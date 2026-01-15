To smarowidło wspiera serce i jelita. Jest o niebo lepsze niż serki i masło razem wzięte

Katarzyna Bosacka zasłynęła jako edukatorka. Dziennikarka od lat zachęca Polaków do dokonywania świadomych wyborów konsumenckich. Obnaża składy popularnych produktów spożywczych i radzi, co kupić, a czego lepiej nie wkładać do koszyka podczas wizyty w sklepie. Chętnie też dzieli się w mediach społecznościowych przepisami na różne przekąski. Niedawno udostępniła w sieci ciekawy pomysł na pastę do pieczywa. Jej receptura jest genialna w swojej prostocie. Spróbuj tego przysmaku, a nie spojrzysz już więcej na sklepowe smarowidła.
Jak zrobić pastę do kanapek Katarzyny Bosackiej?
To zadanie jest tak proste, że nawet dziecko sobie z nim poradzi. Wystarczy wziąć twaróg, awokado i kmin rzymski, a następnie wymieszać ze sobą wszystkie składniki. Z połączenia tych trzech produktów powstaje pasta, która doskonale pasuje nie tylko do pieczywa. Możesz ją również podać na grzankach, a nawet krakersach. Świetnie sprawdzi się nie tylko jako propozycja na śniadanie czy kolację, ale też karnawałowa przekąska. Wspaniale smakuje, dostarcza sporej dawki energii i z pewnością stanie się hitem niejednej domowej imprezy w gronie znajomych.
Przepis: Pasta kanapkowa Katarzyny Bosackiej
Syci, świetnie smakuje i dostarcza wielu cennych składników odżywczych. W dodatku jest banalnie prosta w przygotowaniu.
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 10 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 90 w każdej porcji
Składniki
- 200 g twarogu (półtłustego lub tłustego)
- 1 dojrzałe awokado
- szczypta kminu rzymskiego
Sposób przygotowania
- Łączenie składnikówTwaróg rozgnieć widelcem. Dodaj miąższ z awokado i kmin rzymski. Dokładnie wymieszaj.
- Podawanie pastyPodawaj od razu lub przełóż do słoiczka i schowaj do lodówki.
Jak pasta z twarogu i awokado działa na organizm?
Smarowidło jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz antyoksydantów, które wykazują działanie przeciwzapalne. Obniżają też stężenie „złego cholesterolu”. W efekcie pośrednio zmniejszają ryzyko tworzenia się blaszek miażdżycowych w tętnicach. Odgrywają też ważną rolę w profilaktyce innych chorób układu sercowo-naczyniowego.
Pasta polecana przez Katarzynę Bosacką dostarcza także sporej dawki białka. Ten makroskładnik wspiera pracę jelit. Przyspiesza metabolizm i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Tym samym zapobiega podjadaniu i ułatwia kontrolowanie masy ciała oraz zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Wspomaga też funkcjonowanie układu szkieletowo-mięśniowego. Jest podstawowym budulcem tkanek i uczestniczy w ich regeneracji.
