli się w mediach społecznościowych przepisami na różne przekąski. Niedawno udostępniła w sieci ciekawy pomysł na pastę do pieczywa. Jej receptura jest genialna w swojej prostocie. Spróbuj tego przysmaku, a nie spojrzysz już więcej na sklepowe smarowidła.

Jak zrobić pastę do kanapek Katarzyny Bosackiej?

To zadanie jest tak proste, że nawet dziecko sobie z nim poradzi. Wystarczy wziąć twaróg, awokado i kmin rzymski, a następnie wymieszać ze sobą wszystkie składniki. Z połączenia tych trzech produktów powstaje pasta, która doskonale pasuje nie tylko do pieczywa. Możesz ją również podać na grzankach, a nawet krakersach. Świetnie sprawdzi się nie tylko jako propozycja na śniadanie czy kolację, ale też karnawałowa przekąska. Wspaniale smakuje, dostarcza sporej dawki energii i z pewnością stanie się hitem niejednej domowej imprezy w gronie znajomych.

Przepis: Pasta kanapkowa Katarzyny Bosackiej Syci, świetnie smakuje i dostarcza wielu cennych składników odżywczych. W dodatku jest banalnie prosta w przygotowaniu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 90 w każdej porcji Składniki 200 g twarogu (półtłustego lub tłustego)

1 dojrzałe awokado

szczypta kminu rzymskiego Sposób przygotowania Łączenie składnikówTwaróg rozgnieć widelcem. Dodaj miąższ z awokado i kmin rzymski. Dokładnie wymieszaj. Podawanie pastyPodawaj od razu lub przełóż do słoiczka i schowaj do lodówki.

Jak pasta z twarogu i awokado działa na organizm?

Smarowidło jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz antyoksydantów, które wykazują działanie przeciwzapalne. Obniżają też stężenie „złego cholesterolu”. W efekcie pośrednio zmniejszają ryzyko tworzenia się blaszek miażdżycowych w tętnicach. Odgrywają też ważną rolę w profilaktyce innych chorób układu sercowo-naczyniowego.

Pasta polecana przez Katarzynę Bosacką dostarcza także sporej dawki białka. Ten makroskładnik wspiera pracę jelit. Przyspiesza metabolizm i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Tym samym zapobiega podjadaniu i ułatwia kontrolowanie masy ciała oraz zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Wspomaga też funkcjonowanie układu szkieletowo-mięśniowego. Jest podstawowym budulcem tkanek i uczestniczy w ich regeneracji.

Czytaj też:

To mleko Polacy kupują na potęgę. Dietetyczka ostrzega: szkodzi zdrowiu. Sprawdź, czy masz je w lodówceCzytaj też:

Dietetyk bierze z Biedronki tylko te jogurty. Resztę spokojnie omija