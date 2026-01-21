Smakuje milionom Polaków, ale ma jeden problem. Dietetyczka pokazuje zdrowszą wersję

Dużą popularnością wśród miłośników słodkości cieszą się kremy typu nutella. Wiele osób kupuje je w sklepach spożywczych i supermarketach. Niestety większość produktów tego typu, jakie można znaleźć na rynku, to wyroby wysokoprzetworzone. W ich składzie zwykle dominuje cukier. Tymczasem jego nadmiar w codziennej diecie nie sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji i zwiększa ryzyko rozwoju wielu różnych chorób, między innymi cukrzycy typu drugiego i otyłości. Dlatego specjaliści zachęcają do tego, by ograniczyć spożycie gotowych przekąsek i sięgać po zdrowsze alternatywy słodyczy. W jednym z niedawno opublikowanych materiałów dietetyczka kliniczna dr Paulina Ihnatowicz wspólnie z Katarzyną Puławską pokazała, jak zrobić domową „nutellę”– pyszną i zdrową.

Czekoladowo-orzechowy krem z 3 składników

Do przygotowania tego smakołyku potrzebujesz trzech prostych produktów – orzechów laskowych, syropu z daktyli oraz kakao. Przyda się też oczywiście „mocny” blender. Musisz połączyć wszystkie składniki. Jeśli chcesz, by krem zyskał ciekawszy smak, wcześniej upraż orzechy na suchej patelni.

Wskazówka: Domowa „nutella” zyska rzadszą konsystencję, jeżeli do miksowanych składników dodasz trochę ciepłej wody. Płyn ułatwi również blendowanie.

Rada: Krem powinien być przechowywany w lodówce.

Przepis: Domowy krem czekoladowy Ma tylko trzy składniki, a smakuje wybornie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 12 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 185 w każdej porcji Składniki 150 g obranych orzechów laskowych

30 g naturalnego kakao

20 g syropu daktylowego Sposób przygotowania Łączenie składnikówZmiksuj wszystkie składniki w blenderze do momentu aż uzyskasz konsystencję gładkiego kremu. Orzechy zaczną wydzielać tłuszcz, który zadziała niczym spoiwo.

Domowa „nutella” jako zdrowy zamiennik sklepowych słodyczy

Domowa „nutella” w przeciwieństwie do wielu sklepowych słodkości nie zawiera utwardzonych tłuszczów roślinnych, zagęstników, konserwantów, wzmacniaczy smaku ani dużych ilości cukru. W jej skład wchodzą wyłącznie naturalne produkty. Kakao i orzechy laskowe dostarczają wielu cennych związków, między innymi łatwoprzyswajalnego białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz antyoksydantów. Wspierają one prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet zdrowe przekąski, spożywane w zbyt dużych ilościach mogą szkodzić.

