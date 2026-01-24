Niedzielny rosół jak u babci. To połączenie mięsa i jeden prosty krok robią całą różnicę

Rosół to klasyka polskiej kuchni i jedna z najbardziej lubianych zup w naszym kraju. Tradycyjnie przygotowuje się go w niedzielę na obiad. Zimą jest nie tylko rozgrzewającym daniem, ale też potrawą, która może wspierać nawodnienie organizmu i poprawiać samopoczucie. Żeby wyszedł naprawdę aromatyczny, trzeba zwrócić uwagę na jeden szczegół.

To najlepsze mięso na rosół

Chyba każdy się ze mną zgodzi, że najlepszy rosół zazwyczaj gotują nasze babcie. To kwestia doświadczenia kulinarnego, które już nabyły. W związku z tym wiedzą też, jakie mięso najlepiej sprawdzi się do tej potrawy, co nie dla każdego jest tak oczywiste. Ja od ukochanej babci Irenki nauczyłam się, że to danie należy przyrządzać zawsze na bazie różnych rodzajów mięs.

Warto zadbać o odpowiednie kawałki wołowiny. Najlepiej sprawdzi się goleń wołowa oraz szponder z kością. Dzięki nim rosół staje się bardziej esencjonalny. Goleń dostarcza naturalnego kolagenu, który wpływa na strukturę wywaru, a szponder wzmacnia jego smak. Do wołowiny dobrze jest dodać drób – kurę, kaczkę, kurczaka lub indyka. Mięso drobiowe nadaje zupie lekkości i delikatności. Nie należy obawiać się chrząstek i kości, ponieważ zawierają naturalną żelatynę, dzięki której rosół jest bardziej treściwy i sycący.

Do jakiej wody wkładać mięso na rosół?

To jeden z najczęstszych kulinarnych dylematów: zimna czy gorąca woda? Światowej sławy kucharze są tu zgodni – jeśli marzysz o klarownym, aromatycznym rosole, mięso zawsze wkładaj do zimnej wody. Dlaczego to takie ważne? Gdy mięso powoli nagrzewa się razem z wodą, oddaje do wywaru maksimum smaku, aromatu i naturalnych soków. Białka ścinają się stopniowo, dzięki czemu wywar pozostaje klarowny, a nie mętny. To zasada, którą od lat stosuje klasyczna kuchnia francuska i którą powtarzają doświadczeni szefowie kuchni na całym świecie.

Włożenie mięsa do wrzątku działa zupełnie inaczej – pory gwałtownie się zamykają, a smak zostaje „uwięziony” w środku. Tę metodę wykorzystuje się raczej wtedy, gdy zależy nam na soczystym kawałku mięsa, a nie na esencjonalnym wywarze.

Podsumowanie jest proste: zimna woda, powolne podgrzewanie i cierpliwość. To właśnie ten niepozorny detal sprawia, że rosół smakuje głęboko, naturalnie i dokładnie tak, jak powinien.

O czym jeszcze pamiętać, gotując rosół?

Złota zasada gotowania rosołu mówi o tym, że należy być cierpliwym. Chodzi o to, by zupa jedynie delikatnie „pyrkała” na ogniu. Nie może gwałtownie wrzeć. Dobry rosół wołowo-drobiowy powinien gotować się minimum 3–5 godzin.

Jeśli chcesz, by rosół był naturalnie słodki i miał piękny, pomarańczowy kolor, dodaj więcej marchewki. Jeśli chcesz, żeby był bardziej wytrawny, postaw na większą ilość selera i pietruszki. Możesz też nieco poeksperymentować. Suszony podgrzybek nada całości cudownego aromatu i piękny odcień. Nie przesadź jednak z ilością, by ten dodatek nie zdominował smaku zupy. Zamiast gotowych mieszanek przypraw, które są niezdrowe, postaw na zioła. Świetnie sprawdzi się lubczyk, tymianek i majeranek. Jeśli dodasz szczyptę cząbru – unikniesz uczucia ciężkości po jedzeniu.

