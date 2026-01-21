To smak mojego dzieciństwa z Lubelszczyzny. Te tanie pierogi jadam do dziś
To smak mojego dzieciństwa z Lubelszczyzny. Te tanie pierogi jadam do dziś

Ugotowane pierogi
Ugotowane pierogi Źródło: Freepik
Musisz spróbować pierogów, które są bardzo popularną potrawą w województwie lubelskim. Są nie tylko niezwykle smaczne, ale również sycące i oparte na prostych, tradycyjnych składnikach.

Pierogi to jedno z najbardziej lubianych dań kuchni polskiej. Często goszczą w domach na co dzień i od święta. Ta potrawa jest stosunkowo prosta w przygotowaniu, sycąca, a do tego niedroga. Można przyrządzić ją na wiele sposobów – zarówno na słodko, jak i na słono – z różnorodnymi farszami, takimi jak twaróg i ziemniaki, kapusta z grzybami czy sezonowe owoce latem.

Przepis na pierogi po lubelsku

Pochodzę z Lubelszczyzny i jedną z flagowych potraw w tym regionie są pierogi „po lubelsku”. Dla mnie to smak z dzieciństwa. Przygotowuje się je w różnych wersjach, które mogą się od siebie delikatnie różnić. Najbardziej znana z nich to pierogi z farszem z kaszy gryczanej i twarogu z dodatkiem cebuli i boczku. Niektórzy przyrządzają je w wersji słodkiej z dodatkiem mięty.

Przepis: Pierogi z kaszą i twarogiem

Te pierogi smakują naprawdę obłędnie, musisz spróbować!

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
2 godz.
Liczba porcji
8
Liczba kalorii
649 w każdej porcji

Składniki

Farsz:

  • 100 g kaszy gryczanej
  • 1 duża cebula
  • 500 g twarogu półtłustego lub tłustego
  • 250 g boczku wędzonego lub słoniny
  • ok. 150 g śmietany
  • sól i pieprz do smaku

Ciasto:

  • 400 g mąki pszennej
  • ciepła woda

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie składnikówKaszę gryczaną ugotuj na sypko i odstaw do całkowitego wystudzenia. Boczek lub słoninę pokrój w drobną kostkę i wytop na patelni. Cebulę obierz, drobno posiekaj i zeszklij na wytopionym tłuszczu.
  2. Robienie farszuUgotowaną kaszę, twaróg oraz boczek z cebulą zmiel w maszynce lub dokładnie rozdrobnij. Przełóż farsz do miski, dodaj śmietanę, dopraw solą i pieprzem, dokładnie wymieszaj.
  3. Przyrządzanie ciasta na pierogiMąkę wsyp do miski i stopniowo dolewaj ciepłą wodę, zagniatając miękkie, elastyczne ciasto. Przykryj ciasto ściereczką i odstaw na kilka minut, aby odpoczęło. Rozwałkuj cienko ciasto i wykrawaj kółka.
  4. Nakładanie farszuNa każde kółko nakładaj porcję farszu, złóż na pół i dokładnie zlep brzegi.
  5. Gotowanie pieogówPierogi wrzucaj do osolonej, wrzącej wody. Gotuj około 3–4 minuty od momentu wypłynięcia. Wyjmij łyżką cedzakową i odsącz.

Dwa zdrowe składniki tych pierogów

Jednym ze składników takich pierogów jest kasza gryczana. Jest bogata w składniki mineralne, takie jak magnez, cynk, żelazo, potas, ale też witaminy z grupy B, które między innymi wspierają metabolizm, ale również układ nerwowy. Gryka zawiera aminokwasy egzogenne (lizyna i tryptofan), czyli takie, których nasz organizm nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć, dlatego niezwykle istotne jest, by dostarczać je wraz z pożywieniem.

Kasza gryczana ma także niski indeks glikemiczny. Oznacza to, że poziom cukru we krwi po jej zjedzeniu rośnie powoli i stabilnie. Zawiera też sporo błonnika pokarmowego, który po zjedzeniu pęcznieje w żołądku, dając uczucie sytości na dłużej. Wspiera on również prawidłową pracę jelit.

Kolejnym produktem, który wykorzystuje się podczas robienia tych pierogów, jest biały twaróg. Jest on skarbnicą białka – to jedno z najlepszych i najtańszych źródeł, dlatego warto, by znalazł się w naszym jadłospisie. Jest ono istotne dla sytości i budowy mięśni. Produkt ten jest także bogaty w wapń i fosfor.

