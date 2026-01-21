To smak mojego dzieciństwa z Lubelszczyzny. Te tanie pierogi jadam do dziś

Pierogi to jedno z najbardziej lubianych dań kuchni polskiej. Często goszczą w domach na co dzień i od święta. Ta potrawa jest stosunkowo prosta w przygotowaniu, sycąca, a do tego niedroga. Można przyrządzić ją na wiele sposobów – zarówno na słodko, jak i na słono – z różnorodnymi farszami, takimi jak twaróg i ziemniaki, kapusta z grzybami czy sezonowe owoce latem.

Przepis na pierogi po lubelsku

Pochodzę z Lubelszczyzny i jedną z flagowych potraw w tym regionie są pierogi „po lubelsku”. Dla mnie to smak z dzieciństwa. Przygotowuje się je w różnych wersjach, które mogą się od siebie delikatnie różnić. Najbardziej znana z nich to pierogi z farszem z kaszy gryczanej i twarogu z dodatkiem cebuli i boczku. Niektórzy przyrządzają je w wersji słodkiej z dodatkiem mięty.

Przepis: Pierogi z kaszą i twarogiem Te pierogi smakują naprawdę obłędnie, musisz spróbować! Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 649 w każdej porcji Składniki Farsz: 100 g kaszy gryczanej

1 duża cebula

500 g twarogu półtłustego lub tłustego

250 g boczku wędzonego lub słoniny

ok. 150 g śmietany

sól i pieprz do smaku Ciasto: 400 g mąki pszennej

ciepła woda Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówKaszę gryczaną ugotuj na sypko i odstaw do całkowitego wystudzenia. Boczek lub słoninę pokrój w drobną kostkę i wytop na patelni. Cebulę obierz, drobno posiekaj i zeszklij na wytopionym tłuszczu. Robienie farszuUgotowaną kaszę, twaróg oraz boczek z cebulą zmiel w maszynce lub dokładnie rozdrobnij. Przełóż farsz do miski, dodaj śmietanę, dopraw solą i pieprzem, dokładnie wymieszaj. Przyrządzanie ciasta na pierogiMąkę wsyp do miski i stopniowo dolewaj ciepłą wodę, zagniatając miękkie, elastyczne ciasto. Przykryj ciasto ściereczką i odstaw na kilka minut, aby odpoczęło. Rozwałkuj cienko ciasto i wykrawaj kółka. Nakładanie farszuNa każde kółko nakładaj porcję farszu, złóż na pół i dokładnie zlep brzegi. Gotowanie pieogówPierogi wrzucaj do osolonej, wrzącej wody. Gotuj około 3–4 minuty od momentu wypłynięcia. Wyjmij łyżką cedzakową i odsącz.

Dwa zdrowe składniki tych pierogów

Jednym ze składników takich pierogów jest kasza gryczana. Jest bogata w składniki mineralne, takie jak magnez, cynk, żelazo, potas, ale też witaminy z grupy B, które między innymi wspierają metabolizm, ale również układ nerwowy. Gryka zawiera aminokwasy egzogenne (lizyna i tryptofan), czyli takie, których nasz organizm nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć, dlatego niezwykle istotne jest, by dostarczać je wraz z pożywieniem.

Kasza gryczana ma także niski indeks glikemiczny. Oznacza to, że poziom cukru we krwi po jej zjedzeniu rośnie powoli i stabilnie. Zawiera też sporo błonnika pokarmowego, który po zjedzeniu pęcznieje w żołądku, dając uczucie sytości na dłużej. Wspiera on również prawidłową pracę jelit.

Kolejnym produktem, który wykorzystuje się podczas robienia tych pierogów, jest biały twaróg. Jest on skarbnicą białka – to jedno z najlepszych i najtańszych źródeł, dlatego warto, by znalazł się w naszym jadłospisie. Jest ono istotne dla sytości i budowy mięśni. Produkt ten jest także bogaty w wapń i fosfor.

