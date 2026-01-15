Zrobiłam pączki bez oleju i smażenia. Efekt? Lekkie i puszyste jak chmurka

W czasie karnawału w wielu domach królują pyszne słodkości. To moment, kiedy przygotowujemy tradycyjne pączki oraz inne domowe wypieki. W kuchni unosi się cudowny zapach, a później delektujemy się różnymi łakociami w gronie rodziny lub przyjaciół. Takie przysmaki stają się również pretekstem do rozmów, śmiechu i celebrowania wspólnie spędzonego czasu.

Jak zrobić pączki bez smażenia?

Wiele osób do przyrządzania domowych pączków zniechęca wizja ich smażenia oraz pryskającego oleju. Jest to nieprzyjemne, męczące i zabiera naprawdę sporo czasu. Istnieje jednak patent, by znacznie uprościć cały ten proces. Wystarczy upiec pączki w piekarniku.

Ta metoda jest również znacznie lepsza dla naszego zdrowia. Podczas pieczenia nie używa się tłuszczu, dzięki czemu pączki mają mniej kalorii i są lżejsze dla układu trawiennego. Zbyt duża ilość tłuszczów, zwłaszcza poddawanych wysokiej temperaturze, może podnosić poziom „złego” cholesterolu LDL, a przez to zwiększać ryzyko chorób serca.

Sprawdzonym trikiem mojej mamy jest też „kąpiel z masła” w przypadku takich łakoci. Zaraz po wyjęciu z piekarnika, jeszcze gorące pączki posmaruj pędzelkiem zanurzonym w roztopionym maśle. Możesz też obtoczyć gorące, posmarowane masłem pączki w drobnym cukrze wymieszanym z prawdziwą wanilią.

Przepis: Pączki bez smażenia Te pączki w moim domu zawsze znikają w błyskawicznym tempie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 35 Liczba kalorii 111 w każdej porcji Składniki 500 g mąki pszennej

50 g świeżych drożdży (lub 14 g drożdży instant)

250 ml ciepłego mleka

100 g cukru

4 żółtka

1 jajko

100 g masła (lub margaryny) Dodatkowo: 1 jajko do posmarowania

nadzienie według uznania, na przykład dżem Sposób przygotowania Przygotowanie rozczynuCiepłe mleko wymieszaj z łyżeczką cukru, pokruszonymi drożdżami i kilkoma łyżkami mąki. Przykryj ściereczką i odstaw na 10–15 min, aż zaczyn urośnie. Robienie ciastaMasło roztop i odstaw do lekkiego przestygnięcia. W misce połącz żółtka, jajko i resztę cukru. Ubijaj mikserem około 5–10 min, aż masa będzie puszysta. Do dużej miski przesiej resztę mąki. Dodaj wyrośnięty zaczyn i masę jajeczną. Podczas wyrabiania powoli wlewaj stopione masło. Wyrabiaj ciasto kilka minut, aż będzie gładkie i elastyczne. Przykryj miskę ściereczką i zostaw w ciepłym miejscu na ok. 1 godzinę, aż podwoi objętość. Formowanie pączkówWyrośnięte ciasto przełóż na blat oprószony mąką i rozwałkuj na grubość ok. 1 cm. Wytnij krążki (na przykład przy użyciu szklanki) o średnicy około 7 cm. Na każdy krążek nałóż niewielką ilość nadzienia, zlep brzegi i formuj kule. Drugie wyrastanieUkładaj pączki na blaszkach wyłożonych papierem do pieczenia — zlepieniem do dołu. Przykryj ściereczką i pozostaw na ok. 30 min, aż ponownie lekko podrosną Pieczenie pączkówPosmaruj pączki rozkłóconym jajkiem. Piecz w nagrzanym piekarniku 180 °C (góra–dół), jedną blachę naraz, przez ok. 15 min, aż lekko się zarumienią.

Jakie jeszcze słodkości można przygotować na karnawał?

Pączki bez wątpienia królują w czasie karnawału, jednak warto pokusić się także o przygotowanie innych smakołyków. Popularne są również faworki, czyli kruche ciasteczka posypane cukrem pudrem. Wiele osób przyrządza także oponki – słodkości na bazie ciasta smażonego na głębokim oleju.

Ciekawą opcją są zakręcone, angielskie pączki Yum Yums. To połączenie croissanta z pączkiem – chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku. Można również przygotować popularną hiszpańską przekąskę, czyli churrosy. Jeśli lubisz kuchenne eksperymenty, spróbuj także zrobić mini donuty. Pysznym urozmaiceniem karnawałowego menu będą również pączki serowe.

Czytaj też:

Pomagają na jelita i krążenie, regulują cholesterol. Ekspert radzi: jedz dwa dziennieCzytaj też:

Siemię, chia czy babka płesznik? Dietetyczka wyjaśnia, dlaczego jelita reagują na nie inaczej