Zapomniana zupa z Podkarpacia wraca zimą do łask. Gotuję ją, gdy łapie mnie przeziębienie

Zupy to jedno z najbardziej niedocenianych dań w naszym jadłospisie. Choć nasi dziadkowie nie wyobrażali sobie bez nich prawdziwego obiadu, dziś często są one pomijane. A to duży błąd. Są nie tylko smaczne i sycące, ale przede wszystkim zdrowe. To bogactwo witamin, minerałów i składników odżywczych, które wspierają organizm. Ma to szczególne znaczenie zimą, gdy potrzebuje on więcej energii i wsparcia, na przykład w czasie przeziębień.

Przepis na pyszną zupę z Podkarpacia

Często wybieramy te najbardziej popularne zupy, takie jak ogórkowa, rosół czy pomidorowa. Zapominamy jednak o regionalnych specjałach. Ja ostatnio spróbowałam dania z Podkarpacia, które mnie zachwyciło. Chodzi o zupę ziemniaczaną z czosnkiem. To prosty, ale niezwykle aromatyczny specjał. Jest bardzo pożywny i rozgrzewający, a więc idealny na chłodniejsze dni. Jest to też idealny przykład tego, że regionalne potrawy potrafią zachwycić smakiem i warto sięgać po nie częściej.

Przepis: Zupa ziemniaczana z Podkarpacia Ta zupa to jedno z moich ulubionych dań na zimę. Koniecznie spróbuj. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 66 w każdej porcji Składniki 5 średnich ziemniaków

2 marchewki

2–3 ząbki czosnku

1 łyżka masła

2 łyżki mąki pszennej

2 l wody

sól i świeżo mielony pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj warzywaObierz marchewkę i ziemniaki. Marchew pokrój w drobną kostkę, ziemniaki w średnią. Gotuj bazęW dużym garnku zagotuj 2 litry wody z odrobiną soli. Wrzuć marchewkę i gotuj aż będzie prawie miękka (około 10 minut). Dodaj ziemniakiDo marchwi dodaj pokrojone ziemniaki i kontynuuj gotowanie, aż ziemniaki też będą miękkie. Przygotuj zasmażkęNa patelni rozpuść masło, dodaj mąkę i krótko podsmażaj, aż lekko się zarumieni. Wlej zasmażkę do gotującej się zupy i dokładnie wymieszaj, aby nie zrobiły się grudki. Dodaj czosnek i doprawZgnieć lub drobno posiekaj czosnek i wrzuć do zupy na ostatnie 2–3 minuty gotowania. Posól i popieprz do smaku.

Jeśli chcesz nieco urozmaicić tę zupę, możesz dodać do niej także majeranek, kiełbasę pokrojoną w plasterki oraz więcej różnych warzyw. Jeżeli z kolei chcesz, żeby wyszła jeszcze gęstsza i bardziej sycąca – dodaj śmietanę.

Cenny dodatek do zupy

Czosnek jest niezwykle cennym składnikiem tej zupy. Jest to „naturalny antybiotyk”, a więc zimą warto włączyć go do swojej diety na stałe. Zawiera liczne związki siarki, w tym allicynę, które według badań naukowych wykazują działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Regularne spożywanie czosnku wspiera więc układ odpornościowy, a także pomaga w walce z infekcjami.

Czosnek korzystnie wpływa też na układ krążenia. Przyczynia się do obniżenia ciśnienia krwi i „złego” cholesterolu LDL. To z kolei zmniejsza ryzyko chorób serca. To także bogactwo antyoksydantów, które chronią organizm przed nadmiarem wolnych rodników, a przez to zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych.

Czytaj też:

Jelita kochają ten zapomniany nabiał. W PRL-u był hitem, dziś Polacy o nim nie pamiętająCzytaj też:

Wracasz z pracy głodny i bez sił? Dietetyczka ostrzega: te 3 produkty z koszyka sabotują szybki obiad