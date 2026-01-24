Zapomniana zupa z Podkarpacia wraca zimą do łask. Gotuję ją, gdy łapie mnie przeziębienie
Zapomniana zupa z Podkarpacia wraca zimą do łask. Gotuję ją, gdy łapie mnie przeziębienie

Dodano: 
Zupa ziemniaczana
Zupa ziemniaczana Źródło: Pexels / Harry Tucker
Zima to czas, gdy nasz organizm potrzebuje solidnego wsparcia. Jednym ze sposobów, by mu je zapewnić, jest odpowiednio zbilansowana dieta. Sprawdź przepis na prostą zupę z Podkarpacia z cennym dodatkiem.

Zupy to jedno z najbardziej niedocenianych dań w naszym jadłospisie. Choć nasi dziadkowie nie wyobrażali sobie bez nich prawdziwego obiadu, dziś często są one pomijane. A to duży błąd. Są nie tylko smaczne i sycące, ale przede wszystkim zdrowe. To bogactwo witamin, minerałów i składników odżywczych, które wspierają organizm. Ma to szczególne znaczenie zimą, gdy potrzebuje on więcej energii i wsparcia, na przykład w czasie przeziębień.

Przepis na pyszną zupę z Podkarpacia

Często wybieramy te najbardziej popularne zupy, takie jak ogórkowa, rosół czy pomidorowa. Zapominamy jednak o regionalnych specjałach. Ja ostatnio spróbowałam dania z Podkarpacia, które mnie zachwyciło. Chodzi o zupę ziemniaczaną z czosnkiem. To prosty, ale niezwykle aromatyczny specjał. Jest bardzo pożywny i rozgrzewający, a więc idealny na chłodniejsze dni. Jest to też idealny przykład tego, że regionalne potrawy potrafią zachwycić smakiem i warto sięgać po nie częściej.

Przepis: Zupa ziemniaczana z Podkarpacia

Ta zupa to jedno z moich ulubionych dań na zimę. Koniecznie spróbuj.

Kategoria
Zupa
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
35 min.
Liczba porcji
6
Liczba kalorii
66 w każdej porcji

Składniki

  • 5 średnich ziemniaków
  • 2 marchewki
  • 2–3 ząbki czosnku
  • 1 łyżka masła
  • 2 łyżki mąki pszennej
  • 2 l wody
  • sól i świeżo mielony pieprz do smaku

Sposób przygotowania

  1. Przygotuj warzywaObierz marchewkę i ziemniaki. Marchew pokrój w drobną kostkę, ziemniaki w średnią.
  2. Gotuj bazęW dużym garnku zagotuj 2 litry wody z odrobiną soli. Wrzuć marchewkę i gotuj aż będzie prawie miękka (około 10 minut).
  3. Dodaj ziemniakiDo marchwi dodaj pokrojone ziemniaki i kontynuuj gotowanie, aż ziemniaki też będą miękkie.
  4. Przygotuj zasmażkęNa patelni rozpuść masło, dodaj mąkę i krótko podsmażaj, aż lekko się zarumieni. Wlej zasmażkę do gotującej się zupy i dokładnie wymieszaj, aby nie zrobiły się grudki.
  5. Dodaj czosnek i doprawZgnieć lub drobno posiekaj czosnek i wrzuć do zupy na ostatnie 2–3 minuty gotowania. Posól i popieprz do smaku.

Jeśli chcesz nieco urozmaicić tę zupę, możesz dodać do niej także majeranek, kiełbasę pokrojoną w plasterki oraz więcej różnych warzyw. Jeżeli z kolei chcesz, żeby wyszła jeszcze gęstsza i bardziej sycąca – dodaj śmietanę.

Cenny dodatek do zupy

Czosnek jest niezwykle cennym składnikiem tej zupy. Jest to „naturalny antybiotyk”, a więc zimą warto włączyć go do swojej diety na stałe. Zawiera liczne związki siarki, w tym allicynę, które według badań naukowych wykazują działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Regularne spożywanie czosnku wspiera więc układ odpornościowy, a także pomaga w walce z infekcjami.

Czosnek korzystnie wpływa też na układ krążenia. Przyczynia się do obniżenia ciśnienia krwi i „złego” cholesterolu LDL. To z kolei zmniejsza ryzyko chorób serca. To także bogactwo antyoksydantów, które chronią organizm przed nadmiarem wolnych rodników, a przez to zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych.

Źródło: Odżywianie WPROST.pl