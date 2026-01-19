Te pączki robię w 10 minut. Rodzina była pewna, że są z cukierni

Karnawał to czas radości, zabawy i spotkań z bliskimi. Obowiązkowym elementem tego jest pyszne jedzenie, w tym różne słodkości. Co roku kupowałam łakocie w piekarni, jednak od kilku lat korzystam z genialnego przepisu mojej kuzynki. Przygotowuję ekspresowe pączki, którymi każdy się zajada. Nie ma z nimi dużo pracy, a smakują lepiej niż te gotowe. Dodatkowo mam naprawdę bardzo dużo satysfakcji z samodzielnego przyrządzania tych smakołyków.

Prosty przepis na ekspresowe pączki

Choć samodzielne przygotowanie pączków kojarzy się z obowiązkowym spędzeniem kilku godzin w kuchni, to okazuje się, że wcale nie musi tak być. Warunkiem jest jednak korzystanie z odpowiedniej receptury. Okazuje się, że można ten specjał zrobić naprawdę ekspresowo, bo w ciągu 10 minut. Do przygotowania takich pączków będziesz potrzebować serka homogenizowanego, jajek, mąki, proszku do pieczenia i cukru pudru, a więc jedynie pięciu składników. Większość osób pewnie ma je w swoim domu.

Przepis: Błyskawiczne pączki Te pączki są nie tylko pyszne, ale też będą gotowe naprawdę bardzo szybko. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 20 Liczba kalorii 299 w każdej porcji Składniki 280 g serka homogenizowanego

2 jajka

2 szklanki mąki pszennej

pół szklanki cukru pudru

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

ok. 1 l oleju do smażenia Sposób przygotowania Rozgrzewanie olejuWlej olej do naczynia do smażenia (najlepiej szeroki, niski rondel) i rozgrzej go. Łączenie składnikówDo miski wrzuć wszystkie składniki i szybko zmiksuj na gładkie ciasto. Będzie dość kleiste, nie dosypuj więcej mąki, inaczej pączki stracą puszystość. Smażenie pączkówGdy olej jest gorący, nakładaj porcje ciasta za pomocą łyżeczki i smaż pączki. Podczas smażenia pączki same się obracają. Jeśli któryś nie obróci się sam, delikatnie je przełóż, żeby były złociste z każdej strony. Usmażone pączki wyjmuj najlepiej szczypcami i odkładaj na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, by odsączyć tłuszcz.

Złote zasady, żeby pączki się udały

Niezwykle ważna jest temperatura oleju, w którym smażysz pączki. Żeby sprawdzić, czy jest on dobrze rozgrzany, wrzuć kawałek ciasta na próbę. Jeżeli od razu wypływa i zaczyna skwierczeć, to znak, że olej jest już odpowiedni. Jeśli będzie zimy – sprawi, że pączki będą go wchłaniać „jak gąbka” i w konsekwencji wyjdą po prostu niesmaczne. Jeśli podczas smażenia te łakocie zbyt szybko robią się ciemnobrązowe, zmniejsz ogień, bo w środku będą surowe.

Pamiętaj też, by porcje miały odpowiednią wielkość. Nie rób dużych kulek. Im mniejsze pączuszki, tym szybciej i dokładniej się usmażą. Nie wkładaj na patelnię ich też zbyt dużo za jednym razem, ponieważ duża ilość zimnego ciasta obniży temperaturę oleju. Do ciasta możesz dodać łyżkę spirytusu, wódki lub octu. W ten sposób pączki wchłoną znacznie mniej tłuszczu podczas smażenia.

Na patelnię nakładaj ciasto za pomocą łyżeczki. Przed każdym nabraniem porcji ciasta zanurz łyżeczkę w gorącym oleju. Dzięki temu ciasto błyskawicznie zsunie się do garnka i zachowa ładny kształt. Po usmażeniu odsącz pączki na ręczniku papierowym.

Czytaj też:

Wspiera serce i obniża cukier. Dietetyk: ta pasta kanapkowa służy zdrowiuCzytaj też:

Większość przegapia te butelki w Biedronce, ja biorę po kilka. Specjaliści je zachwalają